Güne Başlarken | 25 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23, 8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor. Amacımız yatırımcı sanayici vatandaşımız için kur oynaklığını azaltmak Türk lirasını değerlendirmek, değerine itibar katmaktır" dedi.

Esenyurt’ta market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, daha önce internet üzerinden tanıştığı ve takıntılı olduğu iddia edilen adam tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren zanlı kaçarken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bursa’da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi polis tarafından kurtarıldı. Polis ekiplerinin pencereyi kırarak girdikleri evde baygın haldeki 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi’nde 3 noktaya çığ düşmesi sonucu yol kapandı. Çığ düşmesi sonucu çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kalırken, vatandaşlar çığları küreklerle temizledi.

Güne Dair Notlar

25 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 10,99 TL euro ise 12,43 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

25 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Karşı tarafın istekleri sizin tarzınız değil.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevreyle ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

İKİZLER: Özgürlük duygunuzun belirgin olmasına rağmen alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapacaksınız. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız uygun bir gündesiniz.

ASLAN: Kaygıları bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için iş tekliflerine hazırlıklı olun. Alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

BAŞAK: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Gereksiz konulardan uzaklaşın.

TERAZİ: Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi çevre koşullarıyla birlikte değerlendirin.

AKREP: Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecek. Sonuca gitmeyi denemelisiniz.

YAY: Arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevrenin desteğini olumlu bir şekilde kullanarak sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün.

OĞLAK: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacak.

KOVA: Yeteneklerinizin anlaşılması için çevrenizdekileri hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün, olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamaya çalışmalısınız.

BALIK: Çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Seçim şansınızı kullanırken gelecek için mantıklı adımlar atmalısınız.