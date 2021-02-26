Güne Başlarken | 26 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Muğla´nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek "aşı sertifikası" üzerinde yaza kadar çalışılmasını, daha sonra üye ülkelerin sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesini hedefliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ermenistan’daki darbe girişimine ilişkin, ordunun siyasete karışmaması gerektiği ve Ermenistan’ın demokrasisini destekledikleri açıklamasında bulundu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, eski sevgilisi Semiha Peker’i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Yalçın K. (43), olaydan 2 gün sonra Kula’da yakalandı. Yalçın K., emniyetten çıkartılırken gazetecilerin ’Neden öldürdünüz?’ sorusuna, Semiha Peker’in kendisini 4 defa yakın arkadaşları ile aldattığını, pişman olmadığı cevabını verdi.

Güne Dair Notlar

26 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,40 TL euro ise 8,99 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 4°C, 15°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 12°C, 21°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 0°C, 12°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 5°C, 9°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 0°C, 15°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yaklaşık 2 milyon kişi kira geliri için 1-31 Mart tarihleri arasında beyanname verecek. Gelir için uygulanacak istisna tutarı 6.600 lira. Yani bu tutarın üzerinde geliri olanlar beyanda bulunacak. Peki beyanname verirken nelere dikkat edilmeli? Bilal Emin Turan'ın yazısı...

Günün kitabı

Var Mısın? / Doğan Cüceloğlu

Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu?

26 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: Çalışanların fikir değiştirmesi yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygusunun daima önemli olduğunu biliyorsunuz.

ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.

BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak olaylara fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.

TERAZİ. Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve sabit olmak konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakıyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

YAY: Maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

KOVA: Aykırı düşüncelerle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca herkes arkanızdan konuşuyor.

BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine biraz olsun izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.