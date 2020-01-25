Güne Başlarken | 25 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 25 Ocak günü saat 07.25’de dolar 5,9409 T TL’den işlem görürken, euro ise 6,56 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinde Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu. -5°C, 6°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu. 4°C, 11°C

İzmir: Az bulutlu. 3°C, 14°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu. 1°C, 14°C

Antalya: Az bulutlu. 4°C, 16°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu. 3°C, 14°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 1°C, 9°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu. -18°C, -4°C

Diyarbakır: arçalı ve az bulutlu bu akşam saatlerinde çok bulutlu. -3°C, 9°C

KOÇ: Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.

BOĞA: Bugün duygusal inadınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdekilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışın.

İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.

YENGEÇ: Çevrenize karşı kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

ASLAN: Güçlü dostluklar yerine amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyeceğini düşünmeli ve kendinizi özel, imtiyazlı biri gibi görmemelisiniz.

BAŞAK: Aklınız maddi konularda olmasına rağmen sosyal yaşantınızı canlı tutmak için gerekli şartlara sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda epey başarılı günlerden biri. Gözler sizin üstünüzde unutmayın.

TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, onlarla ortak çalışmalara girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.

AKREP: Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’den önemli destek almaya devam ediyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğinizde başarı yüzdeniz çok fazla artıyor. Çıtanızı yükseltin.

YAY: Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşın. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın sizin için önemli olanı seçmelisiniz.

OĞLAK: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken çevrenizi de unutmayın. İnsanlar sizin duygularınıza fazla müdahaleci olduklarında hemen savunmaya geçiyorsunuz.

KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halledeceksiniz. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün.

BALIK: Her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak başlangıçlar gündeme gelecek. Yaptığınız çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.

Bugün;