Güne Başlarken | 25 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
25 Haziran 2021, Cuma 07:28 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.
Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Honduras, bu adımla Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiştir." açıklamasında bulundu.
ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) izlerinin 20 bin yıl önceki Doğu Asya topluluklarında görüldüğü iddia edildi.
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, AB Komisyonundan, Türkiye'deki Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de var olan terörist sayısının 240'a düştüğünü belirterek, "Başlarını mağaralardan çıkaramıyorlar. Telsizle konuşamıyorlar. Bir yerlere gidemiyorlar." dedi.
Afrika'nın en büyük kripto para borsalarından Africyrpt'in sahibi Güney Afrikalı Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolar değerinde kripto para ile ortadan kayboldu.
Kan donduran olay Amerika'da yaşandı. Joel Arciniega-Saenz isimli adam, karısına tecavüz etmekle suçladığı 51 yaşındaki James Garcia'yı, bıçakla öldürdükten sonra parkta herkesin gözü önünde kafasını kesip, kopmuş başa tekme attı.
Güne Dair Notlar
- 25 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,70 TL euro ise 10,40 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 28°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 37°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 29°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 38°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün kitabı
Kedi Beşiği - Kurt Vonnegut
Felix Hoenikker ölmüştü, çocukları evde yokken denize nazır beyaz hasır koltuğunda ölmüştü. İhtiyar adam bütün gün buz-dokuz’a dair ipuçları vererek çocuklarına sataşmış, etiketinde üstü çarpıyla çizilmiş bir kurukafanın olduğu minik şişedeki maddeyi göstermişti. Etikette şöyle yazıyordu: “Tehlikeli! Buz-dokuz! Nemden uzak tutun!” Atom bombasının “baba”larından biri olan Felix Hoenikker, öldüğü sırada dünyanın sonunu getirebilecek gizemli buz-dokuz üzerinde çalışıyordu. Üç çocuğu bu maddeyi aralarında paylaştılar ve bir daha bu maddenin sözünü etmediler. Ta ki yolları San Lorenzo isimli Karayip adasında bir kez daha kesişene kadar. Bokonon’un da dediği gibi, “Tuhaf seyahat önerileri Tanrı’nın dans dersleridir.” Kedi Beşiği, küresel bir felaketin her zaman ne kadar yakınımızda olduğuna dair acı ironiyle dolu bir kült roman. #vonnegut #felaket #kıyamet #dünyanınsonu #bokononizm “Vonnegut dünyanın gözünün içine bakmış ve bakışlarını asla ayırmamıştır.” J.G. BALLARD
Günün köşe yazısı
Hava sıcaklığı kendini iyice hissettirmeye başladı. 2020’de sıcaklık rekorları kırılmıştı. Bu yıl da kuraklıklar yeni rekorların habercisi niteliğinde. Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için klima kullanımı artıyor. Yanlış seçim, gereğinden fazla düşük derece, bakım ve filtre temizliğinin ihmal edilmesi gibi nedenlerle serinliyor gibi hissetsek de ceplerimiz yanıyor... Bilal Emin Turan'ın yazısı...
25 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Yaşam mücadelenizde değer yargılarınızdan yola çıkıp hatalarını sizin gibi sahiplenen az kişi vardır. Sıkıldığınızda tecrübelerinizden örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.
- BOĞA: Aşkta değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs, size motivasyon sağlıyor. İstediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.
- İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Mesleki başarınızı perçinleyen bir konumdasınız. Bu dönem, yüksek hedefleriniz var.
- YENGEÇ: Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek gücünüz var, farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek.
- ASLAN: Duygudan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivite gerçekleştirmek için adım atacaksınız. Birlikte daha çok vakit geçireceksiniz.
- BAŞAK: Tartışma ortamlarından uzak kalın. Güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşı vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Girdiğiniz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.
- TERAZİ: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planınızı ortaya koymayın. Fikirlerinizi kimseyle paylaşmamakta ısrarcı olun.
- AKREP: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş yerinde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşanabilir. Gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.
- YAY: Çevre bağlantılarınızı sistemli şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantilemekte fayda var.
- OĞLAK: Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirel yönü canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin.
- KOVA: Mükemmele kavuşmak zaman alacak. Kendinize sorduğunuz sorular önemli, unutmayın. Çevrenize çekici geleceksiniz. Bugünlerde eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.
- BALIK: Bugün aşkta güç savaşına girmeyin. Daha çok çevreyle ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Diyetinize dikkat edin, yürüyüş yapın. Ama bünyenizi fazla zorlamayın.