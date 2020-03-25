Güne Başlarken | 25 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik" dedi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testlerininin sonucu negatif çıkmıştır" denildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle 1 Mart’tan geçerli olmak üzere üç ay süreyle Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilere oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla ek ödeme yapılabilecek.





Güne Dair Notlar

25 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,4 TL, euro ise 6,9 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 11°C Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı İzmir, 8°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 6°C, 17°C Günün ilk saatlerinde kuzeyi sağanak yağışlı Trabzon, 8°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 4°C, 15°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Son zamanlarda az su içtiyseniz, çok tuzlu yediyseniz ya da vücuda su kaybettirecek herhangi bir şeyler tükettiyseniz o suyu yerine koymak gerekiyor. İşte bunu sağlayacak harika bir içecek:

1 adet kivi veya 2 dilim ananas

Yarım avokado

1 adet yeşil elma

1 adet salatalık

Yarım demet maydanoz

Taze nane yaprakları

1 limon suyu

1 çay bardağı su veya maden suyu

Bu malzemeleri blender'dan geçirip ortaya çıkan 'yeşil detoks'u tüketin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var? Kuruluş Osman (ATV), Jet Sosyete (Star Tv), Öğretmen (FOX)

Dizi önerisi: Yılan Hikayesi (Nostalji)

Kitap önerisi: Delifişek - Jose Mauro De Vasconcelos

Oyun önerisi:SIMS 2 (Nostalji)

Günlük burç yorumları (25 Mart 2020)

KOÇ : Farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevreye kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız için içinize kapanacaksınız.

: Farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevreye kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız için içinize kapanacaksınız. BOĞA : Mantıklı yönleriniz daha belirgin olacak. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkiler gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinin sizden bazı istekleri olabilir.

: Mantıklı yönleriniz daha belirgin olacak. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkiler gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinin sizden bazı istekleri olabilir. İKİZLER: Maddi konuların kafanızdaki aldığı şekillenmeler çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Maddi sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları oluşturabilirsiniz.

Maddi konuların kafanızdaki aldığı şekillenmeler çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Maddi sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları oluşturabilirsiniz. YENGEÇ : İlişkilerinizde mantıklı davranın. Duygularınız karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden moraliniz hemen bozuluyor.

: İlişkilerinizde mantıklı davranın. Duygularınız karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden moraliniz hemen bozuluyor. ASLAN : Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşulları zorladığınızda hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazırsınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.

: Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşulları zorladığınızda hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazırsınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz. BAŞAK: Kişisel çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.

Kişisel çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz. TERAZİ: Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Sosyal hayatta güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmemelisiniz.

Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Sosyal hayatta güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmemelisiniz. AKREP: Gizemli olmaktan hoşlanmanıza rağmen isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklıca ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alarak yeni formüller üreteceksiniz.

Gizemli olmaktan hoşlanmanıza rağmen isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklıca ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alarak yeni formüller üreteceksiniz. YAY: İç sıkıntılarınızın tek nedeni kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz.

İç sıkıntılarınızın tek nedeni kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz. OĞLAK: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanız rağmen, aşkta gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Bugün partnerinizin her şeyini merak ederken, kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanız rağmen, aşkta gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Bugün partnerinizin her şeyini merak ederken, kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz. KOVA : Bugün, duygusal davranmamaya çalışmalısınız. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir ama siz bu olaylara tepkili davranmaktan çok, ılımlı olmalısınız. Olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerine sabırlı gitmelisiniz.

: Bugün, duygusal davranmamaya çalışmalısınız. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir ama siz bu olaylara tepkili davranmaktan çok, ılımlı olmalısınız. Olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerine sabırlı gitmelisiniz. BALIK: Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla iş potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz. Bugün net olmayı denemelisiniz.

25 Mart gününe damga vuran olaylar