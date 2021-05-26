Güne Başlarken | 26 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu açıklamasında, 170 bin doz aşı randevusundan 20-30 bininin dolduğunu belirtti. Uzmanlar ise bu durumda aşıda yaş sınırının aşağı çekilmesini önerdi.

Meclis’e sunulan yeni yapılandırma düzenlemesi milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak maddeler içeriyor. Bunlardan biri de yıllanmış trafik cezaları ve kaçak geçişlerle ilgili. Yasa yürürlüğe girdikten sonra ceza ve faizle katlanan trafik cezalarını peşin ödeyenlere anaparada indirim yapılacak.

Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürekin tutuksuz yargılandığı davada tanık olarak dinlenen moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, "Yağmur Aşık cinayet planlarını yaptı ve bana beyan etti" dedi.

Afyonkarahisar'da karısıyla yasak aşk yaşadığını iddia eden İsmet D. (25) ile yaşanan tartışma sırasında tüfekle vurularak yaşamını yitiren Çağrı Kandemir toprağa verildi. Arbede sırasında yaralanan ve hastanede tedavi gören İsmet D. ise hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Son dakika haberine göre, Ukrayna, Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle Belarus ile uçuşlarını 26 Mayıs'tan itibaren durdurma kararı aldı.

Güne Dair Notlar

26 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,44 TL euro ise 10,35 TL.

8,44 ise 10,35 Gram altın ise 517,66 TL

Hava durumu ise şöyle:

İstanbul, 15°C, 24°C Az bulutlu Antalya, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 14°C, 31°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 14°C, 19°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 15°C, 35°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Günlerdir devletin kutsallığı, devletin ebediliği üzerine nutuklar dinliyoruz. “Ben devlet için varım” diyor birisi. Diğeri, “Biz devlete canımızı veririz” diye bağırıyor. Sanki ulaşılmaz bir varlıktan söz ediliyor. Devlet…Devlet… Devlet… Devlet bir canlı mıdır? Devlet ulaşılamaz uhrevi bir varlık mıdır? Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli

Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor. Usta edebiyatçı Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı “göçmenliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkilerini bambaşka bir çehreye büründürüyor.

26 Mayıs günlük burç yorumları