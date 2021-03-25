Güne Başlarken | 25 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu müsabakasında A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında mücadeleyi 4-2 kazandı.

Mustafa Şentop, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Samsun’da boya yaptığı sırada duvara dayadığı merdivenin devrilmesi sonucu düşen E.Ç.’nin kafasına merdivendeki çengel saplandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen E.Ç., yolda kafasına saplanan çengeli eliyle çıkardı. E.Ç.’nin tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor.

Koronavirüsle ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Hindistan'ın batı eyaletlerinde "Çift mutant" varyantı tespit edildi.

Güne Dair Notlar

25 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 92 TL euro ise 9, 36 TL.

ise Gram altın ise 440 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 7°C Aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Antalya, 7°C, 14°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı Ankara, -3°C, 0°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Trabzon, 4°C, 7°C Karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, 5°C, 12°C Sağanak yağışlı, kuzeydoğu çevreleri karla karışık yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Alanya’da, boşanmak isteyen eşi Rabia Doğan’ı takibe alıp motosiklette öldüren, yanındaki H.B.’yi de yaralayan Besat Doğan adlı katil, adliyeye çıkarılırken kendini bilmez arkadaşlarının “Adamsın adam, adamın kralısın” tezahüratıyla karşılanmış. Katil de düşünce olarak kendisinden farksız arkadaşlarına “Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen” diye cevap vermiş. Şimdi sana birkaç sözüm var bay katil. Mehmet Coşkundeniz'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Doğan Cüceloğlu- Var mısın?

“Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu?”

Doğan Cüceloğlu, yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikâyeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri. Seksen yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak, şimdi herkesin merak ettiği “hayati” sorulara en samimi cevaplarını sunuyor. Herkes gibi aslında o da hâlâ savaşıyor, keşfediyor, hayata değer katıyor.

Hayatın anlamı nedir?

İnsan kendini nasıl geliştirir?

Umutsuzluk nasıl aşılır?

İçimizdeki öz nasıl ortaya çıkar?

Çevremiz bizi nasıl etkiler?

Kime akıl danışılır?

Yaşam neleri ödüllendirir?

Zihin nasıl işler?

“Biz” olmak için neler yapılmalıdır?

Ömür yolculuğunda neyin önemli olduğunu anlamak, keşif ve merak duygularına sahip çıkmak bir hayatı “kıymetli” kılmak için en önemli meziyetler arasında. Elinizdeki rehber niteliğindeki kitap, yaşamı boyunca bu meziyetlerin peşine düşmüş ve her ânına onları ilmek ilmek işlemiş Doğan Cüceloğlu’nun, Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor ve herkese şu soruyu soruyor: “Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye VAR MISIN?”

25 Mart günlük burç yorumları