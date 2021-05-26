Güne Başlarken | 26 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Mayıs 2021, Çarşamba 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu açıklamasında, 170 bin doz aşı randevusundan 20-30 bininin dolduğunu belirtti. Uzmanlar ise bu durumda aşıda yaş sınırının aşağı çekilmesini önerdi.
Meclis’e sunulan yeni yapılandırma düzenlemesi milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak maddeler içeriyor. Bunlardan biri de yıllanmış trafik cezaları ve kaçak geçişlerle ilgili. Yasa yürürlüğe girdikten sonra ceza ve faizle katlanan trafik cezalarını peşin ödeyenlere anaparada indirim yapılacak.
Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla Yağmur Aşık, Erdi Sungur ve Baycan Şenürekin tutuksuz yargılandığı davada tanık olarak dinlenen moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, "Yağmur Aşık cinayet planlarını yaptı ve bana beyan etti" dedi.
Afyonkarahisar'da karısıyla yasak aşk yaşadığını iddia eden İsmet D. (25) ile yaşanan tartışma sırasında tüfekle vurularak yaşamını yitiren Çağrı Kandemir toprağa verildi. Arbede sırasında yaralanan ve hastanede tedavi gören İsmet D. ise hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi.
Son dakika haberine göre, Ukrayna, Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil inişi gerekçesiyle Belarus ile uçuşlarını 26 Mayıs'tan itibaren durdurma kararı aldı.
Güne Dair Notlar
- 26 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,44 TL euro ise 10,35 TL.
- Gram altın ise 517,66 TL
Hava durumu ise şöyle:
İstanbul, 15°C, 24°C Az bulutlu Antalya, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 14°C, 31°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 14°C, 19°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 15°C, 35°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Günlerdir devletin kutsallığı, devletin ebediliği üzerine nutuklar dinliyoruz. “Ben devlet için varım” diyor birisi. Diğeri, “Biz devlete canımızı veririz” diye bağırıyor. Sanki ulaşılmaz bir varlıktan söz ediliyor. Devlet…Devlet… Devlet… Devlet bir canlı mıdır? Devlet ulaşılamaz uhrevi bir varlık mıdır? Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün kitabı
Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli
Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor. Usta edebiyatçı Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı “göçmenliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkilerini bambaşka bir çehreye büründürüyor.
26 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.
- BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrolü yeniden ele almak zorunda kalacaksınız. Güç gösterisi yapıp partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.
- İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destek alacaksınız. İstediğiniz kişilere kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
- YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
- ASLAN: İş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alın. Duygularınız yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.
- BAŞAK: Duygulardan çok akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivite yapabileceğiniz bir gün olacak ve onlarla çok eğlenceli zaman geçireceksiniz.
- TERAZİ: Kararsızlık içindesiniz. Çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizin yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde duyduğunuz kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
- AKREP: İş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.
- YAY: İşyerinizde değişim ve başlangıçlar için uyumlu günlerinizden biri. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
- OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üretip ilginç organizasyonların içinde bulunacaksınız. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.
- KOVA: Dostlukların pekişeceği bir gün. Sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini hissedecek ve onlarla ilişkinizi iyi tutacaksınız. Duygularınıza katı kurallar getireceksiniz.
- BALIK: Uzak çevrelerin aranılan insanısınız. Finans gezegeninizin size vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız pratik yaşamayı seviyor.