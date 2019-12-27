Güne Başlarken | 27 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 27 Aralık günü saat 07.43’de dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,60 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ankara: Çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece yüksekleri hafif kar yağışlı 2°C, 6°C

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 4°C, 10°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5°C, 11 °C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 6°C, 15°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 8°C, 18°C

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 8°C, 11°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 11°C, 13°C

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1°C, 2°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 5°C, 9°C

Günün POSTA şiiri :)

Günün şiiri Afyonkarahisarlı Adnan Arısoy'dan.





27 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Yaptığınız işin karşılığını almak istiyor, kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Maddi menfaatlerinizi korumak zorundasınız. Bugün egolarınızı ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız.

BOĞA: Sıra dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alacaksınız. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

İKİZLER: İletişimde başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Düşüncelerinizi süsleyerek ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yalnız kaldığınızda çok daha verimli olduğunu bildiğiniz halde sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor. Bu durum partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor. Karamsar olmayın.

ASLAN: İşinizle ilgili yeni açılımlara ihtiyacınız var. Ama düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Kişisel egolarınız yüksek.

BAŞAK: Gücünüzün üzerinde çalışacağınız bir gün. Ay, kombinasyon burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Emin adımlarla ilerliyorsunuz.

TERAZİ: İş yerinde özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde seyahatler gündeme gelecek.

AKREP: Bugünlerde düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgilerinizi en iyi şekilde kullanarak birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

YAY: Bugün daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacak. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine onları sınamalısınız.

OĞLAK: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal tarafınız atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde, birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.

KOVA: Yaratıcılıkta rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve harekete geçmelisiniz. Araştırdığınız konuların yarardan çok zararı olabilir.

BALIK: Özgürlüğünüzü sorgulayarak adımlarınızı sağlam bir şekilde atmak istiyorsunuz. Araştırmalarınızı derinleştirerek düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

21 yaşındayım, günde 2-3 kere mastürbasyon yapıyorum. İlişkiye girince bazen erken boşalıyor ve sertleşme sorunu oluyor. Fazla mastürbasyon yüzünden mi? Azaltırsam sorun düzelir mi?

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Bugün;

Ether ilk kez Jefferson, Georgia'da doğum hekimliğinde anestetik olarak kullanıldı. 1845

Japon kimyager Takamike ve Amerikalı fizikçi Abel adrenalin hormonunu buldu. 1901

Paris'te 2. Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirgesi'nde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi. 1907

Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi. 1919

İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkan sahiplerini cezalandırdı. 1928

Erzincan'da Richter ölçeğine göre 8 şiddetinde bir deprem oldu; 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi yaralandı. 1939

Çapakçur bölgesinin adı Bingöl olarak değiştirildi. 1944

28 devletin üzerinde anlaştığı ilkeler doğrultusunda Dünya Bankası kuruldu. 1945

Aya ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren Apollo 8 dünyaya döndü. 1968

Sultanahmet'teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yakıldı, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi bir yıl süreyle kapatıldı. 1977

İspanya 40 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından demokrasiye geçti. 1978

Ankara Kültür Merkezi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 68. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı. 1987

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ''türbanın yüksek öğretim kurumlarında serbest sayılan kıyafet kapsamında düşünülemeyeceğine'' karar verdi. 1999

Çeçenistan'ın Moskova yanlısı hükümet karargahına bombalı kamyonla intihar saldırısı düzenlendi: 72 kişi öldü. 2002

İsrail, Gazze kenti civarına hava saldırısı düzenledi: 230 kişi öldü, 400'den fazla yaralı var. 2008

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