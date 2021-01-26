Güne Başlarken | 26 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Ocak 2021, Salı 07:41 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ve aralarında Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 11 memurun da bulunduğu rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 25'i tutuklandı.
- Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyü, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ikinci kez karantinaya alındı.
- Türkiye Basketbol 2’nci Lig ekiplerinden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanı Ziya Berhan Kılıç (30) takım lojmanındaki odasında ölü bulundu.
- Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 242 kişiye toplam 217 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.
- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yeni tip corona virüs aşısının gelişmekte olan ülkelere erişimi gecikirse virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği, mevcut aşının işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.
Güne Dair Notlar
- 26 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 42 TL euro ise 9, 00 TL.
- Gram altın 443 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 16°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 17°C Yağışların doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 4°C, 12°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı Trabzon, 11°C, 17°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, -4°C, 11°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Korsanlık, yüzyıllardır ticareti sekteye uğratan bir baş ağrısı olarak karşımızda duruyor. Ticari gemiler ve tankerler kendilerini koruyacak çapta silah veya güvenlik sistemine sahip değiller.
Ağırlıklı olarak Türk denizcilerin idaresindeki Liberya bayraklı “Mozart” isimli gemi Afrika’nın batısında, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
John Steinbeck- Fareler ve İnsanlar
Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small’un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar. Steinbeck insanın insanla ilişkisini anlatmakla kalmaz insanın doğayla ve toplumla kurduğu ilişkileri de konu eder bu destansı romanında. Kitabın ismine ilham veren Robert Burns şiirindeki gibi; “En iyi planları farelerin ve insanların / Sıkça ters gider…"
26 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Sezgilerinizi istediğimiz alanda kullanabileceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Bugün, iletişim konusunda hızlı hareket etmenizle daha başarılı olacak, her şeyi iyi kurgulayacaksınız. İsteklerinizde artış gözleniyor.
- BOĞA: Yaşamı olduğu gibi kabul eden, oyunu kuralına göre oynayan ender kişilerden birisiniz. Zarif kişiliğiniz altında güçlü bir karakter yatıyor. Bugün, sizin için değerli olan dostlarınızı ağırlama fırsatı yakalayacaksınız.
- İKİZLER: Duygularınızı mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda başarılı olacaksınız. Güçlü düşünmek ve büyük oynamak istiyorsunuz. Size destek vereceklerin aynı özelliklere sahip olmasını beklemeniz doğal.
- YENGEÇ: Bugün ele aldığınız konularda hesap vermek istememeniz karşınızdaki kişiyi zor durumda bırakıyor. İstekleriniz doğrusunda hareket etmekle kişisel duruşunuzu ortaya koyacaksınız. İletişiminiz mükemmel.
- ASLAN: Aşkta duygusal gelişmeler sizi bekliyor. Çevrenizdeki ilginç olaylar özgürlüğünüzü sınırlandırmayacak ilişkiler gündeme getirecek. Kalbi dolular için ilginç bir gün. Sosyal aktiviteleriniz hızlı seyrediyor.
- BAŞAK: Hareketli bir gün. Duygularınızın doğrultusunda yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. İlişkilerinizde yoğun bir talep altında kalacağınız kesin. Bulunduğunuz ortamlarda karşı cins etkiniz altında kalabilir.
- TERAZİ: Kendisine çok değer veren birisiniz ama asıl sahip olduğunuz değerler konusunda sahiplenici olamıyorsunuz. Bugün karşı karşıya kaldığınız her olay karşısında iyi düşünme ve sorun çözme yetisine sahipsiniz.
- AKREP: Yaşamınızı kuruntular zinciri haline getirmekte üstünüze yok. İş çevrenizde gelişen ve sizi çok az da olsa tedirgin eden gelişmelerde taraf değilsiniz. Aksine yapıştırıcı gibisiniz. Çevrenizin sözlerine dikkat edin.
- YAY: Bilinçaltınıza çok baskı yapıyorsunuz. Yapacağınız her çalışma için enerjiye sahip olmanıza rağmen, başkalarının size yüklediği sorumluluklar yüzünden zorlanıyorsunuz. Bu da tamamen sizin hatanız.
- OĞLAK: Geçmişin küskünlüklerini bir kenara bırakın ve bazı konuları da kullanarak kendinizi mutsuz etmeyin. Bugün karşılaştığınız her olayın altında nedenler arıyor ve gergin bir ortam yaratıyorsunuz.
- KOVA: Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici davranmakta engel tanımıyorsunuz. Başarınız, biraz da soysal ilişkilerinizdeki uyumlu davranışlarınızla paralel gelişiyor.
- BALIK: Duygusal konularda derin bir kavrayış yeteneğine sahipsiniz. Partnerinizle yaşadığınız duygular yüzünden zorda kalabilirsiniz. Onun çalışma temposunun yoğun olması nedeniyle zaman kargaşası yaşayacaksınız.