Güne Başlarken | 26 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD'de tecavüz iddiasıyla tutuklanıp mahkum edilen ve 16 yıl hapis yatan Anthony Broadwater'ın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Olayı beyazperdeye aktarmak isteyen yapımcı Tim Mucciante, hikayede tutarsızlıklar görünce özel dedektife başvurarak olayı aydınlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, okul öncesi öğretmeni Nurseven Elbasan (34), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, 'Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi. Elbasan'ın Kovid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.

Tunceli'de 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda sığınak ve içerisinde mühimmat ile yaşam malzemeleri bulundu. Sığınaklarda ayrıca, 2018 yılında 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin yaşamını yitirmesine sebep olan el yapımı patlayıcının içine yerleştirilen 40 milim bomba atar mühimmatla aynı olan bir adet bomba atar mühimmatı da bulundu.

Adana'da imam nikahlı çiftin ayrılmasının ardından çeyizleri geri almak için gelen kız tarafının yakınları ile erkek tarafının yakınları arasında kavga çıktı. Tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir müjde vermek istediğini söyleyerek, "Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu alt yapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum" dedi.

Güne Dair Notlar

26 Kasım günü saat 7.35'te dolar 12,19 euro ise 13,63 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 14°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 20°C Yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Trabzon, 9°C, 14°C Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 6°C, 13°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam,

TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru

26 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Maddi konularda değişik doneleri araştırmaya açık bir gün. Zihinsel faaliyetlerinizin dağınık seyretmemesi için güvendiğiniz dostlarınızla çalışmalısınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz güçleniyor.

BOĞA: İş yaşamınızda iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Bugün, partnerinizin geçmişiyle ilgili bazı konulara takıntılı olabilir ve olayları istemeden irdeleyebilirsiniz.

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür maddi konularda size birçok fırsatı sunarken, yaşam kalitenizi artırma konusunda ısrarcı yaklaşımlarınızı destekliyor. Bugün, enerjiniz yüksek. Aldırmamayı öğrendiniz.

YENGEÇ: İyi niyetli yaklaşımlarınızın yanlış anlaşılmasını istemiyorsunuz. Bugün zihinsel dağınıklık yaşayabilir, kendinizle ilgili kararlarınızda çevrenizden yardım bekleyebilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor.

ASLAN: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için size aktarılan fikirlere hemen tepki gösterebilirsiniz.

BAŞAK: Başarılarınızın altında ailenizin size vereceği desteğin katkısı olduğunu biliyorsunuz. Onlarla aranızda olabilecek pürüzler gününüzün kötü geçmesine neden oluyor. Olayları çift yönlü düşüneceksiniz.

TERAZİ: Güzelliklere karşı duyarsız olamadığınız için, karşılaştığınız olaylarda farklı bir estetik arıyorsunuz. Bugün düşüncelerinizi toparlamanız gerekiyor. Olumsuz şeyleri fazla düşünmeyin.

AKREP: Maddi konularda duygusal saplantılar içinde olabilirsiniz. Kendi adınıza güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerle oluyorsunuz. Hatalardan koktuğunuz bir gün.

YAY: Bugün Ay’ın konumu sizi destekliyor. Başarınızın takdir görmesi, motivasyonunuzu artıracak. Partnerinizin yaklaşımları ve inatçı tutumunuz, istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

OĞLAK: Yakınlarınızı eleştirmek için birçok neden olacak. Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi için sabırlı davranıyorsunuz. Duygusal ve kişisel değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz.

KOVA: Bugün, mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için güçlü bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Gücünüzü her zaman ispat etmek istiyorsunuz. Ama baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

BALIK: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işi bitirme konusunda ısrarcı davranıyorsunuz. Bugün, beklediğiniz haberler konusunda acele etmeyin. Beklentileriniz gerçekleşmediği zaman çok üzülüyorsunuz.