Güne Başlarken | 26 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Ekim 2021, Salı 07:24 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Antalya'nın Kumluca ilçesinde aynı zamanda 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, sabotaj ihtimali nedeniyle güvenlik güçleri bölgede devriye görevini artırdı.
Estonya'da, iç mekan etkinliklerine girişlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sertifikası zorunluluğu getirildiği bildirildi.
Meteoroloji tarafından hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan yeni rapora göre Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı olaylar ve konular ele alınıyor. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan programda bugün akılalmaz bir olay yaşandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, yeni tip koronavirüs hastalığına karşı Moderna tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanımını tavsiye etti.
Güne Dair Notlar
- 26 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,59 TL, euro ise 11,16 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 16°C Parçalı bulutlu Antalya, 16°C, 25°C Batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 15°C Az bulutlu Trabzon, 10°C, 14°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 9°C, 22°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Sinema: Çember: Gün Doğmadan, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı
26 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Gelişmelerden ders çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi netleştirmeyi öğrendiniz. Şimdi de öğretiyorsunuz.
- BOĞA: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.
- İKİZLER: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.
- YENGEÇ: Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak.
- ASLAN: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Fakat çıkacak masrafları unutmamalısınız.
- BAŞAK: İş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alın. Duygularınız hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.
- TERAZİ: Duygudan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapacağınız işler yapacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
- AKREP: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
- YAY: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilir. Terazi’deki Venüs sizi olumlu etkiliyor.
- OĞLAK: İş yerinizde değişim ve başlangıçlar için uyumlu dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
- KOVA: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.
- BALIK: Dostluklar pekişecek ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza katı kurallar getiriyorsunuz.