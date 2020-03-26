Güne Başlarken | 26 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile yapılan taciz atışında, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.





Güne Dair Notlar

26 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,45 TL, euro ise 7,04 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İzmir, 12°C, 19°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 20°C Öğle saatlerinden sonra batı kıyıları yağışlı Ankara, 5°C, 18°C Parçalı bulutlu Trabzon, 8°C, 11°C Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı Diyarbakır, 7°C, 16°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Yeni uyandığında yüzün çok şiş görünüyorsa kendini kötü hissedersin. Ayılmayı ve şişliğin inmesini beklersin. Bu şişliğin inmesi bazen saatler sürebilir. Yüz şişliğinin birçok nedeni var. Uyurken vücuttaki suyun suratta birikmesi, çok tuz ve alkol tüketimi, aşırı sıvı tüketimi, asitli içecekler ve daha onca neden. Peki yüz şişliğinin önüne nasıl geçilir?

Alınabilecek ilk doğal çözüm, uyurken suyun suratta birikmemesi için başını yükseltmek olabilir. Buna rağmen yine de yüz şişiyorsa, müdahale etmek gerekir.

Yeşil çay, sıkılaştırma özelliği ile şişliklerinizi 10 dakika içerisinde giderir.

Sabahları yüzü soğuk suyla yıkamak ya da soğuk süte batırılmış pamukla tüm yüzü 3-4 kez üst üste sildikten sonra 15-20 dakika beklemek işe yarar.

Spesifik olarak göz altları şişiyorsa, göz altı maskesi kullanılabilir.

Eğer tüm yüz şişmişse soğuk suyla yıkadıktan sonra buz kompresi yapıp dairesel hareketlerle masaj yapmak da şişliğin inme süresini azaltacaktır.

Yüzüne soğuk su ya da buz değmesini sevmiyorsan alternatif çözüm olarak yeşim taşı ya da pembe kuvarstan yapılan aletlerle masaj da yapabilirsin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Mucize Doktor (FOX)

Dizi önerisi: Firefly (2002-12 bölüm)

Kitap önerisi: Yıkılış ve Kuruluş - Murat Bardakçı (Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgeleri)

Oyun önerisi: Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Günlük burç yorumları (26 Mart 2020)

KOÇ : Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de size destek vermesini isteyebilir, kapris yapabilirsiniz.

: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de size destek vermesini isteyebilir, kapris yapabilirsiniz. BOĞA: Kazançlarınızda istediğiniz şartların gündeme gelmesi özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destek sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda bazı aksilikler söz konusu olacaktır.

Kazançlarınızda istediğiniz şartların gündeme gelmesi özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destek sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda bazı aksilikler söz konusu olacaktır. İKİZLER : Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar vermekte zorlanabilirsiniz.

: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar vermekte zorlanabilirsiniz. YENGEÇ : Yaptığınız işle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlamada ölçülü olmalısınız. Hayal gücünüz mükemmel çalışıyor.

: Yaptığınız işle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlamada ölçülü olmalısınız. Hayal gücünüz mükemmel çalışıyor. ASLAN : Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız. Yaşantınız hareketlenecek.

: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız. Yaşantınız hareketlenecek. BAŞAK: Geçmiş tecrübelerinizi yaşama başarı ile geçireceksiniz. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.

Geçmiş tecrübelerinizi yaşama başarı ile geçireceksiniz. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz. TERAZİ : Maddi konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Çevrenizdekileri denetleme huyundan vazgeçin. Bugün bazılarının fikrini beğenmeyebilirsiniz. Bu dönem tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olmanız gerekiyor.

: Maddi konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Çevrenizdekileri denetleme huyundan vazgeçin. Bugün bazılarının fikrini beğenmeyebilirsiniz. Bu dönem tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olmanız gerekiyor. AKREP: Partnerinizin sizinle aynı olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale getiriyor. Yakın iş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.

Partnerinizin sizinle aynı olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale getiriyor. Yakın iş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz. YAY: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.

Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz. OĞLAK : Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. İkna yeteneğiniz yüksek.

: Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. İkna yeteneğiniz yüksek. KOVA: Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün.

Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gün. BALIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme için başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.

26 Mart gününe damga vuran olaylar