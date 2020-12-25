Güne Başlarken | 25 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
25 Aralık 2020, Cuma 07:42 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den gelecek aşının pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağını belirterek, "Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz" dedi.
İngiltere’de mutasyona uğrayan corona virüsün yeni türünün Almanya’da da tespit edildiği bildirildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafa verilecek hibe ve kira desteğinin ayrıntıları belli oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “e-Devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz” dedi.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 37-29-28-26-24 ve 5 oldu.
Rusya ile Arjantin arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Arjantin’e 300 bin dozluk Sputnik V corona virüs aşısı teslim edildi.
Güne Dair Notlar
- 24 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,58 TL euro ise 9,24 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 11°C, 16°C Antalya, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu çevreleri yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 12°C, 18°C Ankara, Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. 1°C, 10°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 4°C, 13°C Diyarbakır, Az bulutlu. -3°C, 8°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Kısıtlamalar nedeniyle evlerde daha çok zaman geçirdiğimiz şu günlerde, havaların da soğuması, ısınma maliyetlerini artırmış durumda. Bu artışta yanlış cihaz kullanımı da önemli bir paya sahip. Ucuz diye son dönemde daha çok tercih edilir hale gelen elektrikli ısıtıcıların fatura artışındaki etkisi azımsanmayacak boyutta... Bilal Emin Turan'ın yazısı...
Günün kitabı
Momo / Michael Ende
Zaman, yaşamın kendisidir. Ve yaşamın yeri yürektir.
Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.
Bir gün hayaletimsi topluluk *duman adamlar* ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.
Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?
Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.
*Michael Ende’nin romanları uzun yıllardır ‘kült kitaplar’ arasında.*
25 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: İkili ilişkilerinizde yaşadığınız inişli çıkışlı durumlar için önlem almalısınız. Karşınızdaki kişiye kendinizi anlatmak yerine susmayı tercih etmelisiniz. Bugün küçük çatışmalar büyük sorunları da beraberinde getirebilir.
- BOĞA: Güzelliklerden yanasınız ve kendinize özen gösteriyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda ilgi göreceksiniz. Aşk gezegeni Venüs burcunuzda destek veriyor. Bugün herkesten farklı fikirlerinizde dikkat çekiyorsunuz.
- İKİZLER: Zihniniz meşgul olması yüzünden hata üstüne hata yapabilirsiniz. Yakın ilişkiler içinde olduğunuz kişilerin gereksiz soruları karşısında canınız sıkılabilir. İlginç fırsatlar karşınıza çıkacak ve aklınız karışabilir.
- YENGEÇ: Maddi konularda harcama isteğiniz fazla. Yardım etme isteği ile birleşince maddi durumunuzu sarsıcı konular ortaya çıkıyor. Para biriktirmeyi seversiniz ama canınızın sıkılmasına neden olacak durumlar söz konusu.
- ASLAN: Bilinçaltınız çok karışık. Planladığınız konuları yaşama geçiremediğinizde huzursuz oluyorsunuz. Gizlilikler size cazip geliyor. Sürpriz kararlar almadığınız zaman çok daha güvenli olacaksınız. Akıllıca davranmalısınız.
- BAŞAK: Çok çalışacak ve çok yorulacaksınız. Yaşama bakışınız önemli işler başarmaktan geçiyor. Ortaklıklarda temkinli davrandığınız için fırsat kaçırma durumunuz söz konusu. Dişlerinizle ilgili problemler olabilir.
- TERAZİ: Fırsatlar ayağınıza gelirken kafanızın karışmasına neden oluyor. Küçük sırlar işinize yarayacak. Konuşmadığınız müddetçe şartlar ve koşullar sizden yana. Sabırlı yapınızı ortaya çıkarmak sizi mutlu ediyor.
- AKREP: Disipline her şeyden fazla önem veriyorsunuz. Randevularına uymayan kişiler sizin için sorun olabilir. Yoğun trafiğin getirdiği sorunlar yüzünden sevdiklerinizle kavga etmenin anlamı yok.
- YAY: Başarılı günlerden birindesiniz. Birçok zincirleme işin ve fırsatın karşınıza çıkması aklınızı karıştıracak. Sonuca gitmeden önce iyi düşünmelisiniz. Sonradan vazgeçeceğiniz kararlar vermemelisiniz.
- OĞLAK: Partnerinizle savaşmak yerine barışı tercih edin. Sürekli tartışmak size kazandırmıyor. Gereğinden fazla efor sarf ettiğiniz için yorgun düşüyorsunuz. Eski hesapları bırakın ve yaşama eğlenceli bakın.
- KOVA: Sezgiler ve hayaller sizi huzursuz edebilir. Karşınızdaki kişilerin fikirleri sizi ilgilendirmemeli. Bugün eski hayaller yerine yeni konular üzerinde durmalısınız. Sıkıntılarınızı düşünmek yerine kendinize güvenmelisiniz.
- BALIK: Ortak düşünceler üreteceğiniz kişilerle anlaşmak yerine huzursuzluk çıkarıyorsunuz. Sevdikleriniz sizinle iş birliği içinde olmak istiyorlar. Şüpheli yaklaşımlarınızla çevrenize ters geliyorsunuz.