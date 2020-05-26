Güne Başlarken | 26 Mayıs 2020
Bugün Ramazan bayramının son gününe uyandık. Bir Ramazan ayını ve bayramını daha geride bıraktık. 4 günlük sokağa çıkma yasağı da dün gece yarısı itibarıyla sona erdi. Bakalım Güne Başlarken neleri kaçırmaman gerekiyor?
26 Mayıs 2020, Salı 07:15 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Pakistan Başbakanı Han ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Türkiye'de son 24 saatte 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 120 bin 15 oldu.
- Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde bulunan Çatak Baraj Göleti'nde yüzlerce sazan balığı öldü. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.
- Yunanistan'da Kovid-19 vaka ve ölü sayısının azalmasıyla alınan önlemler kademeli olarak gevşetilerek normalleşme planları hayata geçiriliyor. Bu kapsamda ülkede, kafe ve restoranlar açıldı.
- 26 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,44 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 18°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 22°C Batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Bayramı sağlıklı geçirmek için yapmanız gerekenler!
Bayramı kilo almadan geçirmenin 6 yolu
Bir ay süren iftar ve sahur düzeninden sonra bayram sabahı tatlılar, hamur işleri, kızartmalardan oluşan enfes bir kahvaltı sizi bekliyor olacaktır. Özlenen tatları mümkün olduğunca haftalara dağıtarak yemek gerekiyor.
İşte detaylar
Eski bayram sofralarının ruhunu bu bayramda yaşatmak için bayram sofrası nasıl hazırlanır araştırdık. En ince ayrıntısına kadar bayram sofrası nasıl olmalı merak ediyorsanız "Bayram sofrası hazırlama tüyoları" haberimize bir göz atın.
Bayram sofrası hazırlama tüyoları
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri (Kanal D), Evde Bayram Konserleri Mazhar Alanson (ATV), İyi Aile Çocuğu (Star TV)
Dizi önerisi: Sunderland !Til I Die
Film önerisi: Yeşil Sokak Holiganları
Kitap önerisi: Marcos Eduardo Neves - Alex de Souza
26 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- Rusya'nın son Çarı II. Nikola Taç giydi. 1894
- Milli Mücadele'ye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edildi. 1926
- Başbakan Süleyman Demirel, "Düzeni değiştirmek isteyenler meczup, anarşisttir," dedi. 1968
- Orhan Kemal Roman Ödülü'nü "Büyük Gözaltı" romanıyla Çetin Altan aldı. 1973
- Odalar Birliği Kongresi'nde Başbakan Bülent Ecevit yuhalandı. 1979
- Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Şerif Gören'in yönettiği Yol filmi Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü Costa Gavras'ın Kayıp filmiyle paylaştı. 1982
- Orhan Kemal Roman Ödülü'nü "Köylüler" romanıyla Talip Apaydın aldı. 1992
Günün videosu
Günün testi
Kokoloji kişilik testi, Japon psikoloji profesörleri Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirilen temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme testi. Bakalım 3 soruluk Kokoloji kişilik testine göre sen kimsin?