Güne Başlarken | 26 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü. Heybeliada açıklarında Deniz Taksi 25 adlı tekne alabora oldu. Teknedeki mürettebatla birlikte 27 yolcu Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından kurtarıldı. Yolculardan 11’i hastaneye kaldırıldı.

Muğla’da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar’ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve ’ağırlaştırılmış müebbet hapis’le cezalandırılması istemiyle tamamlanan iddianamede önemli bir detay daha ortaya çıktı. İddianamede Kemaloğlu’nun psikolojik sorunlarını ön plana çıkarmaya çalışarak alacağı cezayı azaltmak amacıyla ifade verdiği yer aldı.

Trabzon’un Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’nun corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Güne Dair Notlar

24 Temmuz günü saat 08.10'da dolar 6, 85 TL, euro ise 7, 98 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 23°C, 31°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 31°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 19°C, 35°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yarın öğle saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 22°C, 39°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Televizyonda ne var?:

Sinema: Bana Masal Anlatma (KANAL D), Güldüy Güldüy Show Çocuk (STAR), Sinema: Jumanji: Vahşi Orman (atv), Sinema: Köyden İndim Şehire (SHOW), Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (26 Temmuz 2020)

KOÇ: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı bakacaksınız. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı yeniden canlandırabilir. Öfkenizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı bakacaksınız. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı yeniden canlandırabilir. Öfkenizi dengelemek zorunda kalacaksınız. BOĞA: Ay’ın bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi destekleyen kişilerle olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.

Ay’ın bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi destekleyen kişilerle olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. İKİZLER: Zeka ve iletişim gezegeni Merkür, Yengeç’te ilerliyor. İlişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle bağlantılı olabilir, dikkat!

Zeka ve iletişim gezegeni Merkür, Yengeç’te ilerliyor. İlişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle bağlantılı olabilir, dikkat! YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.

Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz. ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması aşkları da gündeme getirebilir. İskelet sisteminizi korumalısınız.

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması aşkları da gündeme getirebilir. İskelet sisteminizi korumalısınız. BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğinizden garip bir gizem içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğinizden garip bir gizem içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin. TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, çevrenize odaklanacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.

Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, çevrenize odaklanacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. AKREP: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir.

Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Yaşam enerjiniz çok güçlü. Orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. OĞLAK : İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak.

: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak. KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız. BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sistemli hareket etmelisiniz.

26 Temmuz gününe damga vuran olaylar

Mustafa Kemal Lozan Antlaşması'nın 4. yıl dönümünde, "Türk milleti için siyasi bir zafer teşkil eden bu antlaşmanın Osmanlı tarihinde emsali yoktur" dedi. 1927

Başyazarlığını Selim Ragıp Bey'in (Emeç) yaptığı Son Posta gazetesi İstanbul'da yayımlanmaya başladı. 1930

Adolf Hitler görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı. 1933

İngiltere'de Sir Winston Churchill seçimleri kaybetti; İngiltere tarihinde ilk kez İşçi Partisi iktidara geldi: Clement Attlee başbakan oldu. 1945

Mısır cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır Süveyş Kanalı'nı millileştirdi. 1956

Tunceli Pülümür'de Richter ölçeğine göre 6 şiddetinde deprem: 95 ölü, 127 yaralı. 1967

Ege Üniversitesi'nden yardımcı doçent Nebahat Koru türbanla derse girdiği için ceza aldı. Türban tartışması yeniden başladı. 1974

Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, "Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez" dedi. 1974

Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 700'den fazla insan öldü. Hükümet olağanüstü hal ilan etti. 1987

Asgari ücret brüt 801 bin, net 503 bin lira oldu. 1991

Manisa Valiliği kırmızı ışıkta geçen yayaların akli dengelerinin kontrol edilmesine karar verdi. 1995

Kısa adı RTÜK olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İstanbul'da yayın yapan Özgür Radyo'ya 365 gün kapatma cezası verdi. 2000

İtalya'da 32 kent ve kasaba belediyesi çağdaş kentin öldürücü temposuna karşı bir araya gelerek yavaş kent projesini başlattı. 2000

Günün anketi: 17 yaşındaki Jude Bellingham için Dortmund servet ödeyecek







