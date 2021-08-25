Güne Başlarken | 25 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 85, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda aşılama oranına göre Bursa 75,2'ye ulaşarak mavi iller kategorisinde yer aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz aşılama çalışmalarına destek olan vatandaşlara teşekkür ederken, "Bursa'ya mavi çok yakıştı" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, eski hükümet güçleri ve yerel grupların kontrol ettiği Pencşir'de çatışma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, sorunun yakında çözüleceğini ileri sürdü.

İstanbul Kartal'da, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 2 kadın cesedi bulundu. Cesetlerin bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşılan anne ve kızına ait olduğu belirlendi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti.

Güne Dair Notlar

25 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,41 TL euro ise 9,88 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 34°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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'İmdat Fren' sitesinde Faruk Tarık (Farooq Tariq) imzalı Rıfat Hasret’in çevirisiyle Afganistan’ı değerlendiren bir makale yayınlandı. IV. Enternasyonal üyesi Faruk Tarık, yıllarca Pakistan Emek Partisi’nin yöneticiliğini yapmış, 2012’de kurulan Awami İşçi Partisi’nin genel sekreterliğini ve sözcülüğünü üstlenmiş. Şu anda Lahor Sol Cephesi’nin koordinatörü. Oral Çalışlar'ın yazısı...

25 Ağustos günlük burç yorumları