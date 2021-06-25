Güne Başlarken | 25 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.

Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Honduras, bu adımla Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiştir." açıklamasında bulundu.

ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) izlerinin 20 bin yıl önceki Doğu Asya topluluklarında görüldüğü iddia edildi.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, AB Komisyonundan, Türkiye'deki Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de var olan terörist sayısının 240'a düştüğünü belirterek, "Başlarını mağaralardan çıkaramıyorlar. Telsizle konuşamıyorlar. Bir yerlere gidemiyorlar." dedi.

Afrika'nın en büyük kripto para borsalarından Africyrpt'in sahibi Güney Afrikalı Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolar değerinde kripto para ile ortadan kayboldu.

Kan donduran olay Amerika'da yaşandı. Joel Arciniega-Saenz isimli adam, karısına tecavüz etmekle suçladığı 51 yaşındaki James Garcia'yı, bıçakla öldürdükten sonra parkta herkesin gözü önünde kafasını kesip, kopmuş başa tekme attı.

Güne Dair Notlar

25 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,70 TL euro ise 10,40 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 28°C Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 37°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 29°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün kitabı

Kedi Beşiği - Kurt Vonnegut

Felix Hoenikker ölmüştü, çocukları evde yokken denize nazır beyaz hasır koltuğunda ölmüştü. İhtiyar adam bütün gün buz-dokuz’a dair ipuçları vererek çocuklarına sataşmış, etiketinde üstü çarpıyla çizilmiş bir kurukafanın olduğu minik şişedeki maddeyi göstermişti. Etikette şöyle yazıyordu: “Tehlikeli! Buz-dokuz! Nemden uzak tutun!” Atom bombasının “baba”larından biri olan Felix Hoenikker, öldüğü sırada dünyanın sonunu getirebilecek gizemli buz-dokuz üzerinde çalışıyordu. Üç çocuğu bu maddeyi aralarında paylaştılar ve bir daha bu maddenin sözünü etmediler. Ta ki yolları San Lorenzo isimli Karayip adasında bir kez daha kesişene kadar. Bokonon’un da dediği gibi, “Tuhaf seyahat önerileri Tanrı’nın dans dersleridir.” Kedi Beşiği, küresel bir felaketin her zaman ne kadar yakınımızda olduğuna dair acı ironiyle dolu bir kült roman. #vonnegut #felaket #kıyamet #dünyanınsonu #bokononizm “Vonnegut dünyanın gözünün içine bakmış ve bakışlarını asla ayırmamıştır.” J.G. BALLARD

Günün köşe yazısı

Hava sıcaklığı kendini iyice hissettirmeye başladı. 2020’de sıcaklık rekorları kırılmıştı. Bu yıl da kuraklıklar yeni rekorların habercisi niteliğinde. Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için klima kullanımı artıyor. Yanlış seçim, gereğinden fazla düşük derece, bakım ve filtre temizliğinin ihmal edilmesi gibi nedenlerle serinliyor gibi hissetsek de ceplerimiz yanıyor... Bilal Emin Turan'ın yazısı...

25 Haziran günlük burç yorumları