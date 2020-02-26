Güne Başlarken | 26 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan uçağın dezenfekte işlemleri tamamlandı. posta.com.tr/irandan-turk-vatandaslarini-getiren-ucagin-dezenfekte-islemi-tamamlandi-2240968" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);"> Detaylar için tıkla

Malatya'da gece 02.03'te, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı. Detaylar için tıkla





Güne Dair Notlar

26 Şubat günü saat dolar 6,15 TL, euro ise 6,68 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 17°C parçalı bulutlu İzmir, 8°C, 19°C parçalı bulutlu Antalya, 11°C, 19°C parçalı ve az bulutlu Ankara, 2°C, 15°C parçalı ve az bulutlu Trabzon, 4°C, 12°C çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 3°C, 16°C parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sirkadyen ritmini güneşin doğuşuna uydur.

Biyolojik ritim ya da sirkadyen ritim (circadian rhythm) insanların 24 saatlik dönem içinde tekrarlayan biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal dalgalanmalarını ifade eder. Bu ritmi ayarlayan ise biyolojik saat (circadian clock)'tir.

İşte bu biyolojik saatin düzenli olarak güneş saatine göre ayarlanması gerekir. Daha zinde ve daha mutlu uyanmak istiyorsan, düzenli olarak güneş doğmadan önce uyanmalısın.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Kuruluş Osman (ATV), Zemheri (SHOW), Jet Sosyete (Star TV)

Dizi önerisi: Rise of Empires: Ottoman

Okunacak kitap önerisi: Doğunun Limanları - Amin Maalouf

Oynanacak oyun önerisi: Tekken 7

Günün spor müsabakaları: Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu: Lyon-Juventus, Real Madrid-Manchester City (23:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Bayi Toplantısı, Müstakbel Damat, Vahşetin Çağrısı, Garez, Vikingler Büyük Macera, Burası Cennet Olmalı, Efsunlu Ayin, Patron Gibi

Diğer etkinlikler: Bence Hiç Komik Değil oyunu, Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde sizlerle... Çankırı

Çingeneler Zamanı Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 01 Burda PGM Sahne - Adana

Günlük burç yorumları (26 Şubat 2020)

KOÇ: Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru şekilde yönlendireceksiniz.

Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru şekilde yönlendireceksiniz. BOĞA : Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı ama sessiz bir protesto içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız.

: Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı ama sessiz bir protesto içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız. İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayan tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.

İnatçı yapınızı vurgulayan tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız. YENGEÇ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız var. İçinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız var. İçinizdeki kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz. ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak için bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak için bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz. BAŞAK : Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek ailenizi ön plana çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı.

: Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek ailenizi ön plana çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı. TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişimde zorluk çekmeyecek, görüşeceğiniz kişilere ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Tüm gelişmeleri olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.

Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişimde zorluk çekmeyecek, görüşeceğiniz kişilere ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Tüm gelişmeleri olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz. AKREP: Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor birisiniz. Aklınıza ve yeteneğinize çok fazla güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız epey renkli seyrederken eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor birisiniz. Aklınıza ve yeteneğinize çok fazla güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız epey renkli seyrederken eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. YAY: Duygularınızdaki artış yüzünden kendinizi yeniden denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

Duygularınızdaki artış yüzünden kendinizi yeniden denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz. OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.

Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. KOVA: Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.

Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. BALIK: Etrafınızdakiler zor biri olduğunuzdan şikayet ediyor. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız renkli seyrederken eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Birlikte hareket edeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz.

26 Şubat gününe damga vuran olaylar