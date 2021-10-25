Güne Başlarken | 25 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Karaman'da Tufan D. (26) ve kuzeni Emir Ö. sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D. tartışma sonrası kuzenini pompalı tüfekle yaraladı. Tufan D. olay yerinden kaçarken, Emir Ö., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Vergi, SGK prim borcu, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan ‘7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)’ kapsamında 1 Temmuz’da başlayan başvurular, geçmişe dönük prim borcu olan ve borcu nedeniyle primleri dondurulan yüz binlerce Bağkur’lu (4B) için 1 Kasım’da bitiyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yayla evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İbrahim Altay'ın (70), yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki kazada TIR'da sıkışan yaralıları çıkarmak isterken başına aldığı darbeyle yaralanan itfaiye eri İrfan Çelik (34), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Almanya'nın Solingen kentinde balkonlarına atılan molotofkokteyli ile daireleri yakılmak istenen Türk aile, saldırganların yakalanıp çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "çocuk" oldukları gerekçesiyle salıverilmesine tepki gösterdi.

Güne Dair Notlar

25 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,73, euro ise 11,36 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 15°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Ankara, 6°C, 14°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Trabzon, 10°C, 14°C Yağışların kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 7°C, 24°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Suikastçi, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW: 20.00 Sinema: Mucize 2 Aşk, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma

25 Ekim günlük burç yorumları