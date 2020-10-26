Güne Başlarken | 26 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08:00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

İspanya’da corona virüs salgınında artan vakalar nedeni ile ulusal OHAL ilan edilirken, salgınla mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana 78 kişi yaşamını yitirdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Gri Liste"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik, Hatay'da tutuklandı.

Güne Dair Notlar

26 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 98 TL, euro ise 9, 45 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 21°C Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli Antalya, 21°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 17°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 9°C, 28°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Oğuz Atay- Korkuyu Beklerken

İçerisinde Oğuz Atay’ın birkaç kısa öyküsünü barındıran Korkuyu Beklerken, 1975’te yayımlanmıştır. Bu nedenle Korkuyu Beklerken eserinin türü Öykü Derlemesidir. Derlemede en çok dikkat çeken öyküler, kitapla aynı adı paylaşan Korkuyu Beklerken ve Beyaz Mantolu Adam adlı hikayelerdir.

Eser içerisindeki öyküler:

Beyaz Mantolu Adam

Unutulan

Korkuyu Beklerken

Bir Mektup

Ne Evet, Ne Hayır

Tahta At

Babama Mektup

Demiryolu Hikayecileri

Günün köşe yazısı

Fabrikalara ve otellere mesleki eğitim merkezi kurulmasının önünü açtıklarını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bu yolla direkt ustabaşılardan eğitim aldığını ve hemen iş bulduğunu söyledi. Bakan Selçuk ayrıca, meslek liselerini şehirlerin sektörel ihtiyaçlarına göre dönüştürdüklerini, bu kapsamda iş dünyasıyla müfredata kadar birlikte hareket ettiklerini belirtti. Bilal Emin Turan'ın yazısı...

26 Ekim günlük burç yorumları