Güne Başlarken | 26 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

İsviçre Alpleri ve Avrupa’nın en yüksek zirvelerinden Matterhorn Dağı’na yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Sağlık Bakanlığı, kesin ya da olası yeni tip corona virüs (Kovid-19) ölümlerinde kararın, mümkün olduğunca muayeneyle verilmeye çalışılmasını, otopsi yapılmamasını önerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, müzik öğretmenlerinin evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock ve tasavvuf türlerinde eserler icra ettikleri Youtube kanalı açtı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi planını Salı günü meclise sunacağını duyurdu.

Premier Lig ekibi Aston Villa, korona virüs nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25’ini 4 ay ertelediklerini açıkladı.

Güne Dair Notlar

25 Nisan günü saat 8.10'da dolar 6,94 TL, euro ise 7,52 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 7°C, 19°C Antalya, Parçalı bulutlu. 13°C, 22°C Ankara, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 3°C, 19°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 9°C, 14°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8°C, 19°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

İftarda beslenme

Gün boyu açlık sonrası bir an önce doygunluk hissine ulaşmak istemenin vermiş olduğu duygu ile hızlı yemek yemek, sizi hızlı doygunluğa ulaştırmaz, besinlerin 20-25 dakika emilim süresi olduğunu unutmamalısınız.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Kung Fu Panda (Kanal D), Güzel Köylü (Star TV), Özgürlüğün Sesi: Bilal (atv), Tosun Paşa (Show TV), Ayla (FOX)

Dizi önerisi: Sıdıka

Film önerisi: Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

Kitap önerisi: Serkan Karaismailoğlu - Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum

Oyun önerisi: Papers Please

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2020)

KOÇ: Zeka ve iletişim gezegeni Merkür’ün iletişim konusunda size vereceği etki kafanızı karıştıracak. Aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.

Zeka ve iletişim gezegeni Merkür’ün iletişim konusunda size vereceği etki kafanızı karıştıracak. Aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun. BOĞA: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerdensiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerdensiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. İKİZLER : Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak.

: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak. YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemleri hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtabileceksiniz.

Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemleri hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtabileceksiniz. ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bugün hem yeniliğe hem de hatalara da açıksınız.

Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bugün hem yeniliğe hem de hatalara da açıksınız. BAŞAK: Yönetici gezegeniniz, zeka ve iletişim gezegeni Merkür’ün Koç’ta ilerlemesi, yaşama bakışınızda ve para konusunda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı sağlayacak her koşulu defalarca gözden geçireceksiniz.

Yönetici gezegeniniz, zeka ve iletişim gezegeni Merkür’ün Koç’ta ilerlemesi, yaşama bakışınızda ve para konusunda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı sağlayacak her koşulu defalarca gözden geçireceksiniz. TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz önde olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli şekilde yürüteceksiniz.

Sosyal açıdan kendinize güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz önde olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli şekilde yürüteceksiniz. AKREP : Güneş, karşıt burcunuz Boğa’da ilerliyor ve partnerinizin size karşı duygularından emin olmak istiyorsunuz. İlişkide aşama kaydetmek için cesaretli olmamanız için neden yok. Kendinize güvenmelisiniz.

: Güneş, karşıt burcunuz Boğa’da ilerliyor ve partnerinizin size karşı duygularından emin olmak istiyorsunuz. İlişkide aşama kaydetmek için cesaretli olmamanız için neden yok. Kendinize güvenmelisiniz. YAY: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekecek. Bugün duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor. Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.

Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekecek. Bugün duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor. Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor. OĞLAK: İşteki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İş birliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyor ve Merkür’ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

İşteki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İş birliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyor ve Merkür’ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz. KOVA : Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri mümkün.

: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri mümkün. BALIK: Çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapacaksınız. Bu size para kazandıracak. İlişkileri destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.

26 Nisan gününe damga vuran olaylar