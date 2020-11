Güne Başlarken | 25 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin önceki yargılamada ceza alan cinayet zanlısı Tuncer Ustael ile diğer aile üyelerinin yargılanmalarına, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden başlandı. Mahkemeye heyeti, sanıklar Hava Palu, Ayşe Palu, Fatih Palu'ya ayrı ayrı avukat tayini konusunda işlem yapılmasına ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Müzik dünyasının Oscar'ı olarak gösterilen Grammy'lerin 63'üncüsüne aday gösterilen sanatçılar ve albümler açıklandı.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 13 16 36 38 43 48 oldu.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.

Polonya'daki bir çiftlikte 8 vizonda corona virüs tespit edildi. Ülke çapındaki çiftliklerden alınan numuneler üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Güne Dair Notlar

25 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,00 TL euro ise 9,52 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 13°C Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 21°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Ankara, -1°C, 9°C Sabah saatlerinde puslu Trabzon, 9°C, 13°C Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 0°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bülent Arınç’ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a ilişkin sözlerinin ardından istifası, “Yeni dönem” diye adlandırılabilecek bu dönemin ikinci ve çok önemli bir firesi. Reform ve değişim hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde, reformlardan yana bir konuşma yapan Arınç’ın istifa etmesi ilginç. - Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Dörtlerin İmzası - Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle'un yarattığı Britanyalı hayalî dedektif 6 Ocak 1854'te Londra'da doğmuştur. İlk hikâyesi olan Kızıl Dosya 1887 yılında gazetede basılmaya başlanmıştır. Sherlock Holmes, dedektif kahramanlar içerisinde belki de en meşhur olanıdır. Olayları gözlem yoluyla çözmesi ile ünlüdür. *Tümdengelim* yöntemini çok iyi kullanmaktadır, sorduğu soruların cevaplarının birbiriyle tutarlı bir bütün oluşturmasına dikkat eder; bunun yanı sıra kendi kendine yaptığı laboratuvar araştırmaları sonucunda elde ettiği bilgileri tekil olaylara uygular ve sigara izmaritlerinden, el yazılarından, ayak izlerinden, ve her türlü bilgi kırıntısından sonuca ulaşır. Yazar Doyle, Holmes karakterini yaratırken dönemin ünlü doktorlarından Profesör Joseph Bell'i kendisine örnek almıştır. Bell, Sherlock Holmes maceralarında sıkça karşılaşılan gözlemleme yöntemini hastalarıyla ilgili bilgi sahibi olmak için kullanır ve bu yöntemi tıp öğrencilerine öğretirdi. Holmes, işiyle ilgili olmayan hiçbir konuya ilgi duymaz, işine yarar diye sosyete haberlerini takip eder ama Dr. Watson'ın Holmes'ün politika bilgisine verdiği not on üzerinden sıfırdır. Hatta bu konuda abartıya kaçıp, "Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü bilmek işime yaramıyorsa, neden bu bilgiyi kafamda tutayım ki" dahi diyebilmiştir.

25 Kasım günlük burç yorumları