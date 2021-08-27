Güne Başlarken | 27 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede patlamalar meydana geldi. BBC, en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurdu. MSB ise Türk birliğinde herhangi bir zayiat bulunmadığını açıkladı. Son dakika haberine göre ise saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Şu anda, saldırıda 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını biliyoruz." dedi.

Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11'i askeri görevli 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan teröristler tarafından Afganistan'da gerçekleştirilen saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı.

Fransa Sağlık Bakanı Veran, Fransız halkının bir kısmının yeni tip koronavirüs aşısına güven duymamasına tepki göstererek, "Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor."

Sivas'ta 71 yaşındaki parkinson hastası Ali Mencüğür balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri'ne düştü. Ali Mencüğür'den kötü haber geldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off rövanşı, 10 karşılaşmayla tamamlandı.

Rusya'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen dördüncü aşının tescillendiği bildirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda basketbol müsabakalarının yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanmasına karar verdi.

Güne Dair Notlar

27 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,38 euro ise 9,86 TL

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 26°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 35°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 27°C Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 21°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım:

27 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Hırslı tarafınız öne çıkıyor. Bazı konularda dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Çevrenize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün ikna kabiliyetiniz mükemmel.

BOĞA: Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğiniz ön planda. Gerçekleşecek tüm olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.

İKİZLER: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Problemleri çok fazla büyütüyorsunuz.

YENGEÇ: Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin öne çıkacağı bir gün. Özellikle kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.

ASLAN: Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpıyorsunuz. Aşkta da kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için duygusal hayatınızla işi karıştırmak sizi huzursuz edebilir.

BAŞAK: Olayların duygusal boyutundan çok, mantıklı tarafıyla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Savaşçı Mars gezegeni size özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle bağlantılı şeklinde kullanacağınız bir ortam hazırlıyor.

TERAZİ: Cazibenizden etkilenen birçok kişi var ve size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden işin şartlarını zorlamayın. Duygularınızı karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranacaksınız.

AKREP: Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmayın. Her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Bugün ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilere mantıklı bir şekilde yaklaşacaksınız.

YAY: Seçtiğiniz konuların önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Projelerinizi ertelemenize rağmen hep huzursuzsunuz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddi sorunlarda zorlanmak istemiyorsanız bütçenizi dengelemeye çalışın.

KOVA: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

BALIK: İş disiplininiz mükemmel. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.