Güne Başlarken | 26 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kocaeli'de, hamileliği sırasında koronavirüs aşısı olmayan Merve Pala (29), delta varyantına yakalandı. Merve Pala, "Mecburen erken doğum yapmak zorunda kaldım. Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum. Belki de bu durumda olmazdım" dedi.

Tunceli'de, domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobilin sürücüsünün ani fren yapması sonucu 4 araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uygulayan ve gözaltına alınan bakım görevlisi Aslı Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

Adana Demirspor taraftarları, Gaziantep FK ile oynadıkları maçta Mario Balotelli pankartı açtı. Geçen haftaki Beşiktaş maçında İtalyan yıldızın, Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin tribünlerde yer alması dikkat çekti.

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26 Eylül günlük burç yorumları