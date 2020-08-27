Güne Başlarken | 27 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalırken, bu olay ABD genelinin ardından NBA'de de büyük yankı buldu. NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic maçında basketbolcular, kendi aralarında konuşarak boykot kararı aldı.

Balıkçılar ‘vira bismillah’ demek için gün sayıyor. 1 Eylül’de av yasağının sona ermesi ile birlikte bu yıl bol balığın, özellikle de palamutun yüzleri güldürmesi bekleniyor.

Jokey Halis Karataş, İstanbul yarışlarının 7'nci koşusunda bindiği isimli ata yumruk attı. Karataş, bu görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artmasının ardından bir açıklama yaparak özür diledi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak

Çılgın Sayısal Loto'da haftanın 2. çekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi. Bu akşamın kazandıran numaraları 13, 27, 38, 58, 59, 67 ve joker 45 oldu.

Balıkesir'de, bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı.





Güne Dair Notlar

27 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,36 TL, euro ise 8,71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 25°C, 35°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 17°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Eldeki acı biber acısı nasıl geçer?

Acı biber neden yakar?

Acı biberin içerisinde kapsasain maddesi verilen yanma hissine neden olan madde bulunmaktadır. Kapsaisin molekülü vücut sıcaklığını algılayan ve düzenleyen TRPV1 proteinine bağlanır. Bu protein etkinleştiğinde ısı, yanma ve tahriş olma hissi yaratır. Kapsaisinden başka, yaklaşık 40°C üzerinde sıcaklık ve asitliğin yüksek olduğu durumlar da bu proteinin etkinleşmesine neden olur. Aynı protein tarafından algılandıkları için acı biber ve yüksek sıcaklık beyinde aynı hissi oluşturur.

Bu acıyı geçirmenin sırrı ise bizde. Tıkla ve öğren.

Televizyonda ne var?:

Çatı Katı Aşk (Kanal D), Transformers: Yenilenlerin İntikamı (ATV), Menajerimi Ara (Star TV), Vizontele Tuuba (TRT 1)

Günlük burç yorumları (27 Ağustos 2020)

KOÇ: Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Bugün birlikte olduğunuz kişilere geleneksel ve sahiplenme duyguları ile yaklaşacaksınız. Seviliyorsunuz.

Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Bugün birlikte olduğunuz kişilere geleneksel ve sahiplenme duyguları ile yaklaşacaksınız. Seviliyorsunuz. BOĞA: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi içinizde irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar yapacak, kazançlarınızı belirleyici işler ortaya çıkaracaksınız.

Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi içinizde irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar yapacak, kazançlarınızı belirleyici işler ortaya çıkaracaksınız. İKİZLER : Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddi olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı artırabilirsiniz.

: Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddi olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı artırabilirsiniz. YENGEÇ : Dostluk duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissetmeniz onlarla daha sık görüşmenizi sağlıyor. Bugün birçok organizasyona katılacaksınız.

: Dostluk duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissetmeniz onlarla daha sık görüşmenizi sağlıyor. Bugün birçok organizasyona katılacaksınız. ASLAN: Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız. Fakat bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.

Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız. Fakat bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu. BAŞAK: Kendinize güveniyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekip çevrenizi etkileyeceksiniz. Ay’ın bulunduğu konum, sosyal yaşantınıza canlılık verirken mantık karmaşası yaşatabilir.

Kendinize güveniyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekip çevrenizi etkileyeceksiniz. Ay’ın bulunduğu konum, sosyal yaşantınıza canlılık verirken mantık karmaşası yaşatabilir. TERAZİ : Bugün düşüncelerinizi açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.

: Bugün düşüncelerinizi açıklarken karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu. AKREP: Partnerinizle aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız sakin olun. Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İç disiplininizin önemli olduğu bir gündesiniz. Kendinizi şımartmalısınız.

Partnerinizle aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız sakin olun. Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İç disiplininizin önemli olduğu bir gündesiniz. Kendinizi şımartmalısınız. YAY: Düşünceleriniz paylaşırken herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz sizi farklı yapabilir. Ama haberleşme konusunda ketum davranmanız sizin için önemli açılımlara neden olacak.

Düşünceleriniz paylaşırken herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz sizi farklı yapabilir. Ama haberleşme konusunda ketum davranmanız sizin için önemli açılımlara neden olacak. OĞLAK: Kendinizi ifade etmek için her türlü fırsatın sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel gelişiyor.

Kendinizi ifade etmek için her türlü fırsatın sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey mükemmel gelişiyor. KOVA: Duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işleri sevmediğiniz için farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız. Çevrenin desteğine ihtiyacınız var.

Duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işleri sevmediğiniz için farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız. Çevrenin desteğine ihtiyacınız var. BALIK: Size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı bu yönde seçmek istiyorsunuz. Önemli konular gündeme gelecek.

27 Ağustos gününe damga vuran olaylar