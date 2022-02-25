Güne Başlarken | 25 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Zelenskiy, "Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. '' dedi.

Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere 53 kentte başlayan savaş karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişi sayısı bin 700’ü geçtiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarının ve birinci derece yakınlarının bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve telefon numarasını duyurdu.

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya işgal düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna dair "güvenilir" raporların ardından ABD'nin duruma karşı "öfkeli" olduğunu belirterek Rusya'yı kınadı.

Rusya ile Ukrayna gerilimi Rusya, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etmişti. ABD'den misilleme geldi. ABD, Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov’nın sınır dışı etti.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güne Dair Notlar

25 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,99 TL, euro ise 15,76 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 8°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 10°C, 16°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 5°C, 8°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 10°C Yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 7°C, 15°C Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Kaderimin Oyunu, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Aziz

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TV8: 20.00 Survivor All Star 2022

25 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

BOĞA: Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşamdan hoşlandığınız için çevrenize farklı gelebilirsiniz. Yapacağınız kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.

İKİZLER: Cesur ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Güneş ve ilham veren Neptün Balık burcunda ilerlerken, çevrenizde kurduğunuz sağlam dostlukların yapıcı etkisini gördükçe mutlu olacaksınız.

YENGEÇ: Size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.

ASLAN: Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartıyorsunuz. Ailevi değerleri ortaya çıkaracak ve onlarla birlikte olmak isteyeceksiniz.

BAŞAK: Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılı davranıyorsunuz.

TERAZİ: Olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri önemli. Bereket gezegeni Jüpiter geri gitmesine rağmen olumlu enerjilerini size aktarmak için sanki size söz vermiş gibi.

AKREP: Risklere karşı dayanılmaz şekilde arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem.

YAY: Organizasyon yeteneğinizi çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecek. Yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.

OĞLAK: Düşünmeden sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız. Yaşam enerjinizin güçlü olması bazı hataları da beraberinde getiriyor.

KOVA: Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları bertaraf etmeniz mümkün. Bugün ihtimallerden yola çıkarak asıl ulaşmak istediğiniz sonuca geleceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız işe yarayacak.

BALIK: Ortaklıklar ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog sizi tatmin edebilir. Bazı düşüncelerinizi kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.