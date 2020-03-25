Güne Başlarken | 25 Mart 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 772 milyon 610 bin 583 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
25 Mart 2020, Çarşamba 07:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik" dedi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testlerininin sonucu negatif çıkmıştır" denildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle 1 Mart’tan geçerli olmak üzere üç ay süreyle Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilere oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla ek ödeme yapılabilecek.
- 25 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,4 TL, euro ise 6,9 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 11°C Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı İzmir, 8°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 6°C, 17°C Günün ilk saatlerinde kuzeyi sağanak yağışlı Trabzon, 8°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 4°C, 15°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Son zamanlarda az su içtiyseniz, çok tuzlu yediyseniz ya da vücuda su kaybettirecek herhangi bir şeyler tükettiyseniz o suyu yerine koymak gerekiyor. İşte bunu sağlayacak harika bir içecek:
- 1 adet kivi veya 2 dilim ananas
- Yarım avokado
- 1 adet yeşil elma
- 1 adet salatalık
- Yarım demet maydanoz
- Taze nane yaprakları
- 1 limon suyu
- 1 çay bardağı su veya maden suyu
Bu malzemeleri blender'dan geçirip ortaya çıkan 'yeşil detoks'u tüketin.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var? Kuruluş Osman (ATV), Jet Sosyete (Star Tv), Öğretmen (FOX)
Dizi önerisi: Yılan Hikayesi (Nostalji)
Kitap önerisi: Delifişek - Jose Mauro De Vasconcelos
Oyun önerisi:SIMS 2 (Nostalji)
Günlük burç yorumları (25 Mart 2020)
- KOÇ: Farklı koşulların çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevreye kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi merak etmelerine neden olacağınız için içinize kapanacaksınız.
- BOĞA: Mantıklı yönleriniz daha belirgin olacak. Alışkanlıklarınızın size sağlayacağı olumlu etkiler gün içinde daha rahat hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinin sizden bazı istekleri olabilir.
- İKİZLER: Maddi konuların kafanızdaki aldığı şekillenmeler çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Maddi sıkıntılarınıza yeni kaynaklar bulmak için gerekli şartları oluşturabilirsiniz.
- YENGEÇ: İlişkilerinizde mantıklı davranın. Duygularınız karışabilir. Güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman kafanızdaki olumsuz fikirler yüzünden moraliniz hemen bozuluyor.
- ASLAN: Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşulları zorladığınızda hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz. Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her türlü donananıma hazırsınız. Yeni sınavlara doğru gidiyorsunuz.
- BAŞAK: Kişisel çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüpheleriniz konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.
- TERAZİ: Ailenizi ve kariyerinizi disiplinli şekilde kombine etmesini biliyorsunuz. Sosyal hayatta güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor. Böbreklerinizi üşütmemelisiniz.
- AKREP: Gizemli olmaktan hoşlanmanıza rağmen isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı mantıklıca ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızda aksayan sorunları bir şekilde ele alarak yeni formüller üreteceksiniz.
- YAY: İç sıkıntılarınızın tek nedeni kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız. Asıl yapmanız gereken işler dururken size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Başlatacağınız yeni çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz.
- OĞLAK: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanız rağmen, aşkta gerekli tatmini sağlamakta zorlanacaksınız. Bugün partnerinizin her şeyini merak ederken, kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.
- KOVA: Bugün, duygusal davranmamaya çalışmalısınız. İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir ama siz bu olaylara tepkili davranmaktan çok, ılımlı olmalısınız. Olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerine sabırlı gitmelisiniz.
- BALIK: Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla iş potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz. Bugün net olmayı denemelisiniz.
25 Mart gününe damga vuran olaylar
- İngiltere Parlamentosu köle ticaretini yasakladı. 1807
- Türk Ocakları kuruldu. 1912
- Saatlerin doğru olarak ayarlanabilmesi için İstanbul Rasathanesi'nce hazırlanan iki bildiriyi Bakanlar Kurulu onayladı. 1936
- Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Ankara'da düştü, 15 kişi öldü. 1950
- Adalet Bakanlığı idam cezalarının cezaevi bahçelerinde infaz olunması hakkında karar aldı. 1961
- Suudi Arabistan Kralı Faysal, yeğeni prens Faysal tarafından Riyad'da öldürüldü. 1975
- 14. Strasbourg Film Festivali'nde Muammer Özer'in "Bir Avuç Cennet" ve Ali Özgentürk'ün "Bekçi" isimli filmleri ikinciliği paylaştı. 1986
- İstanbul'daki Metris Askeri Cezaevi'nden 29 tutuklu ve hükümlü kaçtı. 1988
- Sırbistan, NATO'ya savaş ilan edip, Birleşmiş Milletler'e bildirince, NATO üyesi Türkiye de bu ülkeyle resmen savaşa girmiş oldu. Türkiye, uzun yıllardan sonra ilk kez bir savaşta resmi taraf oldu. 1999
- Tiyatro sanatçısı Tekin Siper, rol aldığı oyun sırasında kalp krizi geçirerek öldü. 2001