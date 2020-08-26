Güne Başlarken | 26 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili corona virüs iddiaları ortaya atıldı. Hatipoğlu'nun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiayı doğruladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanyol ekibine faks çekerek kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.





Güne Dair Notlar

26 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,39 TL, euro ise 8,74 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Antalya, 27°C, 33°C Sabah saatlerinden sonra parçalı bulutlu Ankara, 20°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 21°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Eldeki acı biber acısı nasıl geçer?

Acı biber neden yakar?

Acı biberin içerisinde kapsasain maddesi verilen yanma hissine neden olan madde bulunmaktadır. Kapsaisin molekülü vücut sıcaklığını algılayan ve düzenleyen TRPV1 proteinine bağlanır. Bu protein etkinleştiğinde ısı, yanma ve tahriş olma hissi yaratır. Kapsaisinden başka, yaklaşık 40°C üzerinde sıcaklık ve asitliğin yüksek olduğu durumlar da bu proteinin etkinleşmesine neden olur. Aynı protein tarafından algılandıkları için acı biber ve yüksek sıcaklık beyinde aynı hissi oluşturur.

Bu acıyı geçirmenin sırrı ise bizde. Tıkla ve öğren.

Televizyonda ne var?:

Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Transformers (ATV), Kolpaçino Bomba (Star TV), Sen Çal Kapımı (FOX)

Günlük burç yorumları (26 Ağustos 2020)

KOÇ: Olaylara pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjiniz sayesinde birlikte çalıştığınız kişileri kolay bir şekilde ikna edebiliyorsunuz. Hatasız işler yapmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.

Olaylara pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjiniz sayesinde birlikte çalıştığınız kişileri kolay bir şekilde ikna edebiliyorsunuz. Hatasız işler yapmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz. BOĞA: Düşüncelerinizi tartarak yaşamı farklı yönlerinden görmeniz bugün işe yarayacak. Bulunacağınız ortamlarda çevrenizi etkilemek için olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde çevrenizdeki işlerin akışı değişebilir.

Düşüncelerinizi tartarak yaşamı farklı yönlerinden görmeniz bugün işe yarayacak. Bulunacağınız ortamlarda çevrenizi etkilemek için olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde çevrenizdeki işlerin akışı değişebilir. İKİZLER: Yapacağınız her türlü atılımda çevresel faktörleri kendi lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz. İstediğiniz performansı sağlama konusunda biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz.

Yapacağınız her türlü atılımda çevresel faktörleri kendi lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz. İstediğiniz performansı sağlama konusunda biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz. YENGEÇ: Karşı cinsi kolayca etkiliyorsunuz. Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız arzularınıza gem vurmayı öğrenin. Bugün partnerinizle aranızda bir heyecan fırtınası oluşacak. Sosyal yaşamınız canlanıyor.

Karşı cinsi kolayca etkiliyorsunuz. Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız arzularınıza gem vurmayı öğrenin. Bugün partnerinizle aranızda bir heyecan fırtınası oluşacak. Sosyal yaşamınız canlanıyor. ASLAN : Maddi güven ihtiyacı içinde olsanız bile çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdaki kişilerin düşüncelerine saygı göstermeyi bilmelisiniz.

: Maddi güven ihtiyacı içinde olsanız bile çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdaki kişilerin düşüncelerine saygı göstermeyi bilmelisiniz. BAŞAK : Duygularınızda çekimserlik söz konusu olabilir. Bugün karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etme konusunda bocalayabilirsiniz. Sizi ikna etmeleri çok zor olacak. Düşünceleriniz değiştirme konusunda sabit fikirli olacaksınız.

: Duygularınızda çekimserlik söz konusu olabilir. Bugün karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etme konusunda bocalayabilirsiniz. Sizi ikna etmeleri çok zor olacak. Düşünceleriniz değiştirme konusunda sabit fikirli olacaksınız. TERAZİ: Partnerinizle ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Duygularınızdan çok onun hissettikleri önemli olacak. Enerjinizi daha rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz çevrenizde yanlış yorumlara neden olabiliyor.

Partnerinizle ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Duygularınızdan çok onun hissettikleri önemli olacak. Enerjinizi daha rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz çevrenizde yanlış yorumlara neden olabiliyor. AKREP : Hedefleriniz epey yüksek seyrediyor. Birçok kombinasyon işlerin altına imza atacaksınız. Hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz. Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Çevrenizi ve kendinizi sorguluyorsunuz.

: Hedefleriniz epey yüksek seyrediyor. Birçok kombinasyon işlerin altına imza atacaksınız. Hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz. Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Çevrenizi ve kendinizi sorguluyorsunuz. YAY: Finans konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyorsunuz ama yeniliklere karşı çekimser davranışlar içindesiniz. Bugün, inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza alabilirsiniz. Güvensizlikten nefret ediyorsunuz.

Finans konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyorsunuz ama yeniliklere karşı çekimser davranışlar içindesiniz. Bugün, inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza alabilirsiniz. Güvensizlikten nefret ediyorsunuz. OĞLAK: Yakın çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkili davranmak istemeyebilirsiniz. Size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz. Çıkarlarınızı düşünmek zorunda kalabilir ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz.

Yakın çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkili davranmak istemeyebilirsiniz. Size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz. Çıkarlarınızı düşünmek zorunda kalabilir ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz. KOVA: Koşullarınızı değiştirme konusunda acele etmek istemiyor ve yeni projelere açık olmanıza rağmen bugün çekimser davranıyorsunuz. Finans konularında yatırımcı yönlerinizi çevre koşullarıyla birleştirmek olumlu gelişecek.

Koşullarınızı değiştirme konusunda acele etmek istemiyor ve yeni projelere açık olmanıza rağmen bugün çekimser davranıyorsunuz. Finans konularında yatırımcı yönlerinizi çevre koşullarıyla birleştirmek olumlu gelişecek. BALIK: Davranışlarınız yüzünden birçok iş fırsatını kaçırabilirsiniz. Önerilen çalışmalarda farklı renkler yakalayabilir ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sürekli eleştirerek bir yerlere gelmezsiniz.

26 Ağustos gününe damga vuran olaylar