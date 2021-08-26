Güne Başlarken | 26 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Ağustos 2021, Perşembe 07:33 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Ankara Polatlı’da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Oğlu olan sanık Uğur Koçyiğit’e, 'yardım etmek' ve küçük kızı, 'hürriyetinde yoksun bırakma' suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırılan anne tüm suçlardan beraat etti. Veirlen hükmün gerekçesi açıklandı.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
- İstanbul genelinde düzenlenen 'Yeditepe Huzur' denetimleri kapsamında deniz polisi Boğaz'daki tekne ve vapurları kontrol etti. Fatih'te de denetimler yapıldı.
- Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Sportif Direktörü Leonardo de Araujo, yıldız futbolcuları Kylian Mbappe'nin transferi için İspanyol temsilcisi Real Madrid'in 160 milyon euroluk teklifini reddettiklerini bildirdi.
- Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Güne Dair Notlar
- 26 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 38 TL euro ise 9, 86 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 26°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 34°C Az bulutlu Trabzon, 23°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
26 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun ama güçlü kişiliğinizi öne çıkarmaktan korkuyorsunuz. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.
- BOĞA: Bugün savaşçı Mars, kombinasyon burcunuz Başak’ta ve özgür hareket etmenize neden oluyor. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.
- İKİZLER: Yaşamı akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacak. Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.
- YENGEÇ: İşte farklı düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişimde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.
- ASLAN: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
- BAŞAK: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımlarına gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.
- TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.
- AKREP: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Fikir çarpışmaları yaşanacak, yeni ve farklı fikirler gündemde olacak.
- YAY: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.
- OĞLAK: İşinizle ilgili çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevre koşullarına güvenmiyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çabalar harcamanız kolay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin.
- KOVA: Bugün, duygusal konuların öne çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşka inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemi gözünüzde büyütüyorsunuz.
- BALIK: Özgürlük duygunuz belirgin olmasına rağmen alışkanlıklardan vazgeçemiyorsunuz. Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte çalışmalarda bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.
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