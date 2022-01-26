Güne Başlarken | 26 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul'da kar yağışı 2 gün önce kenti esir aldı. Yolların kapanması sonucu evine gidemeyen vatandaşlar araçlarını TEM Otoyolu kenarlarına bırakmıştı. Yollar açıldı, TEM Otoyolu İSTOÇ ve Mahmutbey Gişeleri mevkiindeki araçların sahiplerine 'Gelin alın' çağrısı yapıldı.

Diyarbakır'da Sultan T. (25), tartıştığı erkek kardeşi M.B.F. (20) tarafından boğularak öldürüldü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan M.B.F.'nin ifadesinde, "Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi.

Galatasaray, eski oyuncusu Bafetimbi Gomis'i 'ağabey-lider' olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Konuya ilişkin canlı yayında konuşan Başkan Burak Elmas da görüştüklerini doğrularken kulübün finansmanını bozmayacak şekilde hamle yapacaklarını söyledi.

Elektrikte 1 Ocak itibarıyla 2 kademeli tarifeye geçilmişti. Tarifede ilk dilim 150 kilovatsaate göre ayarlanmış ve bu limite kadar kullanım için düşük ücret belirlenmişti. Kademeli tarifede ilk sonuçların şubatta ortaya çıkması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 150 kilovatsaatlik limitin güncellenebileceğini söyledi.

Elazığlı berber Fırat Demir, müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etti.

Güne Dair Notlar

26 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,47 TL, euro ise 15,22 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -2°C, 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı Antalya, 1°C, 8°C Yağışların Alanya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, -9°C, -3°C Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı Trabzon, 3°C, 5°C Gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı Diyarbakır, -5°C, 4°C Yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Yarından Sonra, STAR TV: 20.00 Sinema: Fındık İşi, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman

26 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Yanınızda çalışan kişilere soğuk davranacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. Farklı davranışlar size yakışmıyor.

BOĞA: Öfkenizi denetim altında tutmalısınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Planlı şekilde davranarak istediğinizi elde edeceksiniz. Başarıyı çeken bir tarafınız var.

İKİZLER: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini hissettiğiniz zaman iş başarınız artıyor. İletişim ortamı sağlamaya çalışıyorsunuz.

YENGEÇ: Duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve partnerinizin istekleri önde olacak. Sosyal tarafınızı ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.

ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin büyük kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardımsever yapınızı kimse inkar etmiyor. Takdir görüyorsunuz.

BAŞAK: Bugün, özgürlük duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli olacaksınız. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememelisiniz.

TERAZİ: Düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemelisiniz. Kendinizi dağıtmamalısınız.

AKREP: Sosyal aktivite konusunda başarınız tartışılmaz. Bugünlerde, birçok arkadaşınızın katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unuttunuz.

YAY: Kuşkucu tavırlarınız var. Kendinizi haklı çıkarmak adına birçok neden buluyorsunuz. Çevrenizden çabuk etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.

OĞLAK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

KOVA: Maddi konulardaki beklentilerinizi kişisel çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü istediğinizde kullanıyorsunuz. Aslında farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

BALIK: Partnerinizle olan ilişkinizde karşıt düşünceler içinde olmanız ve birbirinizin fikirlerine karşı çıkmanız yüzünden ortak karar almakta zorlanabilirsiniz. Sezgilerinizi istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz.