Güne Başlarken | 26 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 25 Ocak günü saat 07.54’de dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,55TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu. -3°C, 8°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 13°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. 4°C, 14°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu. 3°C, 16°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. 8°C, 17°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu. 6°C, 14°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu. 4°C, 12°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu. -17°C, -4°C

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu. -4°C, 12°C

KOÇ: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı tarafınızı güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak ve duygusal coşkular yaşayacaksınız.

BOĞA: Potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

YENGEÇ: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı öne çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirin. İlginç, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

ASLAN: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuz olmayın. Sinirlerinize dikkat edin.

TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş yerine oturuyor. İnce hesap ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken, düşüncenizin sınırlarını genişletiyor. Bugün çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.

YAY: Duygularınız çok yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Kalbiniz boşsa çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biriyle tanışabilirsiniz. Bugün iletişimde sorun yaşamayacaksınız.

KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.

BALIK: Arkadaşlarınızla aranızdaki duygusal bağ güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gün. İsteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir. Dikkatli olmalısınız.

Bugün;