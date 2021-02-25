Güne Başlarken | 25 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
25 Şubat 2021, Perşembe 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.
ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği öne sürüldü.
İstanbul’da hava kirliliği gün geçtikçe artıyor. Hava kalitesi verilerine göre bazı ilçelerde kirlilik, sarıdan turuncu renge döndü.
Bakan Koca, salgınla mücadelenin, siyasi malzeme konusu yapılamayacak kadar önemli bir insanlık görevi olduğunu belirtti.
ABD'li atlet Grant Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle bitirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2,5 milyonu geçerken, virüs kaynaklı en fazla can kaybı 515 bin 408 ile ABD'de kaydedildi.
Güne Dair Notlar
- 25 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,16 TL euro ise 8,72 TL.
- Gram altın 413,74 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 10°C Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu Antalya, 13°C, 22°C Az bulutlu Ankara, -1°C, 11°C Az bulutlu Trabzon, 6°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, -1°C, 15°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ağırlıklı olarak 2020 ve günümüzün temel meselesi olan Koronavirüsü ve bu konuyla ilişkili arama analizleri üzerine konuştuk. Çarpıcı şeyler öğrendim. Geçmişte en sık aranan “hava durumu” sorgusu ilk kez 2020 yılında yerini “Koronavirüs” başlığına bırakmış ve insanlar “Bugün hangi gün?” sorusunu sormuşlar. Türkiye’de bu zaman diliminde salgınla ilgili en fazla yapılan 7 arama şöyle... Hakan Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Veronika Ölmek İstiyor / Paulo Coelho
Veronika, her istediğine sahip görünen, renkli bir yaşam süren, yakışıklı erkeklerle gezip tozan genç bir kadın olmasına karşın, mutlu değildir. Yaşamında bir şeylerin eksikliğini hissetmektedir. Başarısız bir intihar girişiminin ardından, kendine geldiği zaman bir akıl hastanesindedir. Üstelik çok kısa bir ömrü kaldığını öğrenir. Zaten ölmek isteyen Veronika bu süreçte, başka dünyaların insanlarını tanırken kendisini de keşfetmeye başlar…
25 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: İlişkilerinizde ani ataklar yapmayın ve bekleyin. Duygusal konularda yanlış anlaşılabilirsiniz. Beklediğiniz teklifin gecikmesi sizde sıkıntı yapacaktır. Ortak proje ürettiğiniz arkadaşlarınızla sorun yaşayabilirsiniz.
- BOĞA: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Venüs’ün konumu, işe derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve görevlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.
- İKİZLER: Sosyal hayatınızda yenilenmeler söz konusu. Çocukları olanlar, onların eğitimleri ile ilgili bazı problemler üzerinde yoğunlaşabilir. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmalısınız.
- YENGEÇ: Ailenizle ilgili sorunları abartmadan çözün. Dostlarınızla aranızda istenmeyen pürüzler ortaya çıkabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Mantıklı ve sakin olmalısınız.
- ASLAN: Yakın arkadaşlarınızın davranışları işinize yarayabilir. Daha önce göremediğiniz bazı huyları onları ele verecek. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır. Dostlarınızın önereceği fikirler var.
- BAŞAK: Sizi sıkan özel durumlardan uzaklaşın. Her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda fazla düşünmeyin. Güven ihtiyacı içindesiniz.
- TERAZİ. Çevre koşullarını gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Dengelerinizi istemeden zorlayabilirsiniz, dikkat.
- AKREP: Duygularınızın önde olduğu bir gün. Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de olaylar sizi zorluyor. Çevrenizin kuşatılmış gibi olması kimsenin suçu değil. Her duygu için ödün vermek zorunda kalıyorsunuz.
- YAY: Özgürlüğünüzü kullanamayabilirsiniz. Çünkü sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmanız gerekiyor. Partnerinizin davranışlarından farklı anlamlar çıkarmayın.
- OĞLAK: İşinizle ilgili verdiğiniz sözleri zamanında yerine getirin. Çünkü, çalışma hayatında buna benzer iş disiplinleri, kişinin performansı ile direkt bağlantılı olan parametrelerdir. Yediklerinize dikkat edin.
- KOVA: Seyahatlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşiniz konusunda hatalara meydan vermeme mücadelenizin size nelere mal olduğunu kimse bilemez. Hiç kimseye anlatma çabası içinde de olmayın.
- BALIK: İşinizde duygusal bir doyum sağlamak için yanlış gündesiniz. Çevrenizin dertlerini dinlemekle yetinmelisiniz. Partnerinizin size göre hoş olmayan tavırlarını çok büyütüyorsunuz. Her şeyi geride bırakın.