Güne Başlarken | 26 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ankara Polatlı’da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Oğlu olan sanık Uğur Koçyiğit’e, 'yardım etmek' ve küçük kızı, 'hürriyetinde yoksun bırakma' suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırılan anne tüm suçlardan beraat etti. Veirlen hükmün gerekçesi açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul genelinde düzenlenen 'Yeditepe Huzur' denetimleri kapsamında deniz polisi Boğaz'daki tekne ve vapurları kontrol etti. Fatih'te de denetimler yapıldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Sportif Direktörü Leonardo de Araujo, yıldız futbolcuları Kylian Mbappe'nin transferi için İspanyol temsilcisi Real Madrid'in 160 milyon euroluk teklifini reddettiklerini bildirdi.

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Güne Dair Notlar

26 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 38 TL euro ise 9, 86 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 26°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 34°C Az bulutlu Trabzon, 23°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

26 Ağustos günlük burç yorumları