Güne Başlarken | 25 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği öne sürüldü.

İstanbul’da hava kirliliği gün geçtikçe artıyor. Hava kalitesi verilerine göre bazı ilçelerde kirlilik, sarıdan turuncu renge döndü.

Bakan Koca, salgınla mücadelenin, siyasi malzeme konusu yapılamayacak kadar önemli bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

ABD'li atlet Grant Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle bitirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2,5 milyonu geçerken, virüs kaynaklı en fazla can kaybı 515 bin 408 ile ABD'de kaydedildi.

Güne Dair Notlar

25 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,16 TL euro ise 8,72 TL.

7,16 ise 8,72 Gram altın 413,74 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 10°C Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu Antalya, 13°C, 22°C Az bulutlu Ankara, -1°C, 11°C Az bulutlu Trabzon, 6°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, -1°C, 15°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ağırlıklı olarak 2020 ve günümüzün temel meselesi olan Koronavirüsü ve bu konuyla ilişkili arama analizleri üzerine konuştuk. Çarpıcı şeyler öğrendim. Geçmişte en sık aranan “hava durumu” sorgusu ilk kez 2020 yılında yerini “Koronavirüs” başlığına bırakmış ve insanlar “Bugün hangi gün?” sorusunu sormuşlar. Türkiye’de bu zaman diliminde salgınla ilgili en fazla yapılan 7 arama şöyle... Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Veronika Ölmek İstiyor / Paulo Coelho

Veronika, her istediğine sahip görünen, renkli bir yaşam süren, yakışıklı erkeklerle gezip tozan genç bir kadın olmasına karşın, mutlu değildir. Yaşamında bir şeylerin eksikliğini hissetmektedir. Başarısız bir intihar girişiminin ardından, kendine geldiği zaman bir akıl hastanesindedir. Üstelik çok kısa bir ömrü kaldığını öğrenir. Zaten ölmek isteyen Veronika bu süreçte, başka dünyaların insanlarını tanırken kendisini de keşfetmeye başlar…

25 Şubat günlük burç yorumları