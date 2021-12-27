Güne Başlarken | 27 Aralık 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
27 Aralık 2021, Pazartesi 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda Gemlik gişeleri yakınlarında 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
- Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen, orduya bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi.
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümünde yayımlandığı mesajında "Hazırlıkların, amaçların, hedeflerin tamam olduğu; temelinde bir inanç, ufkunda bir fikrin bulunduğu, zafere kilitlenmiş bir harekâtın adeta hücum emridir 27 Aralık" dedi.
- Eskişehir’de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Güne Dair Notlar
- 27 Aralık günü saat 7.35'te dolar 10, 93 TL, euro ise 12, 37 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 18°C Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 8°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -3°C, 8°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma
27 Aralık günlük burç yorumları
KOÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bazı sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.
BOĞA: Yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklayacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.
İKİZLER: Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.
YENGEÇ: Düşüncelerinizi şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.
ASLAN: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.
BAŞAK: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevre koşullarını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.
TERAZİ: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacak.
AKREP: Yurt dışı seyahatleri gündemde. Görüşeceğiniz kişilerin düşünceleri sizinle aynı olabilir. Onlara dost olmak için şans verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.
YAY: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda ilham veren gezegen Neptün’ün geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.
OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların her sorununu yüklenmenize karşın bazen karşılığını alamıyorsunuz. Büyük işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin.
KOVA: Kendinizi bir konuya odaklayın. Bağlantıda olduğunuz kişilere cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. İçindeki sesi doğru kullanabileceksiniz.
BALIK: Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde değiştiriyor. Şekillendirdiğiniz düşünceleriniz çevreniz tarafından destek görecek.