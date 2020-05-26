Güne Başlarken | 26 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Pakistan Başbakanı Han ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 120 bin 15 oldu.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde bulunan Çatak Baraj Göleti'nde yüzlerce sazan balığı öldü. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.

Yunanistan'da Kovid-19 vaka ve ölü sayısının azalmasıyla alınan önlemler kademeli olarak gevşetilerek normalleşme planları hayata geçiriliyor. Bu kapsamda ülkede, kafe ve restoranlar açıldı.

Güne Dair Notlar

26 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,44 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 18°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 22°C Batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Bayramı sağlıklı geçirmek için yapmanız gerekenler!

Bayramı kilo almadan geçirmenin 6 yolu

Bir ay süren iftar ve sahur düzeninden sonra bayram sabahı tatlılar, hamur işleri, kızartmalardan oluşan enfes bir kahvaltı sizi bekliyor olacaktır. Özlenen tatları mümkün olduğunca haftalara dağıtarak yemek gerekiyor.

Eski bayram sofralarının ruhunu bu bayramda yaşatmak için bayram sofrası nasıl hazırlanır araştırdık. En ince ayrıntısına kadar bayram sofrası nasıl olmalı merak ediyorsanız "Bayram sofrası hazırlama tüyoları" haberimize bir göz atın.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri (Kanal D), Evde Bayram Konserleri Mazhar Alanson (ATV), İyi Aile Çocuğu (Star TV)

Dizi önerisi: Sunderland !Til I Die

Film önerisi: Yeşil Sokak Holiganları

Kitap önerisi: Marcos Eduardo Neves - Alex de Souza

26 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Rusya'nın son Çarı II. Nikola Taç giydi. 1894

Milli Mücadele'ye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edildi. 1926

Başbakan Süleyman Demirel, "Düzeni değiştirmek isteyenler meczup, anarşisttir," dedi. 1968

Orhan Kemal Roman Ödülü'nü "Büyük Gözaltı" romanıyla Çetin Altan aldı. 1973

Odalar Birliği Kongresi'nde Başbakan Bülent Ecevit yuhalandı. 1979

Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı Şerif Gören'in yönettiği Yol filmi Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü Costa Gavras'ın Kayıp filmiyle paylaştı. 1982

Orhan Kemal Roman Ödülü'nü "Köylüler" romanıyla Talip Apaydın aldı. 1992

Günün videosu









Günün testi

Kokoloji kişilik testi, Japon psikoloji profesörleri Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirilen temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme testi. Bakalım 3 soruluk Kokoloji kişilik testine göre sen kimsin?