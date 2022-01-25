Güne Başlarken | 25 Ocak 2022





Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 25 Ocak Salı günü güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gidiyor.

İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının da 13.00'e kadar uzatıldığını açıkladı. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni bir duyuru yaptı. Yerlikaya, 'Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir' dedi.

Güne Dair Notlar

25 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,46 TL, euro ise 15,23 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -2°C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Antalya, 3°C, 9°C Doğusunun iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı Ankara, -10°C, -3°C Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı Trabzon, 1°C, 5°C Karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı Diyarbakır, -7°C, 4°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Recep İvedik 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, SHOW TV: 20.00 Güldür Güldür Show

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

25 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Duygularınızı özgür bırakmaktan hoşlanıyor ama inisiyatifin başkalarına geçmesinden korkuyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılarken, çevrenizde daha fazla merak konusu haline geliyorsunuz.

BOĞA: İnatçı tavırlarınız yüzünden kaybettiğiniz fırsatları düşünmeli ve emirvaki davranışlardan vazgeçmelisiniz. Herkesin belli bir tarzı olduğunu anlatmanız çevrenizde sorunlar yaratabilir.

İKİZLER: Her an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. Ama istediğiniz zaman onları çok kolay ikna edebiliyorsunuz. Bugün üşenmeyin ve ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.

YENGEÇ: Sevdiğiniz işlerden kazandığınız para sizin için önemli. Bugün duygusallığınızı karşınızdakilere aktaracaksınız. Yapacağınızdan fazlasına söz vermeyin. Sınırlarınızı aşma konusunda ısrarcı olmayın.

ASLAN: Ön plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Politik yönleriniz sizi daha cazip kılarken, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.

BAŞAK: Başarınızı biraz da iletişimde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğinizde yakalıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.

TERAZİ: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevre koşullarına fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çaba harcamanız kolay değil. Sitemlere aldırmamalısınız.

AKREP: İletişimde size destek sağlayacak dostlarınızla bir arada olacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza disiplin getiriyorsunuz. Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için güçlü dostlara ihtiyacınız olacak.

YAY: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün, ilişkilerinizde yaşadığınız olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirin. Yaşamı kolaylaştırmak için harekete geçebilirsiniz.

OĞLAK: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Kararlarınızı verirken hiç kimseden etkilenmemeye çalışın.

KOVA: Sade ve yumuşak yapınızın altında, çelik gibi bir irade var. Olayların olumsuz yönlerini çabuk görüyorsunuz. Akıllıca atılımlarla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz.

BALIK: Bilinçaltınız özel duygulara takılmanız neden oluyor. Sizi aşan konular üzerinde çalışabilirsiniz. Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Farklı tavırlarınızla çevrenizde yeni bir imaj yaratıyorsunuz.