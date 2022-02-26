Güne Başlarken | 26 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettik. Şu saatlerde taraflar müzakere sürecinin yer ve zamanı konusunda istişarelere devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna’dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara sınır kapılarından geçişlerinde tabi olacakları uygulamaları açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Melitopol kentinde kontrolünü sağladığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 tipi savaş uçağının Rusya’ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) Rusya’nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür mesajı yayınladı.

Türk Kızılay’ı, Rusya’nın saldırısı sonrası durumda olan Ukrayna’daki sivillere ulaştırılmak üzere 5 TIR yardım gönderdi. TIR’ların üç gün içerisinde Ukrayna’da olması bekleniyor.

Güne Dair Notlar

26 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,87 TL, euro ise 15,63 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 4°C, 11°C Antalya, Parçalı bulutlu. 7°C, 18°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, il merkezi ile kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. 2°C, 8°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. 8°C, 10°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 4°C, 12°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Şarkılar Bizi Söyler (KANAL D)

Sinema Yedinci Hayat (STAR)

Yerli Dizi: Kardeşlerim (ATV)

Güldür Güldür Show (SHOW)

Son Nefesime Kadar (FOX)

26 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa sonuca gitmeyin. İlişkiye devam edin ama evlilik kararı almayın. Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarının çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.

BOĞA: Sizi destekleyenle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle bağlantılı olabilir. Her şeye rağmen yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.

YENGEÇ: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Savaşçı Mars’ın karşıt burcunuzda ilerlemesi duyguları yeniden canlandırabilir. İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.

ASLAN: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Dostluklarınız daha da pekişiyor.

BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirebilir.

TERAZİ: Bugün yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız. Yeniliklere açık olmalısınız.

AKREP: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.

YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Orijinal her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili derin düşünceler içindesiniz.

OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler oluyor. Kafanızda bazı düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.

KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün ama duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız için hiçbir sebep yok.