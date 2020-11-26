Güne Başlarken | 26 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Kasım 2020, Perşembe 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Güne Dair Notlar
- 26 Kasım günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 14°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -2°C, 10°C Sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor Trabzon, 9°C, 12°C Çok bulutlu ve yağmurlu Diyarbakır, 4°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
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26 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Bir bakıma şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Risk almaya hazırsınız.
- BOĞA: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.
- İKİZLER: İş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar kaydedeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.
- YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeyi abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşla yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün özellikle hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimler yapmamalısınız.
- ASLAN: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızı sıkabilir. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.
- BAŞAK: Onaylanmayan konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi öne çıkarmadan, geçmişle ilgili konuları gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.
- TERAZİ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey sabrınızı öne çıkartmak olmalı. Huzursuzluğunuzu yenin. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
- AKREP: Planlarınız uygularken kibar, zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.
- YAY: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçının. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etmekte çekimser olabilirsiniz. Çevreden etkilenmek istemiyorsanız temkinli davranmalısınız.
- OĞLAK: İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalın. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevreyle uyum sizi farklı kılıyor. İlişkinizden olumlu etkiler alıyorsunuz.
- KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Sevilme duygunuzun yoğun olması sizi bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için, aşkta güç arıyorsunuz.
- BALIK: İşyerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Dengeniz bozulabilir.