Güne Başlarken | 25 Mayıs 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
25 Mayıs 2020, Pazartesi 08:01 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Diyarbakır’da gök gürültülü sağanak yağış sırasından aniden bastıran dolu yağışı kenti beyaza bürürken, kısıtlamadan muaf olan ve seyir halindeyken doluya yakalanan araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.
- ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Latin Amerika’daki merkez üssü haline gelen Brezilya’dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.
- İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip corona virüsle mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
- 10 Mayıs günü saat 7.54'de dolar 7,09 TL, euro ise 7,78 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı. 13°C, 20°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 18°C, 30°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 5°C, 23°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 12°C, 17°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 18°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Bayramda süt, çikolata ve kuruyemiş alerjilerine dikkat!
Çocuk Sağlığı, İmmünüloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, besin alerjilerinin başlama yaşının olmadığını vurgulayarak, “Bayram geleneğine dönüşen şeker, çikolata ve tatlıları ölçüsünü kaçırmadan, dikkatli bir şekilde tüketmeliyiz” uyarısında bulundu.
Akşam evde n'apsak?
Dizi önerisi: When They See Us
Film önerisi: The Game (1997)
Kitap önerisi: Arapların Gözünden Haçlı Seferleri - Amin Maalouf
25 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu. 1944
- Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı şampiyon oldu. 1954
- Türkiye, Osmanlı borçlarından kendine düşen payın son taksitini ödedi. 1954
- 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu. 1963
- Şili'de öğrenciler üniversiteyi işgal ettiler. 1968
- Cezaları Af Yasası ile 24 yıla indirilen hükümlülerin tahliyesine başlandı. 1979
- Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti. 1983
- Sosyolog Doçent Doktor İsmail Beşikçi infaz yasasından yararlanarak tahliye oldu. 1987
- Irak Basra'yı İran'dan geri aldı. 1988
- Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği devlet başkanı oldu. 1989
- Nasuh Mahruki dünyanın en yüksek tepesi Everest'in zirvesine çıktı. Mahruki Everest'e tırmanan ilk Türkiyeli oldu. 1995