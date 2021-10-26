Güne Başlarken | 26 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aynı zamanda 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, sabotaj ihtimali nedeniyle güvenlik güçleri bölgede devriye görevini artırdı.

Estonya'da, iç mekan etkinliklerine girişlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sertifikası zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Meteoroloji tarafından hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan yeni rapora göre Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı olaylar ve konular ele alınıyor. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan programda bugün akılalmaz bir olay yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, yeni tip koronavirüs hastalığına karşı Moderna tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanımını tavsiye etti.

Güne Dair Notlar

26 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,59 TL, euro ise 11,16 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 16°C Parçalı bulutlu Antalya, 16°C, 25°C Batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 15°C Az bulutlu Trabzon, 10°C, 14°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 9°C, 22°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Çember: Gün Doğmadan, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

26 Ekim günlük burç yorumları