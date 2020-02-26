Güne Başlarken | 26 Şubat 2020
Bugün 2020 yılının 56'ncı gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
26 Şubat 2020, Çarşamba 07:13 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan uçağın dezenfekte işlemleri tamamlandı. posta.com.tr/irandan-turk-vatandaslarini-getiren-ucagin-dezenfekte-islemi-tamamlandi-2240968" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">Detaylar için tıkla
- Malatya'da gece 02.03'te, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı. Detaylar için tıkla
- 26 Şubat günü saat dolar 6,15 TL, euro ise 6,68 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 17°C parçalı bulutlu İzmir, 8°C, 19°C parçalı bulutlu Antalya, 11°C, 19°C parçalı ve az bulutlu Ankara, 2°C, 15°C parçalı ve az bulutlu Trabzon, 4°C, 12°C çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 3°C, 16°C parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Sirkadyen ritmini güneşin doğuşuna uydur.
Biyolojik ritim ya da sirkadyen ritim (circadian rhythm) insanların 24 saatlik dönem içinde tekrarlayan biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal dalgalanmalarını ifade eder. Bu ritmi ayarlayan ise biyolojik saat (circadian clock)'tir.
İşte bu biyolojik saatin düzenli olarak güneş saatine göre ayarlanması gerekir. Daha zinde ve daha mutlu uyanmak istiyorsan, düzenli olarak güneş doğmadan önce uyanmalısın.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Kuruluş Osman (ATV), Zemheri (SHOW), Jet Sosyete (Star TV)
Dizi önerisi: Rise of Empires: Ottoman
Okunacak kitap önerisi: Doğunun Limanları - Amin Maalouf
Oynanacak oyun önerisi: Tekken 7
Günün spor müsabakaları: Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu: Lyon-Juventus, Real Madrid-Manchester City (23:00)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Bayi Toplantısı, Müstakbel Damat, Vahşetin Çağrısı, Garez, Vikingler Büyük Macera, Burası Cennet Olmalı, Efsunlu Ayin, Patron Gibi
Diğer etkinlikler: Bence Hiç Komik Değil oyunu, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde sizlerle... Çankırı
Çingeneler Zamanı Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 01 Burda PGM Sahne - Adana
Günlük burç yorumları (26 Şubat 2020)
- KOÇ: Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru şekilde yönlendireceksiniz.
- BOĞA: Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı ama sessiz bir protesto içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız.
- İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayan tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.
- YENGEÇ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız var. İçinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
- ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak için bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.
- BAŞAK: Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek ailenizi ön plana çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı.
- TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişimde zorluk çekmeyecek, görüşeceğiniz kişilere ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Tüm gelişmeleri olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.
- AKREP: Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor birisiniz. Aklınıza ve yeteneğinize çok fazla güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız epey renkli seyrederken eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.
- YAY: Duygularınızdaki artış yüzünden kendinizi yeniden denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.
- OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.
- KOVA: Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.
- BALIK: Etrafınızdakiler zor biri olduğunuzdan şikayet ediyor. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız renkli seyrederken eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Birlikte hareket edeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz.
26 Şubat gününe damga vuran olaylar
- İstanbul'da ilk mizah dergisi "Diyojen"in birinci sayısı yayınlandı. 1870
- Edirne'nin kurtuluşu. 1922
- Şapka giyilmesi konusundaki kanun, TBMM'de kabul edildi. Kanun, 28 Kasım'da yürürlüğe girdi. Kanun kabul edilirken, Rize'de şapka ve diğer inkılaplara karşı gösteriler yapıldı. Göstericilerden 8'i idama mahkûm edildi. 1925
- Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa'ya "İnönü" soyadını verdi. 1934
- Ağaçkakan Woody, Knock Knock isimli çizgi filmle ilk kez seyirci karşısına çıktı. 1940
- Öğrenci velilerinin talebiyle, ilkokullara isteğe bağlı din dersi kondu. 1948
- Bir yıl önce büyük bir yangınla hasar gören Kapalıçarşı yeniden açıldı. 1955
- İstanbul'da Dr. Siyami Ersek ve ekibi, trafik kazasında ölen bir memurun kalbini bir işçiye taktı; hasta 39 saat yaşayabildi. 1968
- Yunanistan'daki ayaklanmalar sonunda Başbakan Georgios Papadopulos, cunta tarafından devrildi. 1973
- Abdi İpekçi'nin katlinden sanık Mehmet Ali Ağca, Kartal Maltepe Askeri Ceza ve Tutukevi'nden kaçtı. 1979
- 55. Hükümet, gensoru ile düşürüldü. Devlet Bakanı Güneş Taner'in bakanlık görevi sona erdi. Başbakan Mesut Yılmaz, istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu. 1998
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Richter ölçeğine göre 7 şiddetinde deprem meydana geldi. 26 kişi hayatını kaybetti. 2000
- Uzay mekiği Endeavor uluslararası uzay istasyonuna kenetlenerek bir Amerikalı ve iki Rus astronotu bıraktı. 2002
- Şiddetli yağmurun yol açtığı sel, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 122 kişinin ölümüyle sonuçlandı. 2009