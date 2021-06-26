Güne Başlarken | 26 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bingöl'de 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, 21.28'de gerçekleşen depremin şiddetini 5.2 olarak duyururken sarsıntının merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi. Bingöl'de gerçekleşen deprem, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Malatya, Bitlis ve Siirt'ten de hissedildi. AFAD depremin ardından 5 artçı depremin yaşandığını duyurdu.

Bilim Akademi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de meydana gelen 5.2 büyüklüğünde depremle ilgili Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Görür paylaşımında, depremin meydana geldiği Bingöl'ü 'sıkıntılı bölge' olarak tanımlayarak, "Büyük bir deprem bekliyoruz" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Sadriye Şen (43), tartıştığı eşi Recep Ş. (60) tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı eş, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, erkek arkadaşı ile serinlemek için Avşar Barajı göletine giren Serpil Dayan (33), suda kayboldu. Dayan’ın bulunması için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Güne Dair Notlar

26 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,78 TL euro ise 10,46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. 22°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 25°C, 36°C Ankara, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 27°C, 30°C Trabzon, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 21°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Mustafa Kemal Atatürk döneminde Türkiye ile Afganistan arasında çok güçlü ilişkiler kurulmuştu. Ülke son 50 yılda din eksenli yönetimler ve gerici yapıların etkisine girdi. Dünyadan izole oldu. Önce Sovyetler Birliği ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin işgali altında kaldı. Bugün zenginlikleri yağmalanmış, iyice fakirleşmiş, altyapısı mahvolmuş bir yer görünümünde. Radikal gruplar kol geziyor, geniş bir coğrafyaya uyuşturucu ve insan trafiği hakim. Taliban, aşırı dinci uygulamalarıyla ülkede sosyal hayatı şekillendirmeye çalışıyor. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Nefret Mektupları - Vi Keeland - Penelope Ward

Her şey mavi bir kâğıda yazılmış gizemli bir mektupla başlar… Charlotte Darling yıkılan hayalleri ve umutlarıyla birlikte daha kutusundan bile çıkarmadığı gelinliğini satmak için bir ikinci el mağazasına geldiğinde kaderinin değişmek üzere olduğunun farkında değildir. Mağazada eski bir gelinlik dikkatini çeker. Gelinliğin etek kısmına bir aşk mektubu iliştirilmiştir…

26 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ: Aile içi aktiviteler için uygun bir gün. Arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Size ilgisi olan biri dikkatinizi çekebilir.

BOĞA: Gireceğiniz ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemenizi isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine olaylara farklı bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir. Özgürce konuşmak sonuç vermiyor.

İKİZLER: Yaşam gücünüz yüksek ama olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir. Karşınızdaki kişilere gereken desteği veriyorsunuz. Akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman güveniniz daha da artıyor.

ASLAN: Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize yansıtıyorsunuz. Bazı değerlerin değişmesinden rahatsızlık duymadan çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Bugün, kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz.

BAŞAK: Bugün taviz vermek isteyecek ve fikirlerinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişeden uzak yaşama tarzını benimsemelisiniz. Birlikte çalışacağınız kişileri önemsemeli ve duygusal olaylarını takibe almalısınız.

TERAZİ: Yeniliklere açık olmanıza rağmen alışkanlıkların etkisinde kalabilirsiniz. Bazı kişilerle geçmişi konuşmaktan zevk alacaksınız. Yollardan gelecek sürpriz haberler karşısında keyifli bir gün yaşayabilirsiniz.

AKREP: Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen sorumluluk aldığınız zaman aniden her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Güçlü kişiliğiniz birçok olayı da beraberinde getiriyor.

YAY: Çekiciliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanmak için her türlü donanıma sahipsiniz. Ama kendinizi mutsuz etmek için adeta çabalıyorsunuz. Bugün, partnerinizin sizin üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyeceksiniz.

OĞLAK: Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve sizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakin ve sabırlı davranırsanız kazanacaksınız.

KOVA: Maddi ve manevi olarak iyi bir gün geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşanabilir. Yaşamınızdaki aksilikler karşısında huzursuz olmamalısınız.

BALIK: Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacak.