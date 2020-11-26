Güne Başlarken | 26 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?





Güne Dair Notlar

26 Kasım günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 14°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -2°C, 10°C Sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor Trabzon, 9°C, 12°C Çok bulutlu ve yağmurlu Diyarbakır, 4°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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