Güne Başlarken | 26 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Angela Merkel, video konferans yoluyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede AB-Türkiye ilişkilerinin de ele alındığını anımsattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, nisanda Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk makamlarıyla temas içinde olduklarını söyledi.

Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların, hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiği bildirildi.

Vietnam’da kâr amacı gütmeyen ‘Four Paw’ kuruluşundan bir grup gönüllü, Son La şehrinde bir bodrumda yaklaşık 17 senedir karanlıkta mahsur bırakılan ve safra çıkarılmasına maruz kalan iki ayıyı kurtardı.

Güne Dair Notlar

26 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,97 TL euro ise 9, 39 TL.

ise Gram altın ise 441 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 9°C Doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu Antalya, 6°C, 15°C Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, -5°C, 2°C Öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı Trabzon, 4°C, 7°C Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 1°C, 6°C Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Elimizde ‘kredi kartı var ve limiti de bulunuyor’ diye hesapsızca harcıyoruz. Sadece ihtiyaçtan değil artık işin psikolojik tarafı daha ağır basıyor. Bazen çılgınca alışveriş yapmanın bizi mutlu ettiğini düşünüyoruz. Bazen de ‘kadınlar bunu sever’, ‘erkekler böyle iyi görünür’ gibi çizilmiş mutluluk portrelerinin büyüsüne kapılıyoruz. Tüm bunlara ek olarak kredi kartıyla harcamanın beyinde uyuşturucu madde etkisi yarattığı kanıtlandı... Bilal Emin Turan'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Ray Bradbury- Fahrenheit 451

Ray Bradbury sadece bilimkurgunun değil fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustalarından biri. Bilimkurgunun *iyi edebiyat* da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. Yayımlandığı anda klasikleşen, distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzyıl başyapıtı.

Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdüğü bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi zira itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe veriyordu. Montag’ın işi ise yasadışı olanların en tehlikelisini yakmaktı: Kitapları.

Montag yaptığı işi tek bir gün dahi sorgulamamıştı ve tüm gününü televizyonla kaplı odalarda geçiren eşi Mildred’la beraber yaşıyordu. Ancak yeni komşusu Clarisse’le tanışmasıyla tüm hayatı değişti. Kitapların değerini kavramaya başlayan Montag artık tüm bildiklerini sorgulayacaktı.

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı?Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?

Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday.

Mutlu olmamız için gerekli her şeye sahibiz, ama mutlu değiliz. Bir şey eksik. Etrafa bakındım. Ortadan kaybolduğunu kesinlikle bildiğim tek şey, on-on iki yıldır yaktığım kitaplardı.

26 Mart günlük burç yorumları