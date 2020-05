Güne Başlarken | 25 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Diyarbakır’da gök gürültülü sağanak yağış sırasından aniden bastıran dolu yağışı kenti beyaza bürürken, kısıtlamadan muaf olan ve seyir halindeyken doluya yakalanan araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Latin Amerika’daki merkez üssü haline gelen Brezilya’dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip corona virüsle mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Güne Dair Notlar

10 Mayıs günü saat 7.54'de dolar 7,09 TL, euro ise 7,78 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı. 13°C, 20°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 18°C, 30°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 5°C, 23°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 12°C, 17°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 18°C

Bayramda süt, çikolata ve kuruyemiş alerjilerine dikkat!

Çocuk Sağlığı, İmmünüloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, besin alerjilerinin başlama yaşının olmadığını vurgulayarak, “Bayram geleneğine dönüşen şeker, çikolata ve tatlıları ölçüsünü kaçırmadan, dikkatli bir şekilde tüketmeliyiz” uyarısında bulundu.

Akşam evde n'apsak?

Dizi önerisi: When They See Us

Film önerisi: The Game (1997)

Kitap önerisi: Arapların Gözünden Haçlı Seferleri - Amin Maalouf

