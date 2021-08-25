Güne Başlarken | 25 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
25 Ağustos 2021, Çarşamba 07:23 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 85, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda aşılama oranına göre Bursa 75,2'ye ulaşarak mavi iller kategorisinde yer aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz aşılama çalışmalarına destek olan vatandaşlara teşekkür ederken, "Bursa'ya mavi çok yakıştı" dedi.
Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, eski hükümet güçleri ve yerel grupların kontrol ettiği Pencşir'de çatışma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, sorunun yakında çözüleceğini ileri sürdü.
İstanbul Kartal'da, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 2 kadın cesedi bulundu. Cesetlerin bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşılan anne ve kızına ait olduğu belirlendi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti.
Güne Dair Notlar
- 25 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,41 TL euro ise 9,88 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 34°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
'İmdat Fren' sitesinde Faruk Tarık (Farooq Tariq) imzalı Rıfat Hasret’in çevirisiyle Afganistan’ı değerlendiren bir makale yayınlandı. IV. Enternasyonal üyesi Faruk Tarık, yıllarca Pakistan Emek Partisi’nin yöneticiliğini yapmış, 2012’de kurulan Awami İşçi Partisi’nin genel sekreterliğini ve sözcülüğünü üstlenmiş. Şu anda Lahor Sol Cephesi’nin koordinatörü. Oral Çalışlar'ın yazısı...
25 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımınız parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Bağlantıda olacağınız kişilere cana yakın tavırlar içindesiniz.
- BOĞA: Sevgilinizle ile zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği deneyin. Bugün iletişim gezegeni Merkür, kombinasyon burcunuz Başak’tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.
- İKİZLER: İş yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açıyor. Paylaşımda cimri davranıyor ve işinizi kimseye emanet etmiyorsunuz. Çevrenize güvenmeyi öğrenmelisiniz.
- YENGEÇ: Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Bugün Ay’ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerini gündeme getirecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuzda nedense huzursuz oluyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmeyin.
- ASLAN: Sistemli olduğunuzda kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz. Savaşçı Mars, enerjinizi olumlu destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli kullanmalı ve öne çıkarmaktan vazgeçmelisiniz.
- BAŞAK: Hızlı düşünecek ve fikirlerinizi aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.
- TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizde çok derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra zor dönüş yapıyorsunuz. Bugün, kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.
- AKREP: Bugün aşk gezegeni Venüs, kombinasyon burcunuz Yengeç’te ilerliyor, özgür hareket etmenizi sağlıyor. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktivite gündeme gelecek.
- YAY: İdealist yapınızın ödün vermeden başarıyı artırmanın kolay olmadığını fark ediyorsunuz. Bugün mantıklı konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca kolayca yaklaşacaksınız.
- OĞLAK: Ay burcunuzda ilerliyor. Duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle iletişimde problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz özel davranışlar var. Alınganlık göstereceğiniz bir gün.
- KOVA: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerde umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkup geri çekiliyorsunuz. Sinir sisteminizin hassas olduğunu unutmayın.
- BALIK: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirin.