Güne Başlarken | 26 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadesini kullanarak, Bursa’da yatak doluluk oranının yüzde 52’ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70’e, Ankara’da yatak doluluk oranının yüzde 52’ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65’e düştüğünü kaydetti. Hatay’da yatak doluluk oranının yüzde 54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranının halen yüzde 86 seviyesinde bulunduğunu aktaran Koca, Adana’da da yatak doluluk oranının yüzde 62’ye gerilemesine rağmen yoğun bakım doluluğunun yüzde 78 olduğunu açıkladı.

İstanbul'da kısa süre önce yayın hayatına başlayan eski bakanlardan Cavit Çağlar'ın ortağı bulunduğu Olay TV, kapandı.

Türk Hava Yolları (THY), 28 Aralık’tan itibaren yurt dışından Türkiye’ye giriş için uçuştan 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlu PCR testinin, uçağa binmeden önce ibraz edilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.

Güne Dair Notlar

24 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,58 TL euro ise 9,24 TL.

7,58 ise 9,24 Gram altın yeni güne 458 TL'den başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan çeyrek altın ise güne 750 liradan başladı.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 13°C, 18°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı. 11°C, 18°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 2°C, 13°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 9°C, 18°C Diyarbakır, Az bulutlu. -5°C, 9°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

2021, İstikâl Marşı Yılı olarak kabul edildi. Bu çok iyi oldu. Nesiller boyu, farklı tonlarda, yanlış yunluş okuduğumuz, her kafadan bir ses çıkardığımız, bir türlü uyum sağlayamadığımız - insan sesi için - inişli çıkışlı, zor bir beste bu... Öğrenmeyi ve öğretmeyi de beceremedik. O muhteşem güfte bir yana, ama besteyi oku bakalım deseler çoğumuz okuyamayız. Okuruz da, bir sürü müzik hatasıyla birlikte okuruz. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Huzursuzluk / Zülfü Livaneli

Merhamet zulmün merhemi olamaz!

İstanbul’un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin’in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin’e gider. Onun, önce sevdaya sonra ölüme yazılmış, Mardin’de başlayıp Amerika’da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece âdeta bir girdabın içine çekilir, tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer.

Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikeninkiyle karışınca bu, devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz… Ortadoğu’nun âdeti budur, tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur.

Mardinli Hüseyin ile IŞİD zulmünü misliyle yaşamış Ezidi kızı Meleknaz’ın ve kelamın çocuklarının hikâyesi... Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Ortadoğu gerçeğiyle buluşturuyor.

26 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Fırsatlardan faydalanmasını bilen zekanızla her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde maddi olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı artırabilirsiniz.

BOĞA: Bugün, çevrenizle farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor, sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili çözmeniz gereken birkaç sorunla ilgili arkadaş çevrenizden yardım alacaksınız.

İKİZLER: Duygusal konularda çevrenize tutarsız bir imaj veriyorsunuz. Size güvenip özel konularını paylaşan kişiye daha samimi davranın. Çok çabuk başka noktalara adapte oluyor ve asıl konuyu unutuyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün, satın alma duygunuz belirgin ve maddi konularla ilgili olaylar ön planda. Gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz. Planladığınız konularda gerekli finansı sağlamak için ince hesaplara ihtiyacınız olacak.

ASLAN: Duygusal konularınız belirgin ve önemli olacak. Partnerinizle ilgili beklentilerinizde gereğinden fazla artış var. Bazı olaylara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Temkinli davranmanız gereken bir gün.

BAŞAK: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi ve işinizdeki konumunuzu sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve gelişen konulara yön vermek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Bugün, çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Ama çevrenizden tepki alabilirsiniz.

AKREP: Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz var, biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilere sahiplenme duyguları ile yaklaşacak, onlarla fikir birliği içinde olacaksınız.

YAY: Ani gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Bugün, görüşeceğiniz kişilere görüşlerinizi aktarırken felsefenizi paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.

OĞLAK: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen samimi olamıyor ve kişileri uzun zaman irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacaksınız. Farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkacaksınız.

KOVA: Dengeli kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarla kendinizi girdiğiniz ortama saygılı şekilde sunuyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşma konusunda daha keskin davranacak ve olaylara bir yol haritası ile yaklaşacaksınız.

BALIK: Dostluk duygularının temelinde geleneksel kurallar çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissetmeniz onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, bazı organizasyonlara katılabilirsiniz.