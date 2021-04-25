Güne Başlarken | 25 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili ’Thodex’ isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer’in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamadaki sözde ’soykırım’ ifadesini, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kınadı.

Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti.

Yetkililer, Endonezya’da 21 Nisan’da kaybolan denizaltıdaki 53 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Giresun’un güneyi, Sivas’ın doğusu, Kayseri’nin kuzeydoğusu, Malatya, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Süper Lig’in 37’nci haftasında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Güne Dair Notlar

25 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 39 TL euro ise 10, 15 TL.

ise Gram altın ise 478 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9°C, 13°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 24°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11°C, 19°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 11°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 10°C, 29°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Türkiye son 40 yılda çok sayıda dolandırıcılık örneği gördü, çok isim tanıdı. 80’lerin başında banker furyasını yaşadık. Banker tabelası asan herkes yüksek faiz vaadiyle milyarlarca lira topladı. Tabii ki herhangi bir yatırım formülü, projesi olmayan bu isimlerin kurduğu sistem kısa sürede patladı ve ardında yüzbinlerce mağdur bıraktı.

Işınsu Kestelli'nin yazısı...

Günün kitabı

Rüzgar ile Karahindiba / Metin HARA

“O gün hiç ama hiç rüzgâr esmedi koca gezegende... Sırf cılız bir karahindiba üşümesin diye...”

Karanlıktan korkan kırgın bir rüzgâr ile dünyanın en yüksek dağından göğe uçma hayalleri kuran cılız bir karahindiba...

Birbirlerine yol arkadaşlığı etmeye karar verdikleri gün, önlerinde uzanan uzun yolun onlara ne vereceğinden ya da onlardan ne alacağından habersizdiler.

İkisinin bu hayal dolu macerasını okuyan her ruhun içinde, hem bir rüzgârın umudu hem de bir karahindibanın masumiyeti uyanışa geçecek...

Derin bir içsel yolculuğa sürükleneceğin bu romanda aşkın en masum haline tanık olacaksın.

Sen de kendi Güneşi Batmayan Ülke’ni aramaya hazır mısın?

O halde gönlünü al da gel.

Müthiş bir yolculuk başlıyor...

Çocuk parklarına güneş doğana kadar...

25 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün, organizasyonlarla yaşantınızı renklendireceksiniz. Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmanız zaman alabilir. Çok çalışmalısınız.

BOĞA: İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabanın size kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalısınız. Kariyer evinizi disipline eden gezegen Satürn, güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.

İKİZLER: Yakın arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız var ama çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Maddi değerleri sorgulamak için şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: Gücünüzü ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Güneş, tepe evinizde ilerliyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili gelişmeler söz konusu. İsteklerinizi kolayca herkese söyleyeceksiniz.

BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçin. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluktan bunalabilirsiniz. Birçok aktivite içinde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızın sizi sınırlandırması canınızı sıkacak.

TERAZİ: Bugün hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Her konuda bilginize güveniyor, ortaya özgün fikirlerle çıkıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzun genişlemesini sağlayacak.

AKREP: Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınızda kendinizi huzursuz hissetmeyin. Sınırlarınızı biliyor ama tutkularınız yüzünden heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.

YAY: Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecek. İç sıkıntınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün, isteklerinizin ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahipsiniz. Bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir gerginlik söz konusu. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almaya yanaşmıyorsunuz.

KOVA: Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için mutluluk kaynağı olacak. Hırs konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracak. Şartlar sizden yana.

BALIK: Maddi özgürlüğünüz için her türlü şartı kendinize hedef olarak belirleyebilir ve isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün ailenizin sorunları gündeme gelebilir.