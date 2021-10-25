Güne Başlarken | 25 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
25 Ekim 2021, Pazartesi 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Karaman'da Tufan D. (26) ve kuzeni Emir Ö. sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D. tartışma sonrası kuzenini pompalı tüfekle yaraladı. Tufan D. olay yerinden kaçarken, Emir Ö., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Vergi, SGK prim borcu, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan ‘7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)’ kapsamında 1 Temmuz’da başlayan başvurular, geçmişe dönük prim borcu olan ve borcu nedeniyle primleri dondurulan yüz binlerce Bağkur’lu (4B) için 1 Kasım’da bitiyor.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yayla evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İbrahim Altay'ın (70), yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.
Mersin’in Tarsus ilçesindeki kazada TIR'da sıkışan yaralıları çıkarmak isterken başına aldığı darbeyle yaralanan itfaiye eri İrfan Çelik (34), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Almanya'nın Solingen kentinde balkonlarına atılan molotofkokteyli ile daireleri yakılmak istenen Türk aile, saldırganların yakalanıp çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "çocuk" oldukları gerekçesiyle salıverilmesine tepki gösterdi.
Güne Dair Notlar
- 25 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,73, euro ise 11,36 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 15°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Ankara, 6°C, 14°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Trabzon, 10°C, 14°C Yağışların kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 7°C, 24°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Suikastçi, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW: 20.00 Sinema: Mucize 2 Aşk, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma
25 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün, çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorununa çare bulmak isteyeceksiniz. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapmak zorunda kalabilirsiniz.
- BOĞA: Maddi konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli görmediğiniz zaman geriye çekilmeniz zaman kaybettiriyor. Dikkatinizi dağıtmayın.
- İKİZLER: Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle isteklerinizi gerçekleştirip kararlar alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir. Dinlenmeye vakit ayırın.
- YENGEÇ: Duygusal veriminizi doğru kişilerle çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün hırslı yönleriniz atakta.
- ASLAN: Sezgilerinizin sizi yorduğunu fark ediyor ama önlemleri almıyorsunuz. Kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçinizdeki sese kulak vermeyi öğrenmelisiniz. Alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz.
- BAŞAK: Sosyal hayatta kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün. Gireceğiniz topluluklarda size hükmedilmesini istemediğiniz için önleminizi almalısınız. Kariyerinizi olumlu bir şekilde değerlendirin.
- TERAZİ: İnatçı tavırlar sergiliyorsunuz. Duygularınız yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yeniliklere uyum sağlayın. İş olanaklarınızı genişletmelisiniz.
- AKREP: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Partnerinizin yardımınıza ihtiyacı var. Gerekli fikir ve desteği ona sağladığınız müddetçe yaşam sizi mutlu edecek.
- YAY: İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bugün güven verebilecek bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştırmak isteyeceksiniz.
- OĞLAK: Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi farklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi başarınızı artırıyor.
- KOVA: Kapasitenizi artırıp başarınızı perçinleyin. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların çok önemli olduğunu bildiğiniz için arkadaşlarınızın fikirlerine değer vereceksiniz. Çözüm bekleyen işlerinizi unutmayın.
- BALIK: Düşüncelerinizi istediğiniz gibi yapılandırmak istiyor, detayları gözden geçiriyorsunuz. Bugün, ilham veren gezegen Neptün’ün verdiği etkileri iyi kullanmak için birçok fırsat var. Kendinize güvenin.