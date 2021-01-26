Güne Başlarken | 26 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ve aralarında Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 11 memurun da bulunduğu rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyü, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ikinci kez karantinaya alındı.

Türkiye Basketbol 2’nci Lig ekiplerinden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanı Ziya Berhan Kılıç (30) takım lojmanındaki odasında ölü bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 242 kişiye toplam 217 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yeni tip corona virüs aşısının gelişmekte olan ülkelere erişimi gecikirse virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği, mevcut aşının işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.





Güne Dair Notlar

26 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 42 TL euro ise 9, 00 TL.

ise Gram altın 443 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 16°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 17°C Yağışların doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 4°C, 12°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı Trabzon, 11°C, 17°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, -4°C, 11°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Korsanlık, yüzyıllardır ticareti sekteye uğratan bir baş ağrısı olarak karşımızda duruyor. Ticari gemiler ve tankerler kendilerini koruyacak çapta silah veya güvenlik sistemine sahip değiller.

Ağırlıklı olarak Türk denizcilerin idaresindeki Liberya bayraklı “Mozart” isimli gemi Afrika’nın batısında, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

John Steinbeck- Fareler ve İnsanlar





Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small’un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar. Steinbeck insanın insanla ilişkisini anlatmakla kalmaz insanın doğayla ve toplumla kurduğu ilişkileri de konu eder bu destansı romanında. Kitabın ismine ilham veren Robert Burns şiirindeki gibi; “En iyi planları farelerin ve insanların / Sıkça ters gider…"

26 Ocak günlük burç yorumları