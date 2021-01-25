Güne Başlarken | 25 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli, devlet korumasından yararlanan genç ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınından oluşan toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasını 26 Ocak'ta yapacak.

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal Kulübünden kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk idmanına çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa'da halk, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusuyla gıda stokluyor.

Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında, Brezilya 4. futbol ligi ekiplerinden Palmas Futebol e Regatas'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu hayatını kaybetti.

Güne Dair Notlar

25 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,42 TL euro ise 9. 04 TL.

ise Gram altın 441 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Antalya, 16°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 9°C Öğle saatlerinden sonra yağmurlu Trabzon, 14°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 9°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Balıkesir’in Havran ilçesinde heemm okuyor hem de çobanlık yapıyor Şevki Savran. Geçen haftalarda çekilen ve sosyal medyada ilgi çeken videoları sonrası haberlere konu oldu. İki gündür televizyonlarda gazetelerde... Dün de Posta İzmir’in manşetine taşıdık Şevki’nin hikayesini. Henüz 12 yaşında ama öyle bilgece konuşuyor ki... Öyle doğal öyle olağan anlatıyor ki hayatı. Elinin altında her türlü imkan olan ama buna rağmen çocuklarının mutsuzluğundan dem vuran bütün anne babalar Şevki’yi izletsin çocuklarına! Banu Şen'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Ray Bradbury- Fahrenheit 451

Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdüğü bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi zira itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe veriyordu. Montag’ın işi ise yasadışı olanların en tehlikelisini yakmaktı: Kitapları.

Montag yaptığı işi tek bir gün dahi sorgulamamıştı ve tüm gününü televizyonla kaplı odalarda geçiren eşi Mildred’la beraber yaşıyordu. Ancak yeni komşusu Clarisse’le tanışmasıyla tüm hayatı değişti. Kitapların değerini kavramaya başlayan Montag artık tüm bildiklerini sorgulayacaktı.

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?

Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday.

25 Ocak günlük burç yorumları