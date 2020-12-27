Güne Başlarken | 27 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Ukrayna’da Süpermen kıyafeti giyen bir cani arkadaşını öldürüp, öldürdüğü arkadaşının ev arkadaşını ve annesini öldürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere’nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek" dedi.

dedi. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle maçı 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Balıkesir, ağustos ayında Burhaniye zeytinyağını tescilleterek coğrafi işaretli ürünler arasına kattı.





Güne Dair Notlar

27 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,56 TL euro ise 9,28 TL.

7,56 ise 9,28 Bugün gram altın fiyatı 458 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin TL civarında işlem görüyor.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 11°C, 15°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı. 13°C, 19°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 1°C, 13°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 8°C, 16°C Diyarbakır, Az bulutlu. -3°C, 10°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yeni yılla birlikte, devletler, keşke birbirlerine birer zeytin dalı uzatsa. Birer beyaz sayfa açsa...

- Barış bombardımanı. Böylece uluslararası huzura giden bir yol açılsa. Çok romantik ama:

- “Bütün dünya buna inansa.” Neydi o şarkı:

- Hayat bayram olsa. Laf işte. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Daphne Du Maurier- Rebecca

Gotik edebiyatın hak ettiği takdiri zaman içinde gören yazarlarından Daphne du Maurier’nin Rebecca’sı örnek bir tekinsiz mekân anlatısı. Sahne sanatlarıyla, yazarlıkla ilgilenen bir ailenin kızı olan ve derinlikli, sonunu açık etmeyen tekniğiyle pek çok eseri beyaz perdeye uyarlanan du Maurier iki dünya arasına sıkışmış, sırları ve tutkularıyla kendilerine çıkış yolu arayan karakterleriyle okura son sayfaya kadar şüphe, şaşkınlık vaat eden yazarlardan. Alfred Hitchcock’un aynı isimle sinemaya uyarladığı Rebecca ise unutulmaz bir başyapıt.

Adı anılmayan ikinci eş, sevdiği adamın peşinden gider ve cennet bahçesi gibi görünen Manderley Malikânesi’ne gelir. Ancak burası, kısa sürede hayatını esir alan bir heyulaya dönüşür. Bu evlilikteki sorunları çözmek zordur ama asıl dert, ölümüne rağmen bütün mekâna izlerini bırakan ve hayatlarına musallat olan ilk eş Rebecca’nın hatırasından kurtulmaktır.

27 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün, alışılmadık bir şekilde sizin adınıza iyi gelişmeler olabilir. Bazı riskler mevcut ama zorlukların üstesinden gelerek ve çekişmeleri alt ederek kazanmaya devam edeceksiniz. Akıllı davranıyorsunuz.

BOĞA: Paylaşım duygunuzun yoğun olduğu bir gün. Bazı işleri ön plana çıkarırken sosyal yaşamda da yerinizi almaya gayret edin. İlişkilerinizle ilgili başlangıçlar söz konusu. Denge savaşları gündeme gelecek.

İKİZLER: Sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz gerekiyor. Bu da işe daha yakın ve ön planda davranmanıza bağlı. Yeni bağlantılar peşinde koşturmanız sizi motive ediyor.

YENGEÇ: Çevreyle yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri kuvvetli. Duygusal ilişkinizde önsezilerinize güvenebilirsiniz.

ASLAN: Başlattığınız işleri tamamlama konusunda inatçı davranışlar sergileyeceksiniz. Aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken yeni başlangıçlar için de araştırmalar yapıyorsunuz.

BAŞAK: Bugün Ay, iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.

TERAZİ: Düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Ay, bilinçaltınızı karıştıracak. Bir süredir aklınıza gelmeyen bazı olaylar yeniden kafanızda şekillenecektir. Değerlendirmenizi doğru yapın.

AKREP: Düşüncelerinizde sezgilerinizin payı çok fazla büyük. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin sizin için önemli bir performans sergileyeceğini biliyorsunuz.

YAY: Çekiciliğiniz ve karizmanız her zamankinden daha güçlü. Toplumda önemli işlerin altına imzalar atacak, uzun zamandır özlediğiniz başarının kapınıza geldiğini göreceksiniz. Kişisel aktiviteleriniz önem kazanacak.

OĞLAK: Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler sizi bunaltabilir. Aktivitenin yüksek olduğu bir gün. Planladığınız değişimlere hazırsınız.

KOVA: Bilinçaltınızın karışıklığı yüzünden bazı önleyemediğiniz hatalar gündeme gelebilir. Çevrenizi istemeden yargılayabilirsiniz. Haklı olduğunuzu bilmek istiyorsunuz ama bazı konularda çekimsersiniz.

BALIK: Karşıt burcunuzda ilerlediği için partnerinizle romantik bir gün sizi bekliyor. Enerjinizi heyecanlarınız doğrultusunda kullanacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi dinletmesini bileceksiniz.