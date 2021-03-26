Güne Başlarken | 26 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Mart 2021, Cuma 07:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Angela Merkel, video konferans yoluyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede AB-Türkiye ilişkilerinin de ele alındığını anımsattı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.
- AB Konseyi Başkanı Charles Michel, nisanda Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk makamlarıyla temas içinde olduklarını söyledi.
- Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların, hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiği bildirildi.
- Vietnam’da kâr amacı gütmeyen ‘Four Paw’ kuruluşundan bir grup gönüllü, Son La şehrinde bir bodrumda yaklaşık 17 senedir karanlıkta mahsur bırakılan ve safra çıkarılmasına maruz kalan iki ayıyı kurtardı.
Güne Dair Notlar
- 26 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,97 TL euro ise 9, 39 TL.
- Gram altın ise 441 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 9°C Doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu Antalya, 6°C, 15°C Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, -5°C, 2°C Öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı Trabzon, 4°C, 7°C Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 1°C, 6°C Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Elimizde ‘kredi kartı var ve limiti de bulunuyor’ diye hesapsızca harcıyoruz. Sadece ihtiyaçtan değil artık işin psikolojik tarafı daha ağır basıyor. Bazen çılgınca alışveriş yapmanın bizi mutlu ettiğini düşünüyoruz. Bazen de ‘kadınlar bunu sever’, ‘erkekler böyle iyi görünür’ gibi çizilmiş mutluluk portrelerinin büyüsüne kapılıyoruz. Tüm bunlara ek olarak kredi kartıyla harcamanın beyinde uyuşturucu madde etkisi yarattığı kanıtlandı... Bilal Emin Turan'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Ray Bradbury- Fahrenheit 451
Ray Bradbury sadece bilimkurgunun değil fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustalarından biri. Bilimkurgunun *iyi edebiyat* da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. Yayımlandığı anda klasikleşen, distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzyıl başyapıtı.
Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdüğü bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi zira itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe veriyordu. Montag’ın işi ise yasadışı olanların en tehlikelisini yakmaktı: Kitapları.
Montag yaptığı işi tek bir gün dahi sorgulamamıştı ve tüm gününü televizyonla kaplı odalarda geçiren eşi Mildred’la beraber yaşıyordu. Ancak yeni komşusu Clarisse’le tanışmasıyla tüm hayatı değişti. Kitapların değerini kavramaya başlayan Montag artık tüm bildiklerini sorgulayacaktı.
İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı?Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?
Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday.
Mutlu olmamız için gerekli her şeye sahibiz, ama mutlu değiliz. Bir şey eksik. Etrafa bakındım. Ortadan kaybolduğunu kesinlikle bildiğim tek şey, on-on iki yıldır yaktığım kitaplardı.
26 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Arkadaşlarınızla beraber olma isteğinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
- BOĞA: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Koç’ta ilerleyen aşk gezegeni Venüs kendiniz gibi özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte çalışmak isteyebilirsiniz.
- İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan söylüyor, yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarıyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir.
- YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
- ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal verimi doğru kişilerle çalıştığınızda alıyorsunuz. Yalnız hissetmek istemediğiniz için dostluklar kurmak istiyorsunuz.
- BAŞAK: İş arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek, kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Kendinize güvenmelisiniz.
- TERAZİ: Aşkla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona gösterin. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi onunla birleştirmek isteyecek.
- AKREP: Bugün yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve birtakım işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.
- YAY: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.
- OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, özel konular gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.
- KOVA: Bugün çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor, biliyorsunuz.
- BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek için olumlu çaba harcamanız kolay değil. Olumsuzluklardan etkileniyorsunuz.