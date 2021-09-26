Güne Başlarken | 26 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Eylül 2021, Pazar 07:30 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Kocaeli'de, hamileliği sırasında koronavirüs aşısı olmayan Merve Pala (29), delta varyantına yakalandı. Merve Pala, "Mecburen erken doğum yapmak zorunda kaldım. Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum. Belki de bu durumda olmazdım" dedi.
- Tunceli'de, domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobilin sürücüsünün ani fren yapması sonucu 4 araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uygulayan ve gözaltına alınan bakım görevlisi Aslı Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.
- Adana Demirspor taraftarları, Gaziantep FK ile oynadıkları maçta Mario Balotelli pankartı açtı. Geçen haftaki Beşiktaş maçında İtalyan yıldızın, Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin tribünlerde yer alması dikkat çekti.
Güne Dair Notlar
- 26 Eylül günü saat 7.40'ta dolar 8, 88 TL euro ise 10, 41 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 21°C, 30°C Az bulutlu ve açık Ankara, 9°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 29°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Yargı, Star TV: 20.00 Eğlence: Benzemez Kimse Bize, ATV: 20.00 Yerli Dizi: İkimizin Sırrı, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: İçimizden Biri, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Uzak Şehrin Masalı, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Teşkilat
26 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.
- BOĞA: Bugün, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor. Çevrenizi birleştirici şekilde sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.
- İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek gibi niyetiniz yok. Bugün, bilinçaltınız yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözüp kendinizi dağıtmamalısınız.
- YENGEÇ: Kendinizi haklı çıkarmak için birçok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizin fikirlerini benimseyeceksiniz. Aile içinde farklı bir konumda olduğunuzu hissetmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz.
- ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin bir kısmını sosyal ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardımsever yapınızı hiç kimse inkar etmiyor. Takdir görüyorsunuz.
- BAŞAK: Özgürlük duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli olacaksınız. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklemeyin ve pek fazla da belli etmeyin.
- TERAZİ: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bugün, birçok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendinizi farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unuttunuz. Dikkatli olun.
- AKREP: Öfkenizi denetim altında tutmalısınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak çalışmalar içindesiniz. Planlı şekilde davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz. Başarıyı çeken bir yönünüz var.
- YAY: Maddi konulardaki beklentilerinizi çabanızla birleştirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Aslında farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.
- OĞLAK: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman iş başarınız daha çok artıyor.
- KOVA: Bugün, yanınızda çalışanlara soğuk davranacaksınız. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. İçinize kapanık davranışlar size yakışmıyor.
- BALIK: Bugün, duygularınız değişebilir. Parterinizle ilişkinizde birbirinizin fikirlerine karşı fikir üretmeniz yüzünden ortak karar almakta zorlanabilirsiniz. Bu da sizi çok zorlayabilir. Sezgileriniz yoğun.