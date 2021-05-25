Güne Başlarken | 25 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Ruhsatsız tabanca sebebiyle alındı. Kutlu Adalı cinayeti için alınması lazım. Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazdırdım" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri; ilçe merkezine yakın dere yatağında, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 101 kilo 200 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Dar gelirli vatandaşlara yönelik birçok karşılıksız destek var. Başvuran kişilerin yararlandığı bu desteklere ilişkin 2.7 milyon kişiye ödeme yapılıyor. İhtiyaç sahipleri Sosyal Yardımlaşma Vakıfları'na veya Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvuru yapabilir.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma dönemine ait 50 metre uzunluğunda antik su kanalı bulundu. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Selçuk'taki Efes antik kentine su, bu kanal yoluyla götürülüyormuş. Kanalın, toplamda 43 kilometrelik bir hattın parçası olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı.

Güne Dair Notlar

25 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,39 TL euro ise 10,26 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık Ankara, 12°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 15°C, 20°C Sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Türkiye, ekonomik faaliyetler, dış ticaret ve özellikle turizm anlamında pandemiden en kötü etkilenen ülkeler arasında. Kıtalar ve bölgeler arasında geçiş noktasında bulunmamız normal şartlar altında büyük bir avantaj ancak salgın döneminde bu hareketlilik sert şekilde sınırlandığı için coğrafi konumumuz bir dezavantaja dönüştü. Ayrıca aşılamada şu ana kadar beklediğimiz hızla ilerleyemedik. Hakan Çelik'in yazısı...

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Atomik Alışkanlıklar – James Clear - James Clear

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25 Mayıs günlük burç yorumları