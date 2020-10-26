Güne Başlarken | 26 Ekim 2020
Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Ekim 2020, Pazartesi 07:36 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
- İspanya’da corona virüs salgınında artan vakalar nedeni ile ulusal OHAL ilan edilirken, salgınla mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana 78 kişi yaşamını yitirdi.
- Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.
- Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Gri Liste"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik, Hatay'da tutuklandı.
Güne Dair Notlar
- 26 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 98 TL, euro ise 9, 45 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 21°C Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli Antalya, 21°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 17°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 9°C, 28°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Oğuz Atay- Korkuyu Beklerken
İçerisinde Oğuz Atay’ın birkaç kısa öyküsünü barındıran Korkuyu Beklerken, 1975’te yayımlanmıştır. Bu nedenle Korkuyu Beklerken eserinin türü Öykü Derlemesidir. Derlemede en çok dikkat çeken öyküler, kitapla aynı adı paylaşan Korkuyu Beklerken ve Beyaz Mantolu Adam adlı hikayelerdir.
Eser içerisindeki öyküler:
Beyaz Mantolu Adam
Unutulan
Korkuyu Beklerken
Bir Mektup
Ne Evet, Ne Hayır
Tahta At
Babama Mektup
Demiryolu Hikayecileri
Günün köşe yazısı
Fabrikalara ve otellere mesleki eğitim merkezi kurulmasının önünü açtıklarını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bu yolla direkt ustabaşılardan eğitim aldığını ve hemen iş bulduğunu söyledi. Bakan Selçuk ayrıca, meslek liselerini şehirlerin sektörel ihtiyaçlarına göre dönüştürdüklerini, bu kapsamda iş dünyasıyla müfredata kadar birlikte hareket ettiklerini belirtti. Bilal Emin Turan'ın yazısı...
26 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size destek verecek ve manevi gücünüzü ortaya çıkaran dostlukları seviyorsunuz. Bugün, kişisel bir değişim sürecinde olmanız önemli. Çalışmayı çok seviyorsunuz.
- BOĞA: Hem işte istismar edilmekten çekiniyorsunuz hem de bu şartların doğmasını besleyecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Duygusallığınızın belirlediği şartlar sizi etkilemeye başladı. Bugün kafanız karışık olabilir.
- İKİZLER: Güven duygusu hissetmek istediğiniz bir gün. Bugün, karşınızdaki kişiden çok şey bekliyor ve konuşmalarınıza yoğun duygular yüklüyorsunuz. Hedeflerinizi maddi bağlantılarla doğru bir şekilde yapıyorsunuz.
- YENGEÇ: Doğallığa karşı değilsiniz ama isteklerinizde farklı beklentileriniz var. Bugün, sizin için sıra dışı bir gün olabilir. İnatçı ve ödün vermeyen yapınız sayesinde isteklerinizi ısrarla yaşama geçirme savaşı veriyorsunuz.
- ASLAN: Bilinçaltınız yoğun ve yapmak istediğiniz çok şey var. Yaratıcılığınızı kullanmak için gerekli her türlü donanıma sahip olmanıza rağmen yanlış saplantılarınız yüzünden hata yapabiliyorsunuz. Fırsatlar önemli.
- BAŞAK: Dostlarınızın fikirleri size ilginç gelebilir ama onların baskıcı duygularından rahatsız olabiliyorsunuz. Bugün değişik düşünceler içinde bocalamanız mümkün. Siz pratik işleri seviyorsunuz. Abartıya kaçmamalısınız.
- TERAZİ: Bugün, organizasyon çalışmalarıyla yaşantınıza renklendirmek isteyeceksiniz. Enerjiniz olumlu şekilde yerine geliyor. Buna bağlı olarak çevreyle ilişkileriniz ön planda olacak. Randevularınızı geciktirmeyin..
- AKREP: İletişimde yoğunluk söz konusu olacak. Birçok dostunuz sizinle görüşmek için bağlantı kurmak isteyecekler. Bugün, tarzınıza uygun kişilerle birlikte olacaksınız. Yollarla ilgili olaylar güncellik kazanacak.
- YAY: Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla duruyorsunuz. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın bazı davranışlarını eleştirmemelisiniz. Engeller karşısında pes etmemelisiniz.
- OĞLAK: Bugün, duygularınızı saklama gereği duyabilirsiniz. İsteklerinize sınır koyduğunuz zaman sinirli oluyorsunuz. Tartışmalardan uzak kalmanız gerek. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranmak size yakışıyor. Vazgeçmeyin.
- KOVA: Çalışkan yönlerinizin ağır astığı bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerden de aynı performansı bekliyorsunuz. Yakın dostlarınızın da size her konuda destek vermesini istiyorsunuz. Maddi sorunlarınız gündem kazanacak.
- BALIK: Her olayı farklı algılayarak kendi içinde değerlendirmek gibi özel bir yeteneğe sahipsiniz. Bugün, Ay’dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Bu sayede partnerinizle olan ilişkilerinize yeni bir enerji katıyorsunuz.