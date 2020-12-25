Güne Başlarken | 25 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den gelecek aşının pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağını belirterek, "Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz" dedi.

İngiltere’de mutasyona uğrayan corona virüsün yeni türünün Almanya’da da tespit edildiği bildirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafa verilecek hibe ve kira desteğinin ayrıntıları belli oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “e-Devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz” dedi.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 37-29-28-26-24 ve 5 oldu.

Rusya ile Arjantin arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Arjantin’e 300 bin dozluk Sputnik V corona virüs aşısı teslim edildi.

Güne Dair Notlar

24 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,58 TL euro ise 9,24 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 11°C, 16°C Antalya, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu çevreleri yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 12°C, 18°C Ankara, Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu. 1°C, 10°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 4°C, 13°C Diyarbakır, Az bulutlu. -3°C, 8°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kısıtlamalar nedeniyle evlerde daha çok zaman geçirdiğimiz şu günlerde, havaların da soğuması, ısınma maliyetlerini artırmış durumda. Bu artışta yanlış cihaz kullanımı da önemli bir paya sahip. Ucuz diye son dönemde daha çok tercih edilir hale gelen elektrikli ısıtıcıların fatura artışındaki etkisi azımsanmayacak boyutta... Bilal Emin Turan'ın yazısı...

Günün kitabı

Momo / Michael Ende

Zaman, yaşamın kendisidir. Ve yaşamın yeri yürektir.

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.

Bir gün hayaletimsi topluluk *duman adamlar* ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?

Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.

*Michael Ende’nin romanları uzun yıllardır ‘kült kitaplar’ arasında.*

25 Aralık günlük burç yorumları