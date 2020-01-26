Güne Başlarken | 26 Ocak 2020
Dün gece, Elazığ'da meydana gelen depremden 24 saat sonra 2,5 yaşındaki Yüsra ve 28,5 saat sonra da anne Ayşe Yıldız enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Bugün de yeni mucizelerle güne başlamak dileğiyle, günaydın. Gününü kolaylaştırmak için birkaç bilgi verelim dedik. Hazırsan başlayalım mı?
Bankalararası piyasada 25 Ocak günü saat 07.54’de dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,55TL civarında seyrediyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu. -3°C, 8°C
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 13°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. 4°C, 14°C
Adana: Parçalı ve az bulutlu. 3°C, 16°C
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. 8°C, 17°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu. 6°C, 14°C
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu. 4°C, 12°C
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu. -17°C, -4°C
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu. -4°C, 12°C
26 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:
KOÇ: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı tarafınızı güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak ve duygusal coşkular yaşayacaksınız.
BOĞA: Potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.
YENGEÇ: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı öne çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirin. İlginç, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
ASLAN: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat etmelisiniz.
BAŞAK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuz olmayın. Sinirlerinize dikkat edin.
TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş yerine oturuyor. İnce hesap ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.
AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken, düşüncenizin sınırlarını genişletiyor. Bugün çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.
YAY: Duygularınız çok yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.
OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Kalbiniz boşsa çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biriyle tanışabilirsiniz. Bugün iletişimde sorun yaşamayacaksınız.
KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.
BALIK: Arkadaşlarınızla aranızdaki duygusal bağ güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gün. İsteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir. Dikkatli olmalısınız.
Bugün;
- Güney Afrika Pretoria'da 3,106 karat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa "Cullinan" adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen "Afrika'nın Büyük Yıldızı" adındaki 530.2 karatlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası Britanya tacına yerleştirildi. 1905
- Vladimir İlyiç Lenin'in onuruna Petrograd'ın adı Leningrad olarak değiştirildi. 1924
- Kızıl İstanbul gazetesi hakkında soruşturma açıldı. 1931
- Milli Korunma Mahkemeleri kaldırıldı. 1948
- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir öldü. 1948
- Hindistan'da cumhuriyet ilan edildi. 1950
- Hindistan anayasası kabul edildi. Dünyanın en kalabalık demokrasisi kuruldu. 1950
- Klasik müzik bestecisi Bülent Arel'in Beş Sonnet adlı yapıtı ilk kez seslendirildi. 1958
- Bağdat Paktı Konseyi Karaçi'de toplandı. Toplantıya, Türkiye adına Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu katıldı. 1959
- İstanbul'un çeşitli semtlerinde "köylü pazarları" kurulması çalışmalarına başladı. Amaç, halkın daha ucuz sebze ve meyve yiyebilmesi idi. 1966
- Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş İstanbul İl Gençlik Kongresi'nde "Hareket başladı" dedi. 1969
- Necmettin Erbakan ve 17 arkadaşı Milli Nizam Partisi'ni kurdu. 1970
- Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. 1972
- Türk Hava Yolları'nın Van adlı yolcu uçağı İzmir Cumaovası Havaalanı'nda pistin100 metre uzağında yere çakıldı; 63 kişi öldü. 1974
- Bülent Ecevit başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)- Milli Selamet Partisi (MSP) koalisyonu hükümeti göreve başladı. 1974
- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Feyyaz Berker ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)141.,142. ve163. maddelerinin kaldırılmasını istediler. 1978
- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Pol-Der, Pol-Bir, Pol-Ens ve Tem-Der'in çalışmalarını durdurdu. 1979
- Türkiye İşçi Partisi davası sonuçlandı;102 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 1984
- 12 Eylül'den sonra ilk kez memur eylemi düzenlendi. İstanbul'daki eyleme 5 bin memur katıldı. 1992
- İstanbul Devlet Konservatuvarının kurucusu Fuat Türkay İstanbul'da 93 yaşında öldü. 2000