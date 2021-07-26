Güne Başlarken | 26 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, spor antrenörü Batuhan Kerimoğlu (21), evinde ölü bulundu. Kerimoğlu'nun ölümü, yapılan ilk incelemede şüpheli bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.

Şile Kaymakamlığı, denizde oluşan "rip" akıntısına (Çeken akıntı) dikkati çekerek, olumsuz hava koşullarının olduğu ve cankurtaran bulunmayan plajlarda denize girilmemesi uyarısında bulundu.

The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Kovid-19'dan iyileşenlerin bilişsel kabiliyetlerinde önemli düşüş saptandı. Özellikle hastaneye yatırılıp ventilatöre bağlananlarda gözlenen 7 puana varan IQ kaybı, daha önce felç geçirmiş ve öğrenme güçlüğü bildirenlerde görülenden bile daha büyük bir oran.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir kedinin sahipleri tarafından Kurban Bayramı'nda, 3 gün süreyle aç ve susuz halde güneş altında balkonda bırakıldığı ileri sürüldü. Üst kat komşusunun hortum sarkıtıp, kediye su verdiği anların görüntüsünü paylaşıp, sosyal medyada tepkilerini dile getiren hayvanseverler destek istedi. Fulya- Ömür C. çifti ise 'Paşa' isimli kedileri aç ve susuz bıraktıkları iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Güne Dair Notlar

26 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 56 TL euro ise 10, 08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 27°C, 36°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 24°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Şehirlerin de ruhu vardır. Sokaklarına, insanlarına, suyuna, toprağına, doğasına yerleşen, genetiğine işleyen. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna gezin... Her coğrafya geçmişini ve yaşananları hissettiren izleri ruhunda barındırır. Kiminden bereket kiminden kahramanlık kiminden hoşgörü taşar. Banu Şen'in köşe yazısı...

26 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz, bu durum bazen olumlu olmuyor. Derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyenler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışmalı, doğru yolu bulmalısınız.

İKİZLER: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi merakla izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel.

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız onların fikirlerini önemseyin. Özgür davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler geliyor.

ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmaları yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyor ve yoruluyorsunuz.

BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı işler yapmak istemenize rağmen günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz ortada.

TERAZİ: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir süre daha devam etme olasılığına rağmen sınırları zorluyorsunuz. Karşı cinsle ilişkide şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara hız kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş İkizler burcunda ilerlerken sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki kimse size zarar veremeyecek. Duygularınız atakta ama sakinsiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

KOVA: Alışkanlıklarınızda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalarda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.

BALIK: Yaratıcılığınıza fazla güveniyorsunuz. Çevrenin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesini çıkarın. Taviz konusunda temkinli davranıyorsunuz.