Güne Başlarken | 25 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
25 Mart 2021, Perşembe 07:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu müsabakasında A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında mücadeleyi 4-2 kazandı.
- Mustafa Şentop, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir." dedi.
- Sağlık Bakanı Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.
- Samsun’da boya yaptığı sırada duvara dayadığı merdivenin devrilmesi sonucu düşen E.Ç.’nin kafasına merdivendeki çengel saplandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen E.Ç., yolda kafasına saplanan çengeli eliyle çıkardı. E.Ç.’nin tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor.
- Koronavirüsle ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Hindistan'ın batı eyaletlerinde "Çift mutant" varyantı tespit edildi.
Güne Dair Notlar
- 25 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 92 TL euro ise 9, 36 TL.
- Gram altın ise 440 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 7°C Aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Antalya, 7°C, 14°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı Ankara, -3°C, 0°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Trabzon, 4°C, 7°C Karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, 5°C, 12°C Sağanak yağışlı, kuzeydoğu çevreleri karla karışık yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Alanya’da, boşanmak isteyen eşi Rabia Doğan’ı takibe alıp motosiklette öldüren, yanındaki H.B.’yi de yaralayan Besat Doğan adlı katil, adliyeye çıkarılırken kendini bilmez arkadaşlarının “Adamsın adam, adamın kralısın” tezahüratıyla karşılanmış. Katil de düşünce olarak kendisinden farksız arkadaşlarına “Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen” diye cevap vermiş. Şimdi sana birkaç sözüm var bay katil. Mehmet Coşkundeniz'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Doğan Cüceloğlu- Var mısın?
“Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu?”
Doğan Cüceloğlu, yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikâyeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri. Seksen yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak, şimdi herkesin merak ettiği “hayati” sorulara en samimi cevaplarını sunuyor. Herkes gibi aslında o da hâlâ savaşıyor, keşfediyor, hayata değer katıyor.
Hayatın anlamı nedir?
İnsan kendini nasıl geliştirir?
Umutsuzluk nasıl aşılır?
İçimizdeki öz nasıl ortaya çıkar?
Çevremiz bizi nasıl etkiler?
Kime akıl danışılır?
Yaşam neleri ödüllendirir?
Zihin nasıl işler?
“Biz” olmak için neler yapılmalıdır?
Ömür yolculuğunda neyin önemli olduğunu anlamak, keşif ve merak duygularına sahip çıkmak bir hayatı “kıymetli” kılmak için en önemli meziyetler arasında. Elinizdeki rehber niteliğindeki kitap, yaşamı boyunca bu meziyetlerin peşine düşmüş ve her ânına onları ilmek ilmek işlemiş Doğan Cüceloğlu’nun, Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor ve herkese şu soruyu soruyor: “Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye VAR MISIN?”
25 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Kısa yollarla ilgili fırsatlar söz konusu. Dalgınlıkların sorun olabileceğini unutmayın. Yönetici gezegeninizin ailevi olaylar üzerinde olumlu etkisi olacak. Sizin gibi orijinal düşünen kişilerle bir arada olacaksınız.
- BOĞA: Birçok konu karmaşık şekilde karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken tek şey, sakince düşünmek ve olayları toparlamak. Maddi değerleri sorgulamak için gerekli şartları koordine edebilirsiniz.
- İKİZLER: Duygusal konular için hassas bir gün. Çevrenizdeki kişilerin desteğinizi bekliyorsunuz. Uzun süredir aklınıza taktığınız konularla ilgili planlar yapabilirsiniz. Partnerinizden de bu konuda anlayış bekliyorsunuz.
- YENGEÇ: Her türlü olumlu şart sizden yana gelişiyor. Planladığınız çalışmaları yaşama geçirme konusunda hızlı hareket etmelisiniz. Sonuçlar istediğiniz gibi ilerlerken iyimserliği elden bırakmayın.
- ASLAN: Çevrenizdeki olumsuzluklardan etkilenmek istemiyorsanız enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Çelişki yaratmaktan kaçınmanız gerekiyor.
- BAŞAK: Yeni bir başlangıç ve yenilenme çok önemli kişileri karşınıza çıkaracak. İlişkilerinizi sorgulamak adına başkalarını baskı altına almayın. Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gereken bir gün.
- TERAZİ: Bazılarınız, ruhsal anlamda kendinizi zayıf hissederlerken, zaaflarında artış olabilir. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin ilginç gelebilecek teklifleri karşısında, tercih hakkınızı acele etmeden kullanın.
- AKREP: Arkadaşlarınızdan beklediğiniz ilgiyi görmediğinizde duygularınız çok yaralanıyor. Başarı kazanırken düşmanlarınız çoğalıyor, unutmayın. Şüpheci yönünüzle gereksiz tartışmalar çıkarıyorsunuz.
- YAY: Maddi konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. İş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Yönetilmekten hoşlanmıyorsunuz. Çalışmalarınızda girişimci kişileri tercih ediyorsunuz.
- OĞLAK: İnatçı yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasındasınız. Çevrenizde çalışan insanların sizinle aynı potansiyele sahip olmaları mümkün değil. Maddi konularda beklediğiniz gelişmeyi henüz yakalayamadınız.
- KOVA: Akrabalarınızla beklenmeyen gelişmeler canınızı sıkabilir. Yaşama olumlu bakışınız sayesinde sorunların üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken çevrenize karşı kırıcı olabilirsiniz.
- BALIK: Hayallerinizi gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Aslında kendinizi ortaya koymak için ekstra çabaya ihtiyacınız yok.