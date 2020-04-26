Güne Başlarken | 26 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
26 Nisan 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İsviçre Alpleri ve Avrupa’nın en yüksek zirvelerinden Matterhorn Dağı’na yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.
- Sağlık Bakanlığı, kesin ya da olası yeni tip corona virüs (Kovid-19) ölümlerinde kararın, mümkün olduğunca muayeneyle verilmeye çalışılmasını, otopsi yapılmamasını önerdi.
- Milli Eğitim Bakanlığı, müzik öğretmenlerinin evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock ve tasavvuf türlerinde eserler icra ettikleri Youtube kanalı açtı.
- Fransa Başbakanı Edouard Philippe, korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi planını Salı günü meclise sunacağını duyurdu.
- Premier Lig ekibi Aston Villa, korona virüs nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25’ini 4 ay ertelediklerini açıkladı.
- 25 Nisan günü saat 8.10'da dolar 6,94 TL, euro ise 7,52 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 7°C, 19°C Antalya, Parçalı bulutlu. 13°C, 22°C Ankara, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 3°C, 19°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 9°C, 14°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8°C, 19°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
İftarda beslenme
Gün boyu açlık sonrası bir an önce doygunluk hissine ulaşmak istemenin vermiş olduğu duygu ile hızlı yemek yemek, sizi hızlı doygunluğa ulaştırmaz, besinlerin 20-25 dakika emilim süresi olduğunu unutmamalısınız.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Kung Fu Panda (Kanal D), Güzel Köylü (Star TV), Özgürlüğün Sesi: Bilal (atv), Tosun Paşa (Show TV), Ayla (FOX)
Dizi önerisi: Sıdıka
Film önerisi: Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
Kitap önerisi: Serkan Karaismailoğlu - Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum
Oyun önerisi: Papers Please
Günlük burç yorumları (26 Nisan 2020)
- KOÇ: Zeka ve iletişim gezegeni Merkür’ün iletişim konusunda size vereceği etki kafanızı karıştıracak. Aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.
- BOĞA: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerdensiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.
- İKİZLER: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak.
- YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemleri hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtabileceksiniz.
- ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bugün hem yeniliğe hem de hatalara da açıksınız.
- BAŞAK: Yönetici gezegeniniz, zeka ve iletişim gezegeni Merkür’ün Koç’ta ilerlemesi, yaşama bakışınızda ve para konusunda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı sağlayacak her koşulu defalarca gözden geçireceksiniz.
- TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz önde olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli şekilde yürüteceksiniz.
- AKREP: Güneş, karşıt burcunuz Boğa’da ilerliyor ve partnerinizin size karşı duygularından emin olmak istiyorsunuz. İlişkide aşama kaydetmek için cesaretli olmamanız için neden yok. Kendinize güvenmelisiniz.
- YAY: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekecek. Bugün duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor. Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.
- OĞLAK: İşteki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İş birliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyor ve Merkür’ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.
- KOVA: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri mümkün.
- BALIK: Çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapacaksınız. Bu size para kazandıracak. İlişkileri destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.
26 Nisan gününe damga vuran olaylar
- İstanbul Mecidiyeköy'de likör fabrikası açıldı. 1929
- Naziler İspanya İç Savaşı sırasında yeni kurdukları hava gücü Lutwaffe'yi İspanya'nın kuzeyindeki Cumhuriyetçi Bask kenti Guernica'yı bombalayarak denemeye başladı. 1937
- İlk "kira ihtikarı" davası, İstanbul'da, kiracısından Milli Korunma Kanunu'na aykırı olarak fazla zam isteyen Dragomis Komandorof hakkında açıldı. 1940
- Alman orduları Atina'yı ele geçirdi. 1941
- İstanbul Edirnekapı'da bir mezarlıkta ayin yapan 26 nakşibendi yakalandı. 1951
- Girne Başparmak Dağları'na saldırıya geçen Rumlar 4 Türk'ü öldürdüler, Rum güçleri Girne Geçidi'ne 8 kilometre yaklaştılar. Aynı gün, Lefkoşa'da yürüyüş yapan 5000 Türk kadın, Birleşmiş Milletler Barış Gücü komutanını yuhalayarak taşladı ve "Türk Ordu'su Kıbrıs'a" diye bağırdı. 1964
- Picasso'nun bir tablosu yaşayan bir sanatçı için o güne kadarki en yüksek fiyattan, 532.000 dolara satıldı. 1967
- 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi. Adalet Bakanı İsmail Arar, gazetecilerin "Bir isyan mı var ?" sorusunu cevapsız bıraktı. Bir ay süreyle sıkıyönetim ilan edilen iller şunlar: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Sakarya ,Siirt, Zonguldak. 1971
- Türkiyedeki bütün radyolar Ankara'ya bağlandı. 1971
- Ferit Melen Hükümeti'nin istifasından sonra, hükümeti kurmakla görevlendirilen Naim Talu yeni bakanlar kurulunu açıkladı. Naim Talu Hükümeti Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Parti'nin ret oylarına rağmen Meclisten güvenoyu aldı. 1973
- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Mayıs kutlamalarını yasakladığını bildirdi. 1979
- İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi, işkence yaparak bir öğrenciyi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 polisi 6'şar yıl 8'er ay ağır hapis cezasına çarptırdı. 1984
- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Libya'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'yı 15 Nisan günü bombalaması nedeniyle "geçmiş olsun" dileğini iletti. 1986
- Rusya'da Çernobil nükleer santralinde patlama oldu; yayılan radyoaktif sızıntı bulutlar aracılığıyla İskandinav ülkeleri, Doğu Avrupa ve Karadenize kıyısı olan ülkeleri, bu arada Türkiye'nin Trakya ve Karadeniz bölgelerini etkiledi. 1986
- Tıp Etik Kurulu Dr. Ziya Özel'in kanserli hastaların tedavisinde kullandığı zakkum ekstresinin ilaç olmadığına karar verdi. 1988
- İstanbul Çavuşoğlu Lisesi Dünya Liselerarası Basketbol Şampiyonu oldu. 1991
- Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle er ve erbaşlar artık saçlarını üstte altı, yanlarda ise iki santimetre daha uzatabilecekler. 1993
- Güney Afrika'da ilk çok ırklı seçimler yapıldı. 22 milyon Güney Afrikalının oy kullandığı parlamento genel seçimlerinde ırkçılığa karşı mücadelenin önderi Nelson Mandela oyların büyük çoğunluğunu alarak Güney Afrika'nın ilk siyah başkanı olmaya hak kazandı. 1994
- 31 Mart'ta PKK militanları tarafından kaçırılan Reuters muhabiri Fatih Sarıbaş ile Ajans France Press muhabiri Kadri Gürsel serbest bırakıldı. 1995
- Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gazeteciler de iç tüzükte belirtilen giyim kurallarına göre giyinecekler. 1995
- Türkiye'nin ilk kadın kaymakamları Elif Arslan ile Özlem Bozkurt görevlerine başladılar. 1995
- İlk Kürtçe dil kursu Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı (Kürt-Kav) tarafından açıldı. 1997