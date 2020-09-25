Güne Başlarken | 25 Eylül 2020
25 Eylül Cuma sabahından merhaba! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
25 Eylül 2020, Cuma 07:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Dün Marmaraereğlisi'nde meydana gelen depremin ardından, saat 21:06'da Marmaraereğlisi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, birçok siyasi tutukluyu idam cezasına çarptıran İranlı iki yargıcı, bir Devrim Muhafızları Mahkemesini ve ülkedeki üç hapishanenin yetkililerini yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.
- İtalyan ressam Sandro Botticelli’nin 15’inci yüzyılda ait ‘Madalyon Tutan Genç Adam’ (Young Man Holding a Roundel) adlı tablo gelecek yıl ABD’nin New York kentinde 80 milyon dolara satışa sunulacak.
Güne Dair Notlar
- 24 Eylül günü saat 7.13'te dolar 7.62 TL, euro ise 8,89 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 19°C, 27°C Antalya, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 25°C, 29°C Ankara, Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı. 17°C, 25°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 21°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 17°C, 33°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Döşeğimde Ölürken - William Faulkner
20'nci yüzyılın büyük modernist romancılarından William Faulkner'ın bugün doğum günü... Yazarın bu kitabı, yazım tekniğinde radikal bir yeniliği temsil eden, benzersiz bir yapıt... Ölüm döşeğinde olan Addie, 40 mil uzaklıktaki mezarlığa, ailesinin yanına gömülmeyi vasiyet eder. Addie'nin tabutunu bir katır arabasına yükleyen Bundren ailesi, sıcakla ve sellerle boğuşacakları uzun bir yolculuğa çıkar. Döşeğimde Ölürken, 15 farklı anlatıcının ağzından anlatılan 59 bölümden oluşuyor. // İletişim Yayınları, 31 TL.
Günün adamı
Neşet Ertaş
Abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş'ı, ölüm yıldönümünde hasretle anıyoruz.
Günün videosu
Lady Gaga'dan özlediğimiz tatta klip geldi. Tarihi ve mitolojik öğeler metafor gibi kullanılarak yeni bir hikaye anlatılıyor.
Güne köşe yazısı
Sadece kombi özelinde alınacak basit önlemlerle, doğalgaz faturasını yıllık yüzde 30 düşürmek mümkün. // Bilal Emin Turan'ın yazısı.
Günlük burç yorumları (25 Eylül 2020)
- KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlüsünüz, kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılıyor ve çaresiz kalıyorlar.
- BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz. Çevreniz hareketleniyor.
- İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Bugün kendinizi ispat etme konusunda kibarca yaklaşımlar sergileyin. Maddi konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız.
- YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş açıdan bakıyorsunuz. Kurallara uygun hareket ettiğinizde işler kolay sonuçlanacak.
- ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir. İstek ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta çok fazla zorlanabilirsiniz. Düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.
- BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken daha aktif kişilerle işbirliği içine girmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacak. Kendinize güveniyorsunuz.
- TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz işleriniz birikti. Buna çözüm bulmalısınız. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.
- AKREP: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.
- YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çabuk değişim gösteriyorsunuz.
- OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün. Sezgilerinizde artış var.
- KOVA: Siz duygularınıza hakim olursanız bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.
- BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil.. Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.