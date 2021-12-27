Güne Başlarken | 27 Aralık 2021





Sen uyurken neler oldu?

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda Gemlik gişeleri yakınlarında 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen, orduya bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümünde yayımlandığı mesajında "Hazırlıkların, amaçların, hedeflerin tamam olduğu; temelinde bir inanç, ufkunda bir fikrin bulunduğu, zafere kilitlenmiş bir harekâtın adeta hücum emridir 27 Aralık" dedi.

Eskişehir’de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Güne Dair Notlar

27 Aralık günü saat 7.35'te dolar 10, 93 TL, euro ise 12, 37 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 18°C Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 8°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -3°C, 8°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma

27 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bazı sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

BOĞA: Yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklayacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.

İKİZLER: Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

YENGEÇ: Düşüncelerinizi şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

ASLAN: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.

BAŞAK: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevre koşullarını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacak.

AKREP: Yurt dışı seyahatleri gündemde. Görüşeceğiniz kişilerin düşünceleri sizinle aynı olabilir. Onlara dost olmak için şans verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.

YAY: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda ilham veren gezegen Neptün’ün geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların her sorununu yüklenmenize karşın bazen karşılığını alamıyorsunuz. Büyük işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin.

KOVA: Kendinizi bir konuya odaklayın. Bağlantıda olduğunuz kişilere cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. İçindeki sesi doğru kullanabileceksiniz.

BALIK: Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde değiştiriyor. Şekillendirdiğiniz düşünceleriniz çevreniz tarafından destek görecek.