Güne Başlarken | 25 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
25 Ocak 2021, Pazartesi 07:29 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli, devlet korumasından yararlanan genç ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınından oluşan toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasını 26 Ocak'ta yapacak.
- Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal Kulübünden kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk idmanına çıktı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Fransa'da halk, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının 2021 boyunca süreceği endişesi ve kıtlığa neden olacağı korkusuyla gıda stokluyor.
- Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında, Brezilya 4. futbol ligi ekiplerinden Palmas Futebol e Regatas'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu hayatını kaybetti.
Güne Dair Notlar
- 25 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,42 TL euro ise 9. 04 TL.
- Gram altın 441 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Antalya, 16°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 9°C Öğle saatlerinden sonra yağmurlu Trabzon, 14°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 9°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Balıkesir’in Havran ilçesinde heemm okuyor hem de çobanlık yapıyor Şevki Savran. Geçen haftalarda çekilen ve sosyal medyada ilgi çeken videoları sonrası haberlere konu oldu. İki gündür televizyonlarda gazetelerde... Dün de Posta İzmir’in manşetine taşıdık Şevki’nin hikayesini. Henüz 12 yaşında ama öyle bilgece konuşuyor ki... Öyle doğal öyle olağan anlatıyor ki hayatı. Elinin altında her türlü imkan olan ama buna rağmen çocuklarının mutsuzluğundan dem vuran bütün anne babalar Şevki’yi izletsin çocuklarına! Banu Şen'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Ray Bradbury- Fahrenheit 451
Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdüğü bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi zira itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe veriyordu. Montag’ın işi ise yasadışı olanların en tehlikelisini yakmaktı: Kitapları.
Montag yaptığı işi tek bir gün dahi sorgulamamıştı ve tüm gününü televizyonla kaplı odalarda geçiren eşi Mildred’la beraber yaşıyordu. Ancak yeni komşusu Clarisse’le tanışmasıyla tüm hayatı değişti. Kitapların değerini kavramaya başlayan Montag artık tüm bildiklerini sorgulayacaktı.
İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?
Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday.
25 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.
- BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.
- İKİZLER: Cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ‘varım’ diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedefe odaklarken bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dengenin önemli olduğunu biliyor, kullanmak istiyorsunuz.
- YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımınız, günlük yaşantınızdaki dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.
- ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.
- BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmasıyla geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem içindesiniz. Dikkatli olun.
- TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da sizsiniz. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.
- AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Değerli olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Tesadüfler eski duyguları tetikliyor.
- YAY: Gönül freninizi sağlam tutmalısınız. Duygularınızdaki dalgalanmalar yüzünden aşkta hep hata yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.
- OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği unutmamalısınız. Güç ve duyguyu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.
- KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir.
- BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkiliyorsunuz.