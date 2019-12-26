Güne Başlarken | 26 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 26 Aralık günü saat 07.50’de dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,59 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzurum, Kars ve Muş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatleri yüksek kesimler karla karışık yağmurlu 2°C, 6°C

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7°C, 11°C

İzmir: Çok bulutlu 7°C, 12°C

Adana: Çok bulutlu, ve aralıklı sağanak yağışlı 9°C, 12°C

Antalya: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10°C, 17°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri aralıklı yağmurlu 10°C, 12°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14°C, 17°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2°C, 3°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 3°C, 8°C

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

Yaşım 22. Haftada en az 3 gün mastürbasyon yapıyorum ve her seferinde 2 kez boşalıyorum yani toplamda 6 kez yapmış oluyorum. Benden o filmlerdeki gibi meni akmıyor, fışkırmıyor. Bana sıkıntı yaratır mı?

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26 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: İş nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedebilecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği ilginç kişilerle tanışabilirsiniz.

BOĞA: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda fazla düşünmemelisiniz.

İKİZLER: Kısa yollar yapıp görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.

YENGEÇ: İletişim için her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanıp isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönleri ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.

ASLAN: Özgürlüğü iyi kullanamıyorsunuz. Bugün Ay’ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuzda son derece huzursuz hareket ediyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.

BAŞAK: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki maceraları bir kenara bırakın. Çünkü aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek, farkındasınız.

TERAZİ: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden. Farklı olmak güzel bir şey.

AKREP: İş konusunda farklı düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

YAY: Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerinizde umursamaz davranıyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkup geriye çekiliyorsunuz. Sinir sisteminizin hassas olduğunu unutmayın.

OĞLAK: Size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazılarına tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

KOVA: Aşka her zaman çok önem veren biri olarak duygularınızın her zamankinden daha yoğun olacağını bilmelisiniz. Oradan oraya koşarken katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

BALIK: Yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazırlıklı olmalı ve kesinlikle çok kararlı davranmalısınız. Kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın. Soğukkanlı davranırsanız siz kazanırsınız.

Bugün:

Amerikalı James H. Nason süzme kahve makinasının patentini aldı. 1865

Antik Truva kentini bulan Alman Hinrich Schliemann Napoli'de öldü. 1890

Jack Johnson, Sydney Avustralya'da Tommy Burns'ü yenerek dünyanın ilk siyah ağır siklet boks şampiyonu oldu. 1908

Kısmi genel af kanunu kabul edildi. 1923

Uluslararası saat ve takvim'in kullanımı TBMM'de kabul edildi. Türkiye, bu kanunla Gregoryen takvim'e geçti. 1925

Samsun-Sivas demir yolu hattı açıldı. 1932

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler rektörlük binasını işgal ettiler. Üniversite süresiz kapatıldı. 1968

Sovyetler Birliği, dünyanın ilk süpersonik taşıma uçağı olan Tupolev Tu-144'ü hizmete soktu. 1975

Eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü öldü. 1981

Time dergisi yılın adamı listesi'ne ilk kez insan olmayan bir nesne girdi: Kişisel bilgisayar. 1982

Rusya Federasyonu bağımsızlığını ilan etti. 1991

Ankara-Haydarpaşa arasında çalışacak elektrikli tren hizmete sokuldu. 1992

Matematikçi Cahit Arf, İstanbul'da öldü. 1997

İran İslam Cumhuriyeti'nin Kirman Eyaleti'nde 6.6 büyüklüğünde deprem oldu. Çoğunluğu Bam'da olmak üzere 20.000 kişi öldü. 2003

Güney Asya ve Hint Okyanusu tabanında 9.0 şiddetindeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami yüzünden 300 bin dolayında kişi öldü. 2004

Tayvan'ın güney ucundaki Hengçun'un 23 km açığında 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi. 2006

Ne yapsak?