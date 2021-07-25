Güne Başlarken | 25 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kayseri'de, zil sesini duymadığı için kapıyı açmayan arkadaşı M.M’nin evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen Mehmet Demirezen (27), bulunduğu yere sıkışarak, hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta, eski kız arkadaşı Fatma Özdaş (44) tarafından yüzüne kezzap atılan Gürkan Karpuzoğlu (46), evinde ölü bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381 olarak tespit edilen vaka sayısı üzerinden aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'da, Mehmet Hamdi B. (26), kendisine para vermeyen babası ile kavgayı ayırmak isteyen anne ve kardeşini tabancayla vurarak yaraladı. Mehmet Hamdi B., olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Hazırlık maçında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 0-0 berabere kaldı.

Güne Dair Notlar

25 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,56 TL euro ise 10,07 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu. 26°C, 34°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 30°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 24°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Rafet İnce 25 yıldır insanlara yemek yapan usta bir şef. NG Güral otellerinin gastronomi direktörü. Şimdi ise yeni bir heyecan içinde. Geçen gün tanışıp sohbet ettik. Yıllarca benim gibi köpek korkusu olduğunu, bu korkuyu onlara dokunarak yendiğini anlatınca sohbetimiz koyulaştı. Artık kedi ve köpekler için yemek yapacağından bahsetti. “Nasıl yani?” dedim, anlattı. O anlattıkça, ben sordum ve ortaya Türkiye’nin ilk pet şefinin hikayesi çıktı böylece... Şirin Sever'in köşe yazısı...

25 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ: Arkadaşlarınızla iş birliği içindesiniz. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan birisiniz, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken bağlantılarınızı sıcak tutmaya özen göstermelisiniz.

BOĞA: Maddi özgürlüğünüz için her türlü şartı kendinize hedef olarak belirleyebilir ve isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Güçlü enerjiniz ve istekleriniz çevrenizde sorun olabilir.

İKİZLER: İsteklerinizde aşırıya kaçtığınızda kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı biliyor, tutkularınız yüzünden heyecanınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.

YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: Organizasyonlarla yaşantınızı renklendireceksiniz. Liderlik yapabileceğiniz olayların gündem kazanmasıyla kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçin. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklardan bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz. Maddi konular canınızı sıkacak.

TERAZİ: Hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Karşınızdakilere istekleriniz için diretmeyin. Finans konularına vereceğiniz ağırlıkla yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Özgün fikirlerle ortaya çıkıyorsunuz.

AKREP: Enerjinizi ortaya koyacak işler peşindesiniz. Sınırları genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına alışacak, isteklerinizi ortaya koyacaksınız. Gücünüzü çevrenize rahatça yansıtıyorsunuz.

YAY: Yolculuklarla ilgili projeler gündeme gelecek. İç sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakışınızda esneklik söz konusu. Yatırım konusunda kararlı adımlarınız var. İşlerinizde yenilenme size çok iyi gelebilir.

KOVA: Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız a kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracak. Şartlar sizden yana.

BALIK: İşe gösterdiğiniz çabanın sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalıısınız. Kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır.