Güne Başlarken | 26 Eylül 2020
26 Eylül Cumartesi sabahından merhaba! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Eylül 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İtalyan ressam Sandro Botticelli’nin 15’inci yüzyılda ait ‘Madalyon Tutan Genç Adam’ (Young Man Holding a Roundel) adlı tablo gelecek yıl ABD’nin New York kentinde 80 milyon dolara satışa sunulacak.
Güne Dair Notlar
- 24 Eylül günü saat 7.13'te dolar 7.62 TL, euro ise 8,89 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 20°C, 30°C Antalya, Parçalı, zamanla az bulutlu. 23°C, 30°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 14°C, 28°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 21°C, 27°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 31°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Döşeğimde Ölürken - William Faulkner
20'nci yüzyılın büyük modernist romancılarından William Faulkner'ın bugün doğum günü... Yazarın bu kitabı, yazım tekniğinde radikal bir yeniliği temsil eden, benzersiz bir yapıt... Ölüm döşeğinde olan Addie, 40 mil uzaklıktaki mezarlığa, ailesinin yanına gömülmeyi vasiyet eder. Addie'nin tabutunu bir katır arabasına yükleyen Bundren ailesi, sıcakla ve sellerle boğuşacakları uzun bir yolculuğa çıkar. Döşeğimde Ölürken, 15 farklı anlatıcının ağzından anlatılan 59 bölümden oluşuyor. // İletişim Yayınları, 31 TL.
Günün adamı
Neşet Ertaş
Abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş'ı, ölüm yıldönümünde hasretle anıyoruz.
Günün videosu
Lady Gaga'dan özlediğimiz tatta klip geldi. Tarihi ve mitolojik öğeler metafor gibi kullanılarak yeni bir hikaye anlatılıyor.
Güne köşe yazısı
Sadece kombi özelinde alınacak basit önlemlerle, doğalgaz faturasını yıllık yüzde 30 düşürmek mümkün. // Bilal Emin Turan'ın yazısı.
Günlük burç yorumları (26 Eylül 2020)
- KOÇ: Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bazı bilgilerinizin destek görmesi sizin için önemli. Görüştüğünüz kişilerle uzun vadeye yayılan önemli fikir alışverişleri içinde olacaksınız.
- BOĞA: Bugün bazı konularda gizlilik ilkesini benimseyeceksiniz. Fikirlerinizi söylerken temkinli davranmayı tercih ediyorsunuz. Öfkelerinizi baskı altında tutarak bazı olayları aşmanız mümkün değil.
- İKİZLER: Bugün, işinize yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ama duygusal ilişkinizde yaşayabileceğiniz birtakım sorunları unutmamalısınız. İhmal edilmek istemeyen partnerinizin alınganlıklarına maruz kalabilirsiniz.
- YENGEÇ: İş yaşantınızda bazı fırsatların size sunulması kafanızdaki soru işaretlerin su yüzüne çıkmasına neden olacak. Bugün sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görerek yeni başlangıçlara kendinizi hazırlamalısınız.
- ASLAN: Enerjinizi yaratıcılığınızla olumlu bir şeklide birleştirebiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda karşı tarafı ikna etmeniz kolaylaşacak. Güç birleşmelerini sevmenize rağmen son sözü siz söylemekten yanasınız.
- BAŞAK: Özgürlükçü yapınızın zedelenmesinden hoşlanmadığınız için bugün kendi kurallarınızı koymaktan yanasınız. Eğitim ve öğretimle ilgili konuların ön plana çıkacağı bir gün. Çalışmalarınızı derinleştirmekten yanasınız.
- TERAZİ: Karşı tarafın fikirlerini kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Diretme huyunuz yok ama olayları değişik açıdan gördüğünüz için düşüncelerinizde daima haklı çıkıyorsunuz. Yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz.
- AKREP: Kazançlarınız konusunda başarı grafiğiniz yükseliyor. Yeteneklerinizi ön plana çıkarmadan önce size güven duyulmasını istiyorsunuz. Kazançlarınızı değişik kaynaklardan elde etmek istiyorsunuz. Baş ağrılarınız olabilir.
- YAY: Özgürlüğünüzü korumak adına verdiğiniz savaşlardan daima galip çıkıyorsunuz. İçten davranışlarınızın size sağlayacağı motivasyon sayesinde başlattığınız her türlü çalışmayı istediğiniz koşullara getirebileceksiniz.
- OĞLAK: Kendinize güveniyor ve çalışmalarınızı mantık süzgecinden geçirerek kişisel başarınızı perçinliyorsunuz. Birlikte olduğunuz insanlarla fikir alışverişi içinde olacaksınız. Bugün size yararlı bilgileri seçeceksiniz.
- KOVA: Enerjinizi artıracak olayların içinde olduğunuzda kendinizi daha da huzurlu ve pozitif hissediyorsunuz. Bugün, eski dost ve arkadaşlarınızla bir arada olacak, geçmiş günlerden ve anılarınızdan konuşacaksınız.
- BALIK: Gerekli enerjiye sahipsiniz. Gün içinde duygularınızda aşırıya kaçabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilere ilginç gereken sözleri sarf etmeniz mümkün. Geriye tortu bırakacak işler yapmak istemiyorsanız özenli olun.