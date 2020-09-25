Güne Başlarken | 25 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dün Marmaraereğlisi'nde meydana gelen depremin ardından, saat 21:06'da Marmaraereğlisi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, birçok siyasi tutukluyu idam cezasına çarptıran İranlı iki yargıcı, bir Devrim Muhafızları Mahkemesini ve ülkedeki üç hapishanenin yetkililerini yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

İtalyan ressam Sandro Botticelli’nin 15’inci yüzyılda ait ‘Madalyon Tutan Genç Adam’ (Young Man Holding a Roundel) adlı tablo gelecek yıl ABD’nin New York kentinde 80 milyon dolara satışa sunulacak.

Güne Dair Notlar

24 Eylül günü saat 7.13'te dolar 7.62 TL, euro ise 8,89 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 19°C, 27°C Antalya, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 25°C, 29°C Ankara, Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı. 17°C, 25°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 21°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 17°C, 33°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Döşeğimde Ölürken - William Faulkner

20'nci yüzyılın büyük modernist romancılarından William Faulkner'ın bugün doğum günü... Yazarın bu kitabı, yazım tekniğinde radikal bir yeniliği temsil eden, benzersiz bir yapıt... Ölüm döşeğinde olan Addie, 40 mil uzaklıktaki mezarlığa, ailesinin yanına gömülmeyi vasiyet eder. Addie'nin tabutunu bir katır arabasına yükleyen Bundren ailesi, sıcakla ve sellerle boğuşacakları uzun bir yolculuğa çıkar. Döşeğimde Ölürken, 15 farklı anlatıcının ağzından anlatılan 59 bölümden oluşuyor. // İletişim Yayınları, 31 TL.

Günün adamı

Neşet Ertaş

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Abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş'ı, ölüm yıldönümünde hasretle anıyoruz.

Günün videosu

Lady Gaga'dan özlediğimiz tatta klip geldi. Tarihi ve mitolojik öğeler metafor gibi kullanılarak yeni bir hikaye anlatılıyor.

Güne köşe yazısı

Sadece kombi özelinde alınacak basit önlemlerle, doğalgaz faturasını yıllık yüzde 30 düşürmek mümkün. // Bilal Emin Turan'ın yazısı.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2020)