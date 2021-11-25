Güne Başlarken | 25 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Sağlık Bakanlğı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak." açıklamasında bulundu.

İsveç'te ilk kadın başbakan olarak meclisten güvenoyu alan Magdalena Andersson, 7 saat içinde görevinden istifa etti. Andersson'un istifası bütçenin reddedilmesi ve Yeşiller Partisi'nin koalisyondan çekilmesinin ardından geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye bugün, eşine az rastlanır bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır. Bugün fitneler, yalanlar, kumpaslar, darbe girişimleri, terör örgütleri, içeride ve dışardaki tüm Türkiye düşmanları ok olmuş, tek bir adamın, tek bir insanın, tek bir liderin üstüne atılıyor" dedi.

Adana'da Suriye uyruklu Abdullah Debo uyuduğu sırada aralarında daha önceden tartışma bulunan ev arkadaşı Hüseyin tarafından defalarca bıçaklandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, eski Sümerbank Basma Fabrikası içerisindeki Nazilli Meslek Yüksek Okulu bahçesinde patlayan su borusunu tamir eden işçiler, insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları buldu.

Memurların 3600 ek göstergesi konusunda çalışma devam ederken kapsamı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri bu anlamda öne çıkıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerle bir araya geldiği toplantıda 3600 ek gösterge müjdesini verdi.

Güne Dair Notlar

25 Kasım günü saat 7.35'te dolar 11,98 TL, euro ise 13,43 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 13°C, 19°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 3°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 11°C Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 4°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Benim Hayatım, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

25 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün, sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman daha mutlu oluyorsunuz. Duygularınızı paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.

BOĞA: Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Fakat eleştirilere açık değilsiniz.

İKİZLER: Ani gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.

YENGEÇ: Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir ama onları her konuda ikna edeceksiniz. Gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı şekilde ele almayı biliyorsunuz.

ASLAN: İdealist yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını biliyorsunuz. Bugün mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca kolay bir şekilde yaklaşacaksınız.

BAŞAK: Maddi konularda ilginç araştırmalar yapacaksınız. Özgürlüğünüzü kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyeceksiniz. Yaşamınızı sorguluyorsunuz.

TERAZİ: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

AKREP: Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda başarılı grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.

YAY: Ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlamamalısınız. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantıklı düşüncelerden yola çıkarak çözümleyici noktaları bulacaksınız.

OĞLAK: Ketum davranışlarınız altında gizli planlar olduğunu çevrenizden saklamayı ve sorumluluklarınızı tek başına yüklenmeyi seviyorsunuz. İkili ilişkilerinde karşı tarafın şartlarını dikkatli izlemelisiniz.

KOVA: Mantığınıza güveniyor, asla düşüncelerinizden taviz vermiyorsunuz. Sizinle aynı düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız. Güvenin çok önemli olduğunu onlara hissettirmelisiniz.

BALIK: Her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Partnerinizin ve birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz.