Güne Başlarken | 25 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
25 Mayıs 2021, Salı 07:20 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Ruhsatsız tabanca sebebiyle alındı. Kutlu Adalı cinayeti için alınması lazım. Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazdırdım" dedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri; ilçe merkezine yakın dere yatağında, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 101 kilo 200 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Dar gelirli vatandaşlara yönelik birçok karşılıksız destek var. Başvuran kişilerin yararlandığı bu desteklere ilişkin 2.7 milyon kişiye ödeme yapılıyor. İhtiyaç sahipleri Sosyal Yardımlaşma Vakıfları'na veya Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvuru yapabilir.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma dönemine ait 50 metre uzunluğunda antik su kanalı bulundu. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Selçuk'taki Efes antik kentine su, bu kanal yoluyla götürülüyormuş. Kanalın, toplamda 43 kilometrelik bir hattın parçası olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı.
Güne Dair Notlar
- 25 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,39 TL euro ise 10,26 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık Ankara, 12°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 15°C, 20°C Sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Türkiye, ekonomik faaliyetler, dış ticaret ve özellikle turizm anlamında pandemiden en kötü etkilenen ülkeler arasında. Kıtalar ve bölgeler arasında geçiş noktasında bulunmamız normal şartlar altında büyük bir avantaj ancak salgın döneminde bu hareketlilik sert şekilde sınırlandığı için coğrafi konumumuz bir dezavantaja dönüştü. Ayrıca aşılamada şu ana kadar beklediğimiz hızla ilerleyemedik. Hakan Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Atomik Alışkanlıklar – James Clear - James Clear
Kalıcı Sonuçların Sırrını Keşfedin Atomik Alışkanlıklar size alışkanlıklarınızdan zarar değil, fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamayı öğretecek. Hedefleriniz ne olursa olsun, Atomik Alışkanlıklar size her geçen gün %1 daha iyiye gitmeniz için etkisi kanıtlanmış bir çerçeve sunuyor. Şimdi arkanıza yaslanın, alışkanlıkları şekillendirme konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan James Clear’dan, iyi alışkanlıklar edinirken kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yollarını öğreneceğiz.
25 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Sosyal ilişkilerde duygusal ihtiyaçlarınız var. Ortak çalışma yaptığınız arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.
- BOĞA: Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.
- İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.
- YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşımınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi en büyük arzunuz. Yaşama pratik şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete sahipsiniz.
- ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gereken bağlantıları kuruyorsunuz.
- BAŞAK: Akılcılığa her zaman çok önem veren biri olarak duygularınız her zamankinden yoğun olacak. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz kalabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.
- TERAZİ: Deneyim ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.
- AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte yaşadığınız kişileri duygusal anlamda zorlayabilir. Küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilirsiniz. Onlar ikna atmak için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz.
- YAY: Baskı altında tuttuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkilerinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Özel çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.
- OĞLAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı herkes biliyor.
- KOVA: İşinizi yaparken, duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.
- BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir gün. İlişkilerinizde kalıcı duygular ararken yaşam standardınızı yükseltecek ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Her şeyin değiştiğinin farkındasınız.