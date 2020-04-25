Güne Başlarken | 25 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Covid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, 81 milyon cep telefonu abonesine 1 ay boyunca 1’er gigabyte (GB) interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.

Güne Dair Notlar

25 Nisan günü saat 8.10'da dolar 6,94 TL, euro ise 7,52 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 15°C Az bulutlu Antalya, 12°C, 20°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 20°C Az bulutlu Trabzon, 8°C, 14°C Sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 17°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Sağlıklı Ramazan sofraları için 10 öneri

Kemik suyuyla yapılan sebze ve mercimek çorbaları tercih edin, ilk etapta çorbanızı salatayla birlikte tüketin.

Çok çay içerseniz gündüz çok susarsınız. Çünkü çay diüretiktir, yani vücuttan su atılmasına neden olur. Eğer mutlaka içecekseniz, susuz kalmamak için her çayın yanında bir bardak su için.

Oruç tutarken yapılan en büyük hatalardan biri bir defada çok fazla su içmektir, çünkü içtiğiniz su anında vücuttan atılır. İftardan imsak vaktine kadar her yarım saatte bir, büyük bir bardak su içmeye çalışın.

Sahurda yumurtayı eksik etmeyin. Bol tereyağında pişirin. Bu kombinasyon saatlerce tok tutar, açlık ataklarını önler.

Orucumuzu bir hurma ya da birkaç tane zeytinle açın

Kan şekerinizin aniden yükselmemesi ve kalp, damar problemleri yaşamamak için çorbadan sonra mutlaka 20 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklere geçin.

Sofranızda en az bir tane fermente edilmiş yani mayalanmış gıdanız olsun.

İftarda çorba ve salatadan sonra et ya da sebze yemeği tercih edin.

Abartılı iftar sofralarından kaçının. Çünkü iftarda ağır yemekler tüketildiğinde kan şekeri dengesizlikleri yaşanır ve bu da ciddi sıkıntılara yol açar.

Ramazan ayıyla özdeşleşen şerbetli tatlılardan uzak durun. Tatlı ihtiyacınızı taze ve kuru meyvelerle gidermeyi deneyin!





Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Doktor Civanım-Yerli sinema (Kanal D), Güldür Güldür Show (Show TV), Mucize Doktor-Tekrar (FOX)

Dizi önerisi: Sıdıka

Film önerisi: Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

Kitap önerisi: Serkan Karaismailoğlu - Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum

Oyun önerisi: Papers Please

Günlük burç yorumları (25 Nisan 2020)

KOÇ : Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz. BOĞA : Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. İKİZLER : Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımlarına gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişki çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.

: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımlarına gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişki çok önemli. Damar sorunlarına dikkat. YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız en üst düzeyde. Yaşadığınız aşk varsa birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak verecekler.

Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız en üst düzeyde. Yaşadığınız aşk varsa birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak verecekler. ASLAN: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz. BAŞAK : Yeni şekillenen olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla konuşmanın ve onların desteğini almanın güzel yansımalarını alıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.

: Yeni şekillenen olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla konuşmanın ve onların desteğini almanın güzel yansımalarını alıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz. TERAZİ: İşinizde yükselmek ve uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepki göstermemelisiniz.

İşinizde yükselmek ve uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepki göstermemelisiniz. AKREP : Yanlış anlaşılma korkusu yaşamanız kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.

: Yanlış anlaşılma korkusu yaşamanız kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz. YAY : Siz aşka her zaman çok önem veren biri olarak her zamankinden çok daha fazla duygusal olacağınızı bilmelisiniz. İş peşinde koşarken katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

: Siz aşka her zaman çok önem veren biri olarak her zamankinden çok daha fazla duygusal olacağınızı bilmelisiniz. İş peşinde koşarken katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz. OĞLAK: Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Çünkü Ay’ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuz oluyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.

Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Çünkü Ay’ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuz oluyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz. KOVA : İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz. BALIK: Duygusal takıntıların sizi yönlendirmesine izin vermezseniz ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişimde gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize çok önem vermelisiniz.

25 Nisan gününe damga vuran olaylar