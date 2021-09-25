Güne Başlarken | 25 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Emlak Konut GYO, yılın son çeyreğine 15 bin konutluk 12 proje arzıyla giriyor. Konut piyasasını canlandıracak bu hamlenin domino etkisi yaparak projelerini bekleten üreticileri de harekete geçirmesi bekleniyor. Şirket, fiyatları ulaşılabilir seviyede tutmak için taksitleri azaltan ödeme koşulları da geliştirecek. Meltem Kara Söyleyenoğlu / Posta

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası’nda 19 Eylül’den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı’ndaki patlamaların şiddetinin artması üzerine adadaki ticari uçuşların iptal edildiği açıklandı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artarak 34.798 puana çıktı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 20 Eylül’de arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek, evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Tuana Öztürk (14), Bursa’da bulundu. Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

İzmir’in Urla ilçesinde, uçurumdan deniz kenarına düşerek alev alan pick-up araçta Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur’un (58) cesedi bulundu.

Güne Dair Notlar

25 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,86 , euro ise 10,42 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 15°C, 23°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 19°C, 31°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 8°C, 23°C Trabzon, Zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı. 14°C, 23°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 12°C, 25°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası temaslarını izlerim, ilk kez ABD yönetimi konusunda bu kadar hayal kırıklığına uğradığını gördüm. George Bush, Barack Obama ve Donald Trump dönemlerinde ciddi sorunlar yaşanmıştı fakat hiçbiri şimdiki gibi belirsiz ve kötümser bir atmosfer yaratmamıştı. Hakan Çelik'in yazısı...

25 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ: Çevreyle ilişkilerinizin öne çıkmasıyla sosyal yaşantınız da hareketlenmeye başlayacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci başlatmalı, bir hedef seçmeli ve işinize sıkı sarılmalısınız.

BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerden kaçınmalı, masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Egonun ne kadar zararlı olabileceğini fark ediyorsunuz.

İKİZLER: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlarda istenmeyen pürüzler çıkabilir. Olayları zaman belirleyecek.

YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor, her şeyi çok irdeliyorsunuz Partnerinizle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen gösterirseniz olaylar kendiliğinden düzelir.

ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olma planı yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin özelliklerine ve size kazandıracağı prestije değer veriyorsunuz. Sınırları yüksek tutuyor ve hırslarınızda aşırıya kaçıyorsunuz.

BAŞAK: Siz duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için hayal kırıklığına uğradığınız zaman kendinizi geriye çekiyorsunuz. Çevreyle ilişkilerin yoğun olduğu bir gün.

TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken biraz çekingensiniz.

AKREP: Bugün partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız onun hoşuna gidecek. Beraberliğinizde karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını beklemeniz hata değil. Suçluluk duymayın.

YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle özel paylaşımlar istiyorsanız, onun fikirlerine saygı gösterin.

OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklanacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların size prestij kazandıracağını bilmelisiniz.

KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız davranışlarınızda temkinli olun. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Bugün değişik ortamlarda bulunup eğlenebilirsiniz.

BALIK: Eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir, günü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.